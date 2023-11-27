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О чём говорят незнакомцы
7.6
27 ноября, 19:00
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18
Костяной домик
5.8
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18
Цилиндр
03 декабря, 18:00
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18
Сила добра
27 ноября, 17:00
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12
В царстве Берендея
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Сегодня в кино
12+
, Драма, Авторское кино
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Сила добра
27 ноября, 17:00
Кинозал «Синема»
18+
, Трагикомедия, Авторское кино
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О чём говорят незнакомцы
7.6
27 ноября, 19:00
Кинозал «Синема»
18+
, Триллер, Криминальный
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Костяной домик
5.8
в 9 кинотеатрах
18+
, Триллер
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13 пришествий дьявола
27 ноября, 22:35
Синема Парк Ройял Парк
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18+
, Комедия
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Цилиндр
03 декабря, 18:00
На левом берегу
16+
, Драма
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Ловелас
04 декабря, 19:00
Филармония. Камерный зал
6+
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В царстве Берендея
На левом берегу
6+
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Отделение камерного ансамбля
07 декабря, 18:30
Специальная музыкальная школа
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