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Он и она Обзор
«Никакого кипиша». Без глянца, но с выкупом: новосибирские молодожены рассказали о тратах, а организатор свадеб — о трендахТеатрализованные выездные регистрации, пафос и огромные чеки больше не в моде
9 августа, 2026, 08:30
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Он и она Истории
Ушел от жены с двумя детьми. Как главный качок «Уральских пельменей» в 54 года закрутил роман с молодой красоткой7 августа Сергей Исаев отметил юбилей
8 августа, 2026, 11:30
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57
Он и она
«Теперь мы семья!» Клава Кока сыграла тайную свадьбу с богатым блогером. В какую сумму всё обошлосьПоказываем, как прошло закрытое торжество
7 августа, 2026, 16:45
2 711
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Он и она Обзор
Кому признаются в любви, а кому разобьют сердце: любовный гороскоп на августПрогноз для всех знаков зодиака
6 августа, 2026, 21:00
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Он и она Подробности
«Ну вот и всё»: звезда «Дома-2» развелась с молодым мужемОтношения обернулись для нее огромным стрессом
6 августа, 2026, 20:30
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Он и она Подробности
Больше не скрывает: Полина Гагарина показала романтичные кадры с новым избранникомПевица редко делится личным с другими
6 августа, 2026, 19:30
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Он и она Подробности
«Четырех мужей потеряла»: Прохор Шаляпин проболтался о новой возлюбленнойПо его словам, она прожила достаточно интересную жизнь
6 августа, 2026, 19:30
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Он и она Подробности
«Не просто слух»: Федору Бондарчуку приписывают новый роман — с кемПо словам источников из мира кинематографов, он давно не одинок
6 августа, 2026, 14:30
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Он и она
«Меня постоянно держали ниже плинтуса»: Миа Бойка рассказала о тяжелом расставании с абьюзеромДевушка после разрыва набрала вес и приобрела проблемы с самооценкой
6 августа, 2026, 03:30
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Он и она Обзор
«Изменщик, газлайтер, нарцисс»: как Гуф раз за разом разбивал сердца своих пассийПять историй любви рэпера
5 августа, 2026, 21:30
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Он и она Обзор
«Я была шокирована»: Жанну Агузарову заметили на отдыхе с 22-летнем парнемЧто за кудряш составил компанию королеве рок-н-ролла
4 августа, 2026, 22:20
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26
Он и она Обзор
«Дед разбушевался»: SHAMAN довел Мизулину — что он натворилУ молодоженов возникла проблема
4 августа, 2026, 21:30
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Он и она Истории
«Это тот человек, которого послал Господь». Как ищут любовь на православных сайтах знакомств: историиРассказываем про работу таких сервисов
4 августа, 2026, 13:00
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10
Он и она
Люсе Чеботиной пророчат скорое замужество — кто ее избранник?Олеся Иванченко увидела в натальной карте певицы кардинальные перемены в личной жизни
1 августа, 2026, 19:10
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«Надо убирать рамки: он некрасивый, низкий, седой»: как психолог нашла мужа и запустила экспресс-свиданияЗа четыре года проекта свадьбу сыграли 13 пар. Видео
30 июля, 2026, 12:30
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Он и она Подробности
Младше на 11 лет: у Ирины Шейк новый роман — что известно о ее избранникеПару заметили на свидании
28 июля, 2026, 19:30
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Он и она
Олеся Иванченко внезапно вышла замуж. Первые фото и видео со свадьбыВедущая «Натальной карты» связала судьбу с комиком вопреки прогнозам звезд
26 июля, 2026, 02:40
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Он и она
«Отказываю мужчинам, которые ищут секс-рабыню»: как психолог зарабатывает на одиноких людяхНеобычная профессия — сваха — набирает популярность в России
25 июля, 2026, 21:00
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24 июля, 2026, 21:30
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Он и она Стрельба в школе в Казани Обзор
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«Мама, я Крюгера люблю»: почему женщины западают на психопатов?Мы обсудили с психологом главных кинозлодеев мира и узнали, за что они нравятся девушкам
18 июля, 2026, 16:00
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Он и она
Выйти замуж за убийцу девяти человек в 18 лет. Почему женщины выбирают преступников и маньяковНа примере свадьбы стрелка из Казани Ильназа Галявиева
17 июля, 2026, 21:30
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16 июля, 2026, 18:00
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12 июля, 2026, 17:00
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«Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым»: звездные пары с большой разницей в возрастеОни уже много лет доказывают, что цифры в паспорте иногда могут ничего не значить
12 июля, 2026, 16:00
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Он и она Подробности
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