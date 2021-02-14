Почему ты вряд ли найдешь нормальную девушку в Tinder? Эксперимент мужчины в активном поиске

В наше стремительное время все чаще приходится жить буквально на бегу. Нет времени на полноценное общение с друзьями, нет времени на полноценное занятие любимыми увлечениями и хобби, нет времени притормозить, выдохнуть и просто полюбоваться окружающим тебя миром. И уж тем более нет времени заводить новые знакомства, если, конечно, речь не идет о каких-то деловых встречах или поиске надежного врача для твоего домашнего питомца. Корреспондент НГС Илья Калинин, получивший в какой-то момент от жизни моральное право изучать вдоль и поперек сайты знакомств не только с профессиональной точки зрения, погрузился с головой в популярное приложение для знакомств Tinder. И разочаровался.
«Tinder, возможно, самое лицемерное приложение в мире. Достопочтенные люди скорее сознаются в просмотре порно с мертвыми животными, чем в том, что имели когда-то аккаунты в этой империи сводничества». Эта ироничная фраза из восхитительного короткометражного фильма Анны Меликян «Нежность», на основе которого сняли целый сериал, наверное, могла бы стать лучшей рекламой известному приложению.
Tinder придумали для взрослых и свободных людей как способ быстрого знакомства без букетно-конфетного периода. Чтобы потом делать то, что делают взрослые и свободные люди, когда чувствуют ответную симпатию. Конечно, взрослые и несвободные люди это тоже могут делать, но такой вариант мы оставим на их совести. Так, это приложение изначально задумывалось и позиционировалось во всем мире. В России же все опять пошло по особенному пути.
У нас приложение для быстрых знакомств большинство девушек используют как угодно, но не по прямому назначению. Не верите? Спросите у любой девушки из Tinder, какой самый частый вопрос задают ей при знакомстве. Правильно: «Для чего ты здесь?» Этот вопрос стал чуть ли не местным мемом, заставляющим некоторых подписчиц в анкете сразу давать на него ответ. И это правильно. А то ведь разобраться, для чего сюда пришли некоторые дамы, бывает порой очень сложно.
Большинство участниц этой «империи сводничества» можно разделить на несколько групп, каждая из которых никак не соответствует для изначально задуманного быстрого знакомства. Для непосвященных: смахнуть в Tinder появившееся фото вправо — выбрать эту анкету, влево — пропустить. Если в ответ тебя тоже выберут — пара совпадет, и вы сможете начать общение.
Мошенницы с сексуальным шантажом
Начну с тех, кто пришел сюда обманом выкачивать деньги. Самый распространенный способ — шантаж. Я с таким столкнулся лично. Однажды у меня сложилась пара с красивой девушкой. Настолько красивой, чтобы с одной стороны не казаться фейком, а с другой — вызвать интерес у любого мужчины. В профиле — несколько фотографий из разных мест и в разное время года. Как бы еще одно доказательство: это не фейк.
Девушка довольно быстро начала беседу, практически сразу сообщила, что хочет найти любовника, предложила перейти в WhatsApp и стала выяснять мои интимные подробности: размеры, умение, пристрастия, любимые позы и так далее.
Буквально через полчаса плотной беседы тон потенциальной любовницы резко изменился: мне продемонстрировали, что за время нашего общения сделаны скриншоты переписки и найдены по фотографии мои аккаунты в соцсетях. После чего мне предложили заплатить 3500 рублей за то, чтобы интимная переписка не была разослана по всем моим контактам.
И вот тут наступил час моего торжества: я практически в голос рассмеялся в ответ на такое — настолько, насколько позволяет рассмеяться печатный текст. Ну, и благословил шантажистов на полную свободу действий. Я был уже свободным мужчиной, и такая информация — никакие предосудительные или незаконные действия я не описывал — могла в каком-то смысле стать мне только рекламой. О чем я весело оповестил шантажистов. В конце концов, откровенно рассуждать в своих публикациях на интимные темы, в том числе с примерами из личной жизни, я научился много лет назад, работая в популярных тогда новосибирских журналах CITY Energy и «Модный проспект».
После такого поворота мошенники выругались и быстро удалили всю нашу переписку. Но тут, правды ради, надо заметить: за фальшивым профилем мог скрываться кто угодно и необязательно девушка.
Ищущие нежность эскортницы и содержанки
Эти тоже настроены на получение денег, но хоть предлагают взамен что-то материальное. Ну, так предполагается. Некоторые девушки, как 24-летняя Инна, сразу честно пишут (авторский стиль сохранил везде): «Я ищу состоятельного мужчину ну или же спонсора. От себя я предлагаю общение, заботу)))». Мне кажется, это вполне честно. Но знаете, что тут настораживает больше всего? Три улыбающиеся скобочки после заботы.
Есть и те, кто истинную причину своего появления в Tinder пытается как-то завуалировать. 29-летняя Алена из Москвы пишет на странице: «С мужчиной надо себя чувствовать, как у Христа за пазухой! Тока так! Добытчика и защитника, на час, на ночь, навсегда, как пойдет) Ближе к сути. Сразу. Можно без приветов, кому они нужны. Кстати, цинизм сразу в бан. Я очень теплой души человек и сердце у меня в правильном месте)».
