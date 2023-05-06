Как я ходила на свидание с порнорежиссером — и еще 4 дикие истории о встречах и знакомствах через интернет

В кафе я обнаружила, что это какой-то треш. Мне не приходило в голову, что возраст можно не только завысить, но и занизить, залив фотку, сделанную 15 лет и килограммов назад. Передо мной сидел такой пухлый хомячок, который через пять минут общения раскусил, что я школьница. Завязался разговор про то, куда я буду поступать, слово за слово и внезапно выяснилось, что это папа моей одноклассницы. Он сразу притих, у него округлились глаза, как в мультике про Скруджа Макдака, только вместо долларов в глазах у него были ментовские машины, которые везут его в СИЗО за педофилию. Дальше он держался как мог, напоил меня соком, накормил тортом, проводил домой и убежал, не оглядываясь, даже анкету удалил.