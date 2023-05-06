Как я ходила на свидание с порнорежиссером — и еще 4 дикие истории о встречах и знакомствах через интернет

Новость о том, что самое популярное приложение для знакомств Tinder уходит из страны, облетела весь интернет. Кто-то скажет: «Срамота ваш "Тиндер", неприлично!», а для кого-то площадка была отличной возможностью для поиска второй половинки. Очень много пар встретились благодаря свайпу вправо, многие поженились. Самая веселая часть — это свидания. Мы попросили читателей рассказать о самых диких, неожиданных и запоминающихся встречах — смех и слезы, определенно.
Анна, 30 лет, юрист
— Мне было 15 лет, а самый нижний возраст на сайте знакомств — 18 лет, его я и указала. Выбирала мальчиков 18–20 лет, которые на деле тоже завышали свой возраст, приходишь — там прыщавый дурачок, с которым нормальные девочки на улицах не знакомятся. Я стала знакомиться с парнями постарше, с ними было интереснее, они водили меня по кафешкам — мне нравилось. Как-то раз мне написал интересный мужчина, который слушал ту же музыку, что и я, цитировал «Властелина колец», как и я. В переписке я уже влюбилась, мы договорились о свидании.
В кафе я обнаружила, что это какой-то треш. Мне не приходило в голову, что возраст можно не только завысить, но и занизить, залив фотку, сделанную 15 лет и килограммов назад. Передо мной сидел такой пухлый хомячок, который через пять минут общения раскусил, что я школьница. Завязался разговор про то, куда я буду поступать, слово за слово и внезапно выяснилось, что это папа моей одноклассницы. Он сразу притих, у него округлились глаза, как в мультике про Скруджа Макдака, только вместо долларов в глазах у него были ментовские машины, которые везут его в СИЗО за педофилию. Дальше он держался как мог, напоил меня соком, накормил тортом, проводил домой и убежал, не оглядываясь, даже анкету удалил.
Кристина, 34 года, копирайтер
— Году в 2018–2019-м я насвайпала симпатичного парня в «Тиндере», который позвал меня пить кофе. Была зима, хорошая погода, красиво падал снег — атмосфера романтичная, со стороны мы наверняка казались милой парой, но обсуждали мы дикую жесть. Он рассказал, что работает порнорежиссером. Я спросила, как его нелегкая занесла в такую профессию? Сам он из Новосибирска, уехал учиться в Питер, один знакомый попросил его подменить на собеседовании, сказал — нужно просто поговорить с девушками. В процессе разговора парень начал догадываться, что кандидатки планируют строить карьеру в порнобизнесе. Так вышло, что он втянулся, начал ездить на порнофестивали в Америку, на которых вручают «порно-Оскары».
Я спросила, как находят девушек, оказалось, недостатка в желающих нет. Дальше я поинтересовалась, как он их кастингует (первая ассоциация, которая у меня возникла: черный кожаный диван, сидит мужик и глубоким голосом задает им вопросы). На деле всё сводится к разговору, без интима — не знаю, верить или нет. Берут только тех, кто сосредоточен на заработке, кто не романтизирует профессию и не считает ее первой ступенькой на пути в большое кино. Девушка должна понимать, что ее тело — это товар, который со временем станет неликвидным. Девушка твердо стоит на ногах, психически уравновешенна. Остерегаются девушек из бедных семей, у которых могут быть травмы, например бил отчим.
По сути, этот парень — мелкая сошка в крупной корпорации, он кастингует претенденток на первом этапе, а дальше они проходят более жесткий отбор, после они заключают контракт с канадской фирмой, которая снимает порнографию. Я опасалась, что мне последует приглашение на кастинг, но не случилось, не знаю — радоваться, облегченно выдыхать или расстраиваться из-за того, что не подхожу под критерии порноактрисы. Склоняюсь к варианту — облегченно выдыхать. Обсудив всё что было возможно про его профессию, мы перешли на тему музыки и путешествий, очень мило пообщались. У нас было одно-единственное свидание, после он улетел в Канаду — там как раз проходил фестиваль. Какое-то время мы попереписывались, в итоге общение затихло.
Анна, 38 лет, юрист
— Однажды пошла погулять с парнем из «Тиндера». Мы зашли в кофейню за кофе, а пока он ушел в уборную, я расплатилась за его американо (я нормально к этому отношусь, если что). А потом он писал мне с просьбой помочь разделить имущество с бывшей, потому что у него на платного юриста денег нет (и вот этого я уже не вынесла).
Марина, 30 лет, свой бизнес
— Одно из самых негативных воспоминаний, связанных с Tinder, — самая первая встреча. Мужчина показался мне совершенно неинтересным, а потом был долгий период, когда он названивал, написывал, — и пришлось в грубой форме ему ответить, что он мне не понравился. Это для меня стресс. Меня не пугает нарваться на маньяка, потому что там действуют все те же правила, что и в жизни. Я выбираю место встречи исключительно адекватное и людное, а не среди ночи, чтобы за мной приехали домой. Созвониться с человеком нужно перед встречей, если есть сомнения, неадеквата обычно сразу слышно.
Были краткие моменты, когда вообще жалела, что зарегистрировалась. Это в основном мелкая досада — время свое потратила. Думала, что нормальный парень, а пришел скучный, неподходящий, не так выглядящий, была у меня и обратная ситуация. У меня никто не уходил со свиданий сразу. Но пару раз я видела, что мужчинам со мной скучно. Я переживала: были моменты, когда мне показалось, что всё нормально, а человек прекращал поддерживать связь. Тебе-то понравилось, а другому, значит, нет.
Татьяна, 27 лет, продавец-консультант
— Был период, когда я активно знакомилась с парнями через «Тиндер». Свайпнула симпатичного мужчину, сразу высветился мэтч (взаимность в приложении для онлайн-знакомств, устанавливаемая когда оба пользователя отметили друг друга лайком. — Прим. ред.). Имя было русское — Руслан, внешне не был похож на представителя ближнего зарубежья. Общались активно, но в какой-то момент мне стало некомфортно от того, что он слишком много писал и рассказывал истории о своей работе, а работал он коллектором.
Я решила прекратить общение, отказать во встрече, но он всё же настоял, я собралась — вечер был свободен. Приехал на машине, предложил покататься по городу — присмотревшись, я увидела, что парень мусульманин, и в какой-то момент «свидание» сначала превратилось в краткий экскурс в религию, а потом он демонстрировал мне фотографии всех своих членов семьи, котов, собак... Я сидела и думала: «Боже, опять вляпалась в историю...» Закончилось всё вполне благополучно, я добралась до дома без происшествий, а парню на следующий день прислала сообщение: «Прости, искра не пробежала, давай не будем тратить время друг друга». Итог — теперь я могу написать диссертацию по теме мусульманства, прокачала скил, так сказать.
Чем заменить Tinder
- Mamba — считается лучшим аналогом «Тиндера», приложение заметно улучшилось, обрело популярность, одно из крупнейших в России.
- «VK Знакомства» — относительно новый сервис, который позволяет анонимно выразить симпатию человеку на его странице во «ВКонтакте». Имя раскроется, если симпатия окажется взаимной.
- Teamo — подойдет тем, кто нацелен на серьезные отношения.
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