«Окей, Google»: 42-летняя сибирячка нашла мужа в Tinder по инструкции из интернета — как ей это удалось

Вокруг модного приложения для знакомств Tinder ходит много разных стереотипов. Самый распространенный — что это забава для молодежи и взрослому человеку, имеющему опыт брака за плечами, приличную пару там не найти. Допустим, что так (а может, и нет). Елена И. решила проверить, верны ли слухи: женщина завела анкету в приложении и начала активно знакомиться. Специально для НГС сибирячка поделилась своим опытом. Далее — от первого лица.
Впервые я зарегистрировалась в приложении Tinder осенью 2020 года, кажется, это был октябрь. Мне очень нужна была пара, любовь, семья, поэтому я действовала по всем фронтам, зарегистрировавшись и в Badoo тоже, читала психологов. Мне 42 года, для своих лет я выгляжу хорошо, у меня интересная работа, считаю себя вполне успешной женщиной. Мужская аудитория лайкала мой профиль, прилетали мэтчи (когда оба человека сошлись в своей симпатии, случается мэтч и у людей появляется возможность завести диалог. — Прим. ред.), но переписка не завязывалась. Я решила, что нужно действовать грамотнее, и начала активно изучать мастер-классы по Tinder — как правильно оформить анкету, что писать, в каком тоне общаться.
В декабре я познакомилась с Д. Сначала переписывались, потом договорились о встрече. В назначенный день я пришла на свидание, мы гуляли по парку, разговаривали, я гадала, нравлюсь ему или нет. Выяснилось, что у него двое детей, сам он в разводе, зачем-то прятал машину, приезжал на ней, а сам встречался у метро, со стороны это выглядело довольно неуклюже. У нас с Д. было несколько свиданий, но потом всё как-то сошло на нет, я поняла, что не интересую его. Окей, значит, едем дальше.
Я продолжала искать. Детей у меня нет, но зато есть большой жизненный опыт, я сменила много работ. Думаю, что знакомилась с мужчинами, скорее, на слабо. Было много совпадений и переписок, но встреч не было. В середине февраля после мэтча мне написал Е. Потрясающая у него была анкета... «Неисправимый романтик». Завязалась переписка, в ходе которой мы выяснили, что мы — счастливые люди, поскольку занимаемся любимым делом и любим свою работу. Е. работает в театре, он пригласил меня. Я написала ему через неделю, спросила, в силе ли предложение. Он ответил, что да, попросил выбрать спектакль и дату, мы обменялись телефонами, он позвонил и рассказал, как пройти. На спектакль я пошла с подругой.
На следующий день Е. написал мне в вотсапе. Мы удивительно долго переписывались, как старые знакомые. Вечером того же дня я решила встретиться еще с одним человеком из Tinder, специально так сделала, чтобы не залипнуть на Е. Свидание было неудачным, человек мне не очень понравился, но стало будто легче.
С Е. мы продолжали активно переписываться, встретились еще раз. На свидании он сказал мне, что его потрясла моя улыбка в тот день в театре и мы должны были встретиться уже давно, потому что это судьба, было много разных совпадений, связанных с нами. В конце марта мы уже подали заявление в ЗАГС, в апреле стали жить вместе, а в июне расписались. Мы с Е. сильно друг друга любим, став моим мужем, он сказал, что его профиль в Tinder висел очень долго и ждал меня.
Наша с Е. история вдохновила мою подругу, она нашла мужчину на Badoo, ей тоже 42 года, их отношения активно развиваются. Всё реально в любом возрасте, главное — сильно хотеть.
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