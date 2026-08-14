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Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

ю-в.

 745мм 79%
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5 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
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Логотип 'Телесемь'
Логотип 'Телесемь'
НовосибирскАфиша

Афиша событий в
Новосибирске

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Мотор Сити6.0
18+Боевик, Триллер, Драма, Криминальный, Детектив
Твигги
19 сентября, 18:00
16+Документальный
Легенда о Золоте Скифов
6+Семейное кино, Комедия, Детектив
Светотень
22 августа, 15:00
6+Творчество
Летучая мышь
13 сентября, 17:00
12+
Сегодня в кино
18+Мелодрама, Комедия
40 свиданий, 40 ночей6.4
в 2 кинотеатрах
6+Семейное кино, Комедия, Детектив
Легенда о Золоте Скифов
в 7 кинотеатрах
6+Документальный
Зоопарк
20 августа, 15:10Каро 10 Галерея
18+Боевик, Триллер, Драма, Криминальный, Детектив
Мотор Сити6.0
в 11 кинотеатрах
Все фильмы
Ближайшие события
16+Документальный
Твигги
19 сентября, 18:00Победа
6+Творчество
Светотень
22 августа, 15:00Областной театр кукол
12+
Летучая мышь
13 сентября, 17:00НОВАТ
16+Драма
Чайки
19 сентября, 17:00Драматический театр п/р Сергея Афанасьева
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