12 месяцев спецоперации. Что произошло за год после 24 февраля — сводка главных событий

Заявление президента Владимира Путина о начале проведения спецоперации, сделанное
Февраль. Предчувствия и заявления
Заявление Владимира Путина о начале спецоперации на Украине не стало уж совсем неожиданностью — разве только для тех, кто последние годы провел в полной изоляции от любых источников информации. Вот и обычные новосибирцы за неделю до объявления СВО рассказывали НГС, что опасаются начала боевых действий, но особо в это не верят. Это притом что на границе стран уже замечали колонны военной техники, а вскоре и гражданские автомобили жителей Донецка и Луганска, которые эвакуировались в Ростовскую область. Свое жилье им были готовы предложить и новосибирцы.
Затем было признание ЛНР и ДНР Россией, попадание под санкции Евросоюза депутатов, поддержавших решение Владимира Путина (в списке — 7 депутатов от НСО), и наконец объявление спецоперации. Губернатор Андрей Травников сразу высказался в поддержку заявления президента, а вот мэр Анатолий Локоть от высказываний на тот момент воздержался, сделав их позже.
Первые дни после начала СВО казалось, что всё перевернулось с ног на голову: обвал рубля, отмена рейсов, выросшие ценники на жилье. Пока близкие военнослужащих Вооруженных сил России ждали от них любых вестей, некоторые новосибирцы выходили на несанкционированные протесты, которые заканчивались задержаниями.
Тогда же, в феврале, из Донбасса начали эвакуировать мирных жителей, старались вывозить детей, которым пришлось бросить школы и дом. В конце месяца НГС поговорил со школьниками, которые прибыли в Новосибирск в первой группе детей.
Многие иностранные компании именно в этот период объявили о сворачивании бизнеса в России. Постепенно нас покинули марки одежды, рестораны, бренды техники и так полюбившаяся новосибирцам IKEA. Об особой симпатии к шведскому бренду может говорить то, что в Новосибирске закрытие гипермаркета напоминало скорее эвакуацию — такого количества людей здесь не было даже в день открытия. Авторынок тоже оказался чуток не готов к событиям в мире: продажи авто в Новосибирске вначале отложили, а затем возобновили, но ценники выросли чуть ли не вдвое.
А еще в марте мы лишились некоторых соцсетей. Социальную сеть Instagram* официально заблокировали в России и внесли в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, а компанию Meta* признали экстремистской.
Март принес и первые известия о погибших в спецоперации новосибирских военных. Впервые губернатор Андрей Травников заявил о потерях в начале марта. А 10 марта в селе возле Новосибирска прошли похороны командира взвода разведки.
Апрель. Эмиграция и патриотический концерт
В апреле продолжилась эмиграция россиян, начавшаяся после объявления спецоперации. НГС рассказывал историю семьи айтишника, которая собралась и переехала в Армению за 10 дней. Популярными направлениями также стали Сербия и Израиль.
Решение покинуть Россию приняли и некоторые знаменитости — вот те, кто уехал из страны.
В середине апреля прошел крупный музыкальный марафон, который был заявлен новосибирскими властями как «важный проект в непростой исторический период». На акции было много студентов и волонтеров, а среди хедлайнеров — Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», и «СерьГА». Мы тоже побывали на мероприятии и рассказали, вокруг каких ценностей решили сплотиться участники.
Полная неопределенность заставила корреспондента НГС в качестве эксперимента обратиться к гадалке. Вот что она сказала о завершении спецоперации.
Май. Слухи о мобилизации и падение доллара
К маю всё чаще были слышны разговоры о мобилизации — о ее возможности проведения в России сообщали некоторые иностранные журналисты. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков опровергал сообщения иностранных СМИ.
Доллар продолжил падение и в апреле упал до 63 рублей, а евро вообще показал минимум за пять лет. Эксперты назвали это «временным экстраординарным явлением в ситуации, когда западные инвесторы массово покидают Россию».
В это же время в Россию начали возвращаться контрактники, воевавшие в спецоперации. Наши коллеги записали разговоры с двумя из них, которые заявили, что планируют вернуться обратно.
В мае НГС заполучил внутреннюю методичку о том, как надо проводить мероприятия в поддержку «Крымской весны» — с литерами Z и V. Методичку сопровождало письмо к главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.
