«Каждый из вас присядет, а потом прыгнет»: как прошел марафон «ZаРОССИЮ» в Новосибирске — репортаж из толпы
Сотни людей собрались на площади Пименова
Солнечный четверг в Новосибирске власти решили отметить музыкальным марафоном «ZаРоссию». Организаторы заявили, что это важный проект «в непростой исторический период», но не уточнили, что случилось. Вокруг каких ценностей решили сплотиться участники и для чего на акцию пришли студенты — в репортаже НГС.
— Главное — сфотографироваться с флагом, потом пойдем, — говорит пожилая женщина своему спутнику в очереди к рамкам металлоискателя на входе. Начало концерта было заявлено в 17 часов, но уже в 16:30 у рамок собралась небольшая очередь. Площадь перед ГПНТБ еще с утра оградили заборами, а около дороги поставили черный шатер-сцену. На входе внимательно досматривают охранники: просят открыть сумки, выложить телефоны.
Внутри огороженной площадки нас сразу встречают волонтеры, девушка в синей жилетке протягивает фигуру в форме сердца, предлагает поучаствовать в акции «Свет наших сердец».
— Это бесплатно, — твердо добавляет она, видя мои сомнения.
Прессу собирают в небольшом загоне слева от сцены, ждем встречи с артистами. Первым подходит поэт Игорь Караулов, рассказывает, что пришел, «потому что его позвали». Затем короткий разговор с солистом группы «Солнце Маяк» Святославом Меликовым, он говорит, что к участию в концерте его подтолкнуло «внутреннее желание». Последними подходят музыканты из группы «АЯ». Двое парней и девушка, кажется, рады вниманию прессы и признаются, что это их первый концерт:
— Проект был задуман еще 2 года назад, но решились мы выйти буквально сегодня. Так сложились обстоятельства, — объясняет один из музыкантов Алексей Прокопенко.
Через несколько минут они уже на сцене, уверенно приветствуют толпу и говорят, что они за Россию и за мир без нацизма. Под звуки песни «Ультрафиолетовая Мальвина» толпа, собравшаяся у ГПНТБ, занимается своими делами. У фонтана кучкуются студенты в мерче вузов, члены народных дружин, подростки в форме РЖД и члены клуба патриотического воспитания. На последних белые жилеты с большими буквами Z, в руках — большие флаги России.
Ближе к сцене — люди постарше без опознавательных знаков на одежде, но поговорить почему-то отказываются. Беседу осложняет и громкая музыка из динамиков — возвращаюсь к студентам. Чуть поодаль от сцены стоят будущие учительницы младших классов Маша и Даша.
— В моем колледже мне сказали, что будет проходить концерт, посвященный патриотизму. Я интересуюсь музыкой, и мне стало интересно. Я слышала о группе «Смысловые галлюцинации», а вторую не знаю, — говорит Маша.
— Мне в вузе скинула староста, и стало интересно послушать. Ну и патриотизм — это важная вещь для поддержания порядка, — добавляет Даша.
Узнав во мне журналиста, со мной начинает разговор бойкая женщина:
— Я хотела прочитать стихи о России или о Путине, о наших солдатах, не разрешили, — вздыхает она. — Мои знакомые меня отправили сюда. Сказали: «Иди, ты должна прочитать, ты родилась в Новосибирске, ты патриотка, за армию, за Россию, тебе нужно там выступить».
Группу «АЯ» на сцене сменяет «Солнце Маяк». Музыканты поют: «Я ухожу на фронт, я оставляю оружие, я не могу больше ждать».
Вдалеке от сцены стоит палатка — там за пожертвование в 100 рублей можно взять черную футболку с белой надписью Z. Около нее — стайка ребят в куртках с эмблемой РЖД. Двое из них стоят с флагами России, говорят, что сюда их привел куратор из транспортного колледжа, но пришли добровольно, «больше ради настроения».
У заборов на краю площадки стоят скучающие слушатели вместе с полицейскими и охранниками ЧОПа «Подразделение Д». Здесь же много родителей с детьми.
— Ехали с дочкой мимо концерта, ничего не знали и решили зайти, узнать. Сегодня выходной, и так совпало, что на концерт приехал. Приятно прийти с ребенком, проводят концерт, и погода хорошая, — делится молодой отец с малышкой на руках.
Тем временем со сцены начинают доноситься стихи Игоря Караулова:
- Кровь и золото, рвота и глина,
четверть друга, врага половина,
с орденами и вшами внамес —
и какой в этом наш интерес? — доносится со сцены.
В толпе не все проникаются искусством — слышны свист и нервные смешки. Поэт завершает выступление и уходит. Подходит черед выступления Сергея Бобунца, лидера группы «Смысловые галлюцинации». Люди оживляются и стягиваются к сцене, играет «Вечность встанет с нами рядом», следом — «Зачем топтать мою любовь». Заход с козырей не подкупает пенсионерку у сцены — ее возмущает, что артист не благодарит публику за аплодисменты.
Коллектив завершает выступление песней «Вечно молодой»:
— Ну всё, можем уходить, — говорит девочка-подросток из толпы своей маме. К ней подключается половина слушателей, толпа плавно утекает с площади Пименова.
Со следующим артистом небольшая заминка, ведущий решает устроить интерактив с аудиторией:
— Мы сейчас потренируемся, каждый из вас присядет, а потом прыгнет вверх... Ещё раз все присели, друзья, — пытается организовать толпу концертмейстер.
Наконец, выходит группа «СерьГа» и Сергей Галанин. На площади уже похолодало, а людей стало заметно меньше — ушли студенты и патриотические отряды. Музыкант поет про «атомный грибок» за окном и другие свои хиты. В конце выступления музыкант почему-то решает исполнить Высоцкого:
- Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
Пусть дождем опадают сирени —
Всё равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели, — поет он.
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Его время стремительно заканчивается, концерт подходит к концу. В дело вступают зеркальные сердечки, которые раздавали в начале. По задумке авторов, на них должны были направить прожектор, а солнечные блики из отражений должны были сформировать букву Z. Оставшиеся люди замерзли и устали, буква Z не складывается, сцена заполняется дымом, ведущий благодарит пришедших на концерт и объявляет, что марафон «ZаРОССИЮ» отправляется дальше.