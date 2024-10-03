«Предлагали 5 тысяч за мои трусы»: сибирячек атакуют непристойными предложениями в соцсетях — зачем мужчины это делают

Некоторые сообщения могут пугать Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Предложения о покупке нижнего белья, рабстве или просмотре интимного видео — подобное получают сибирячки в социальных сетях. Причем поступают они от незнакомых мужчин. Некоторые предложения могут показаться просто странными, а другие — пугающими своей откровенностью. НГС узнал у разных девушек, что писали им незнакомцы в Интернете, а психологи объяснили, зачем мужчины это делают.

«Меня это мутило и стало шоком»

Предложения от анонимов настораживают своим разнообразием. Интересно и то, что на подозрительные сообщения можно наткнуться не только в социальных сетях и мессенджерах, а на сайтах по продаже вещей. Такое произошло с жительницей Новосибирска Яной (имя этой и других героинь изменены по их просьбам).

— Продавала шубу, выставила фото в ней, лица не видно, а на ногах были желтые носки. И начал писать мужчина, который просил продать ему мои ношеные носки. Просил их не стирать. Предлагал 500 рублей, потом 1000. Меня это, конечно, смутило, стало шоком. Я над ним пошутила, потом сказала, что носки не продаю. Ответил: «Очень жаль», — рассказала НГС девушка.

Сибирячке Вере также поступали предложения на сайте с объявлениями. После нескольких подобных сообщений девушка перестала публиковать фото в одежде, которую хочет продать.

— Предлагали 5000 рублей за мои трусы. Еще просили интимные фото за деньги. От того я перестала выкладывать фото одежды для продажи на человеке, просто фотографирую на вешалке. Причем я переходила в профиль просившего, судя по всему, это среднестатистический мужичок, папа парочки детей: на продажу выставлены детские вещи, коляски, санки, старый диван, — отметила Вера.

В социальных сетях девушки тоже получают непристойные предложения. Например, посмотреть видео (вероятно, интимное).

— Написал мужчина, явно под вымышленным именем, на странице никакой информации не было. «Приветик, мне 33 (считаю себя эксгибиционистом). Ищу нестеснительную, нужно просто посмотреть по видеозвонку. Я от этого получаю удовольствие. Если нужно, могу заплатить немного». Я не стала ничего ему отвечать, но заблокировала и отправила жалобу в техподдержку, — поделилась читательница НГС Ксения .

По словам девушки, после этого на следующий день страница незнакомца была заблокирована, но потом снова активна.

Излишние внимание и сомнительные предложения часто раздражают и нервируют женщин Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Девушка Анна рассказала, что однажды ей в соцсетях написал мужчина, который предложил стать ее рабом.

— Спросил, нужен ли мне раб. Ответила, что у меня огород — почти 40 соток, надо все копать и полоть. Конечно, раб мне бы очень пригодился, особенно весной. Почему-то после этого он перестал мне писать и сразу заблокировал, — с юмором сокрушается Анна.

Еще одна история сибирячки и вовсе наводит на совсем неприятные мысли.

— Подробностей диалога не помню, но пару лет назад мне написывал мужчина, который навязчиво называл меня своим песиком и просил прислать фото на четвереньках. Это было очень странно. Я не реагировала на это и заблокировала его, — рассказала Ольга.

«Ему нужна любая реакция»

Такое поведение мужчин называется харассментом, проще говоря — прямым или завуалированным домогательством или принуждением к действиям сексуального характера. Психолог Светлана Наркевич отмечает, что к подобному поведению относятся шутки, двусмысленные намеки и непристойные предложения.

Причиной подобного поведения, объяснила психолог Инга Игнатеня, может быть то, что сексуальность таких мужчин застряла в подростковом возрасте. Они боятся женщин и не могут строить с ними здоровые отношения, поэтому в своем сознании делают из женщины объект и используют для удовлетворения своей потребности. Им нужна реакции на себя как на мужчину.

Пишут сотням, авось найдется кто-то, кто ответит. Тогда автор непристойного предложения испытает психологический триумф. Чаще всего ему только это и надо. Человек испытывает возбуждение от своей наглости предлагать интим незнакомым женщинам. Анонимность вызывает желание поиграть в запретную игру и похулиганить. Инга Игнатеня Психолог, психотерапевт

Светлана Наркевич также подчеркивает, что в социальных сетях можно наблюдать агрессивную форму поведения мужчины, которая часто связана с детским подавлением агрессии в семье, в том числе и запрета на сексуальность. В данном случае цель — доминирование и выпуск внутренней агрессии. Так же к харассменту часто склоны люди с сильной и больной нарциссической частью.

Специалист подчеркивает, что мужчины, которые пишут женщинам подобные предложения, как минимум получают сексуальное удовольствие от разговоров на возбуждающую тему.

— Как максимум — у них могут быть нарушения направленности и способов удовлетворения полового влечения. Это называется сексуальной перверсией, в просторечии — извращение. Такой человек не заинтересован в отношениях, его сексуальность объектная, направленная на объект, а не на человека, — отметила психолог.

Инга Игнатеня рекомендует игнорировать подобные сообщения от мужчин.

— Вы же не будете отвечать подростку, который из-за собственных комплексов стремится задеть ваше достоинство. Ему нужна любая ваша реакция на его провокацию. Для вас же правильной реакцией будет сообщить о неподобающем контенте и заблокировать, — говорит специалист.

При этом Светлана Наркевич отмечает, что в некоторых случаях частые непристойные предложения от мужчин — тревожный звоночек и для самой женщины.

Если предложения поступают часто, то нужно высказать, что такое не подходит для общения и прекратить его. Избежать угроз и преследования можно только через восстановления своей целостности, внутренних границ и самооценки. Быть или не быть жертвой — иногда выбор (подсознательный, конечно) и самой жертвы. Светлана Наркевич Психолог, системный терапевт, мастер расстановок, победителем российской премии игропрактиков как автор лучшей психологической игры «По течению жизни»

В таких случаях специалист рекомендует обратиться за помощью к психологу, чтобы разобраться в ситуации.

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