Июнь. Шефство в ЛНР и приглашения на контрактную службу
В самом начале июня стало известно, что Новосибирская область теперь отвечает за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. Первой адресной помощью должен был стать десант специалистов сферы ЖКХ.
Но, как оказалось, помощь нужна и новосибирским военнослужащим. Врио командующего
Корреспондент НГС решил узнать, как нанимают желающих поучаствовать в спецоперации и какие условия обещают. Подобные объявления мы отыскали в тематических группах во «ВКонтакте», а также на сайте мэрии, где говорилось, что пункт отбора на военную службу приглашает заключить контракт годных по состоянию здоровья новосибирцев в возрасте от 18 до 50 лет. Самое дорогое предложение опубликовал мурманский военкомат — там водителю КАМАЗа обещали
Июль. Уголовное дело на депутата и проблемы в выплатах
В этом месяце громкой стала история депутата новосибирского Горсовета Хельги Пироговой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело за ее высказывания о спецоперации. Позже она покинула страну и ее объявили в розыск. Сейчас дело по-прежнему рассматривается — по нему готовят лингвистические экспертизы.
В это же время родственники контрактников и сами военнослужащие заявили о проблемах с выплатами.
Август. Новая агитация на службу
В Новосибирске продолжилась агитация на военную службу. Объявления о наборе добровольцев стали замечать в подъездах многоквартирных жилых домов, а также в пабликах, в том числе и в официальных. Ролики с призывом на контрактную службу разместили в группе правительства НСО в соцсети «ВКонтакте», а также в своем телеграм-канале опубликовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Добровольцам обещали до 300 тысяч рублей в качестве премии.
В августе Эстония запретила въезд для россиян по «шенгену», из-за чего начали распространяться слухи, что Евросоюз запретит туристические визы вовсе.
А еще в этом месяце в городе начали появляться муралы в память о погибших в СВО новосибирцах.
Сентябрь. Частичная мобилизация и отъезд новосибирцев
Сентябрь — еще один крайне неспокойный месяц. 21 сентября стартовала частичная мобилизация, которую объявил Владимир Путин. На первых порах она шла с ошибками, о которых позже скажет губернатор Андрей Травников. Так, несмотря на заявленные критерии призыва, повестки достались новосибирцам с заболеваниями и «непризывным» возрастом, а также айтишникам и специалистам с бронью. Так, инженера из Бердска Сергея Колмыкова возвращали из мобилизационного пункта сразу четыре предприятия. И добились этого.
На границе с Казахстаном почти сразу после заявления президента о начале частичной мобилизации начали выстраиваться гигантские пробки. О том, что происходило в ней и как новосибирцы принимали решение покинуть страну буквально за несколько часов, они рассказывали НГС.
А вот как выглядело прощание с мобилизованными в Колывани: в конце сентября в учебный лагерь в Новосибирск отправились около 20 мужчин, все они — водители.
В самом же лагере обстановка была довольно напряженной: призванные мужчины жгли костры в лесу, чтобы согреться, и ждали несколько часов, чтобы их распределили по палаткам.
К сборам мобилизованных подключились их близкие. Они рассказали, как продавали машины, влезали в кредиты и искали по всему городу берцы, чтобы обмундировать тех, кому пришла повестка.
Октябрь. Смерти в лагерях, борьба за бронь и отправка в зону СВО
Мобилизация продолжалась — вот как она выглядела в 500 километрах от райцентра. Как рассказывали жители сёл, призывали даже жителей крошечных деревень.
Борьба за бронь тоже продолжилась: на этот раз отсрочки получили 35 айтишников БКС, которым в октябре принесли повестки.
Тем временем российские ЗАГСы перешли на усиленный режим работы из-за наплыва желающих пожениться. Перед отправкой в зону СВО мобилизованных начали крестить: в Новосибирской епархии сообщили, что в храме при Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) православие приняли 66 мобилизованных.
В начале месяца стало известно о смерти одного из мобилизованных в лагере при НВВКУ. По информации уполномоченного по правам человека в НСО Нины Шалабаевой, он умер во сне. Через несколько дней на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного. Обстоятельства его смерти были неизвестны, однако следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». А в конце октября в Новосибирске умер мобилизованный из Тувы. По предварительным данным, его смерть наступила из-за алкоголя.
В конце октября из Новосибирской области в зону СВО уехали первые эшелоны с мобилизованными.
Затем военкоматы сообщили, что прекращают выдавать повестки — мобилизация закончилась. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что план по набору выполнен.
