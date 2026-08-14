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Мотор Сити
6.0
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18+
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Боевик, Триллер, Драма, Криминальный, Детектив
Твигги
19 сентября, 18:00
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16+
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Документальный
Легенда о Золоте Скифов
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6+
•
Семейное кино, Комедия, Детектив
Светотень
22 августа, 15:00
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6+
•
Творчество
Летучая мышь
13 сентября, 17:00
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12+
Сегодня в кино
18+
•
Мелодрама, Комедия
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40 свиданий, 40 ночей
6.4
в 2 кинотеатрах
6+
•
Семейное кино, Комедия, Детектив
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Легенда о Золоте Скифов
в 7 кинотеатрах
6+
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Документальный
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Зоопарк
20 августа, 15:10
Каро 10 Галерея
18+
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Боевик, Триллер, Драма, Криминальный, Детектив
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Мотор Сити
6.0
в 11 кинотеатрах
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Ближайшие события
16+
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Документальный
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Твигги
19 сентября, 18:00
Победа
6+
•
Творчество
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Светотень
22 августа, 15:00
Областной театр кукол
12+
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Летучая мышь
13 сентября, 17:00
НОВАТ
16+
•
Драма
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Чайки
19 сентября, 17:00
Драматический театр п/р Сергея Афанасьева
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