«Окей, Google»: 42-летняя сибирячка нашла мужа в Tinder по инструкции из интернета — как ей это удалось

В декабре я познакомилась с Д. Сначала переписывались, потом договорились о встрече. В назначенный день я пришла на свидание, мы гуляли по парку, разговаривали, я гадала, нравлюсь ему или нет. Выяснилось, что у него двое детей, сам он в разводе, зачем-то прятал машину, приезжал на ней, а сам встречался у метро, со стороны это выглядело довольно неуклюже. У нас с Д. было несколько свиданий, но потом всё как-то сошло на нет, я поняла, что не интересую его. Окей, значит, едем дальше.

Я продолжала искать. Детей у меня нет, но зато есть большой жизненный опыт, я сменила много работ. Думаю, что знакомилась с мужчинами, скорее, на слабо. Было много совпадений и переписок, но встреч не было. В середине февраля после мэтча мне написал Е. Потрясающая у него была анкета... «Неисправимый романтик». Завязалась переписка, в ходе которой мы выяснили, что мы — счастливые люди, поскольку занимаемся любимым делом и любим свою работу. Е. работает в театре, он пригласил меня. Я написала ему через неделю, спросила, в силе ли предложение. Он ответил, что да, попросил выбрать спектакль и дату, мы обменялись телефонами, он позвонил и рассказал, как пройти. На спектакль я пошла с подругой.