Ноябрь. Вернувшиеся релоканты, вербовка в ЧВК и отправка гуманитарки
После завершения частичной мобилизации некоторые уехавшие из России приняли решение вернуться обратно. Не всем оно далось легко. Например, Юрий из Западной Сибири, уехавший после 21 сентября в Казахстан, но вернувшийся домой, рассказывал, что эмиграция для него еще не закончена.
В начале ноября на сайте ГУФСИН РФ по Новосибирской области появилось сообщение о введении в новосибирских колониях карантина, связанного с COVID-19. Однако родные заключенных посчитали, что запрет на свидания может быть связан с процессом вербовки осужденных для участия в специальной военной операции. НГС отправился в Тогучин, к исправительной колонии строгого режима, где родные осужденных пытались противостоять процессу их вербовки в частную военную компанию.
Несмотря на то что в зону СВО постоянно направлялись эшелоны военных, в учебных лагерях еще оставались люди. Они жили в палатках в 30-градусный мороз и вот что рассказывали о своем быте.
В зону СВО продолжили отправлять гуманитарную помощь. Например, самарские инженеры придумали свою версию буржуйки для удобства участников спецоперации. По данным на 1 ноября, туда отправили 10 таких печек. Также члены клуба Off road master club сообщили, что передадут на Донбасс тюнингованный внедорожник для военных.
Декабрь. Первые погибшие мобилизованные и сложности с получением выплат
В декабре появилась первая официально подтвержденная информация о погибшем мобилизованном из Новосибирской области — им оказался 33-летний Николай Семенец из села Посевная. НГС побывал на торжественном прощании с другим мобилизованным —
В это же время Центробанк сообщил, что на фоне частичной мобилизации во многих отраслях экономики усиливается нехватка рабочей силы. Проблемы наблюдаются и в IT-отрасли: в то время как в других сферах в сентябре-октябре спрос на специалистов упал на 6%, в IT падение оказалось более масштабным — число вакансий снизилось на 38%.
Раненные на СВО добровольцы рассказали НГС, как сложно им получить обещанные выплаты за ранения. Но, как говорил в конце года губернатор Андрей Травников, военнослужащим помогали представители бизнеса. Размер помощи был разным — от 2 тысяч до 20 миллионов.
Громкой оказалась история Михаила Жилина — сотрудника ФСО из Новосибирска, который уехал с семьей в Казахстан. За незаконное пересечение границы он был арестован, ему грозила депортация. В конце декабря стало известно, что его отправляют в Россию, где ему грозит серьезный срок.
Январь. Перемирие и ограничения для релокантов
На Рождество президент РФ Владимир Путин поручил прекратить огонь и призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня, чтобы дать возможность гражданам посетить рождественские службы. Но украинская сторона заявила, что не согласна с этим.
В январе жизнь релокантов из России стала гораздо сложнее: в Казахстане отменили визаран, в Турции появились ограничения на выдачу ВНЖ, а в Киргизии стало сложно вывозить крупные суммы денег.
Спор из-за выплат в новосибирской семье, где мужчина погиб в СВО, набрал серьезные обороты: жена, которую семья погибшего майора видела дважды и с которой он заключил фиктивный брак, получила 7,6 миллиона от государства и претендует на квартиру, где живет мать героя.
В конце января нам удалось поговорить с освободившимся из колонии мужчиной, который мечтает попасть в ЧВК. Он рассказал, как проходил отбор представителями ЧВК в колонии и кого не взяли на спецоперацию.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях» в отношении бойцов ЧВК.
В конце января губернатор Андрей Травников снял ограничения на продажу алкоголя вблизи учебных лагерей, где находились мобилизованные. Ограничения были впервые введены в сентябре.
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Февраль. Завершение набора заключенных в ЧВК
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания больше не набирает заключенных на спецоперацию. Он подчеркнул, что при этом все обязательства выполняются перед теми, кто сейчас состоит на службе.
НГС побывал на прощании с авторитетом из 90-х: прощались с ним друзья, коллеги и родные в одном из траурных залов Заельцовского кладбища. Его похоронили в закрытом гробу, к которому привезли венок — точно такой же, какие кладут на могилы бойцов ЧВК «Вагнер».
Новосибирцы продолжали искать своих близких, отбывающих наказание в колониях. Родственники считают, что они могли подписать контракт с ЧВК.
*Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram, — на территории России запрещена.