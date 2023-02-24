12 месяцев спецоперации. Что произошло за год после 24 февраля — сводка главных событий

А еще в марте мы лишились некоторых соцсетей. Социальную сеть Instagram* официально заблокировали в России и внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, а компанию Meta* признали экстремистской.



Март принес и первые известия о погибших в спецоперации новосибирских военных. Впервые губернатор Андрей Травников заявил о потерях в начале марта. А 10 марта в селе возле Новосибирска прошли похороны командира взвода разведки.



Апрель. Эмиграция и патриотический концерт

В апреле продолжилась эмиграция россиян, начавшаяся после объявления спецоперации. НГС рассказывал историю семьи айтишника, которая собралась и переехала в Армению за 10 дней. Популярными направлениями также стали Сербия и Израиль.

