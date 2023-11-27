НедвижимостьРаботаВидеоЗнакомстваТелепрограммаАфишаПогодаФорумКурсы валютОбъявленияГороскопДом ремонтТуризм
NGS

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

сев.

 763мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,81
EUR 96,92
freedom
КиноКонцертыТеатрДетямСпортВыставкиДругое

Афиша событий в
Новосибирске

Другая дата
ноябрь
27
пн
28
вт
29
ср
30
чт
декабрь
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
чт
29
пт
30
сб
31
вс
О чём говорят незнакомцы7.6
27 ноября, 19:00
18
Костяной домик5.8
18
Цилиндр
03 декабря, 18:00
18
Сила добра
27 ноября, 17:00
12
В царстве Берендея
6
Сегодня в кино
12+, Драма, Авторское кино
Сила добра
27 ноября, 17:00Кинозал «Синема»
18+, Трагикомедия, Авторское кино
О чём говорят незнакомцы7.6
27 ноября, 19:00Кинозал «Синема»
18+, Триллер, Криминальный
Костяной домик5.8
в 9 кинотеатрах
18+, Триллер
13 пришествий дьявола
27 ноября, 22:35Синема Парк Ройял Парк
Все фильмы
Ближайшие события
18+, Комедия
Цилиндр
03 декабря, 18:00На левом берегу
16+, Драма
Ловелас
04 декабря, 19:00Филармония. Камерный зал
6+
В царстве Берендея
На левом берегу
6+
Отделение камерного ансамбля
07 декабря, 18:30Специальная музыкальная школа
Все ближайшие события