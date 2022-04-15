«Каждый из вас присядет, а потом прыгнет»: как прошел марафон «ZаРОССИЮ» в Новосибирске — репортаж из толпы

Ближе к сцене — люди постарше без опознавательных знаков на одежде, но поговорить почему-то отказываются. Беседу осложняет и громкая музыка из динамиков — возвращаюсь к студентам. Чуть поодаль от сцены стоят будущие учительницы младших классов Маша и Даша.

— В моем колледже мне сказали, что будет проходить концерт, посвященный патриотизму. Я интересуюсь музыкой, и мне стало интересно. Я слышала о группе «Смысловые галлюцинации», а вторую не знаю, — говорит Маша.

— Мне в вузе скинула староста, и стало интересно послушать. Ну и патриотизм — это важная вещь для поддержания порядка, — добавляет Даша.

Узнав во мне журналиста, со мной начинает разговор бойкая женщина:

— Я хотела прочитать стихи о России или о Путине, о наших солдатах, не разрешили, — вздыхает она. — Мои знакомые меня отправили сюда. Сказали: «Иди, ты должна прочитать, ты родилась в Новосибирске, ты патриотка, за армию, за Россию, тебе нужно там выступить».

Группу «АЯ» на сцене сменяет «Солнце Маяк». Музыканты поют: «Я ухожу на фронт, я оставляю оружие, я не могу больше ждать».