На второй картинке в своем профиле Алена раскрывается полностью. Она размещает скриншот с аккаунта какого-то Антона и комментирует: «Идеально!» Антон же пишет следующее: «Серьезный, адекватный, современный. Адвокат. Ищу девушку для постоянных встреч. Серьезных отношений не ищу. Если нужно, могу помогать материально ($). Если ты веселая и без предрассудков — можем встретиться. При взаимной симпатии — продолжение. С меня хорошее и внимательное отношение. С тебя — хорошее настроение, нежность и отсутствие загонов. Встречи на один раз не интересуют. Ищу романтическую любовницу».
В общем, «теплой души человек» ищет того, кто будет ей давать $ в обмен на хорошее настроение и нежность. Все очень просто. Алене можно было бы свой посыл куда короче изложить: «С меня — нежность, с тебя — $» В общем, обыкновенный цинизм. За который, кстати, «сразу в бан».
Самый же яркий месседж, который встретился на страничке одной из охотниц за счастьем, был у 22-летней Ксю: «Жизнь слишком кородка что бы тратить ее на скупых мужчин…»
Работницы сферы сексуальных услуг
Тут тоже все просто: в эту группу входят девушки «не тяжелого поведения», вебкамщицы и работающие на рекламу порносайтов.
И первые, и вторые часто честно пишут под именем и фото (возможно, не своими), что они «работницы сферы сексуальных услуг». Или — «продаю свои интимфото и видео». В крайнем случае, если что-то до тебя не сразу дошло, все свои цели они обозначат вскоре после первого приветствия.
— Я не встречаюсь. Но, если хочешь, мы можем общаться по видео. Ссылку я скину, это — вебкам, — сразу расставила точки над «ё» симпатичная Алла. Только лишь сумму не назвала. Видимо, чтобы не отпугнуть.
Те, кто рекламирует порносайты или аналогичные группы в соцсетях, как правило сразу указывают, что здесь они общаться не намерены, и предлагают перейти по ссылке в соответствующую группу. Схватите ли вы при таком переходе какой-нибудь вирус, зависит от порядочности того, кто с вами общается. Правда, слово «порядочность» в данном случае кажется архаизмом, и я бы не рисковал.
Бизнесвуменши и соискательницы деловых партнеров
Да-да-да, такие тут тоже присутствуют. От всяких коучей, кто здесь, как я предполагаю, набирают себе аудиторию, до настоящих бизнесвуменш, которые так и пишут: ищу партнера по бизнесу, со всякими романтическими предложениями не беспокоить. Вы задумайтесь: с романтическими предложениями не беспокоить. В Тиндере! Не беспокоить с романтическими предложениями! Это как прийти в мясные ряды на Центральном рынке и попросить их подобрать вам вечернее платье, но ни в коем случае не предлагать свиной антрекот или говяжью вырезку.
Возможно, я начинаю догадываться, как появилось знаменитое мясное платье Леди Гага, в котором она десять лет назад пришла на вручение музыкальных наград MTV Video Music Awards.
Откуда эти дамы? Нет, правда? Что они здесь думают найти? Может, над ними кто-то подшутил и вместо ссылки на Linkedin прислал Tinder с припиской: «Здесь водятся отличные биржевые трейдеры, особенно — медведи и быки». И смайлик в конце добавил.
Нет, быков тут повстречать запросто. Думаю, и медведи есть. Подозреваю даже, что и козлов немало. Но уж точно партнеров по бизнесу среди них искать не стоит. Ну, не в 1990-х же мы, дорогие дамы. Максимум еще — конец 1930-х.
Любительницы делать это медленно
Есть еще отдельная категория женщин, кто Tinder воспринимает как обычную соцсеть. Куда надо сначала запостить фоточки, а потом вести длительную переписку со своим избранником.
Мне раньше тоже так казалось: сначала надо познакомиться, узнать друг друга, а уж потом приглашать на свидание. И первое время я именно так — честно и нескучно — старался общаться. День-два-три… Вроде бы все шло хорошо, но внезапно собеседница исчезала из профиля. Беспричинно. Одна знакомая мне потом объяснила: не надо долго общаться, это же — Tinder, пара сообщений и — вперед судьбе навстречу! Мол, современные девушки не любят ушами. По крайней мере, в онлайн.
Тогда я стал вести себя по-другому: совпала пара, поздоровался, обменялся любезностями и — сразу звать на встречу. Но и тут случилось непонимание: стали попадаться девушки, кого такие скорости категорически не устраивали. Им хотелось сначала поговорить. Да еще и в размеренном темпе. Это когда на твое приветствие ответная реакция приходит через пару-тройку дней. А на второе уже более внятное сообщение, причем написанное тут же после ее ответа, ты дожидаешься комментария где-то неделю. И таких собеседниц тоже оказалось немало.
Женщины со сплошным изюмом
Пожалуй, это самая необычная группа. Есть немало девушек, страничку которых посмотришь и задумаешься: «Зачем это? Что она употребляет? Какого Губку Боба она хочет привлечь своим посланием?»
Есть известное выражение: в каждой женщине должна быть изюминка. К нему потом кто-то добавил: «Но среди изюма все же должна быть и женщина». Так вот у некоторых девушек здесь изюма очень много. Ну, прям очень-очень. Словно дядя у них работает на изюмной фабрике.
Вот о чем думает девушка, которая ищет ответственного мужчину для серьезных продолжительных отношений, указывает в описании, что она ценит духовность и целомудрие, но при этом выкладывает с десяток своих фотографий, которые могут украсить любой мужской журнал формата ХХХ? Неужели, она на самом деле считает, что сейчас к ней выстроится очередь религиозных девственников, желающих завести прочную семью с пятью ребятишками? Нет, то, что к пяти ребятишкам дама готова, это вполне очевидно, но по поводу остального возникают некоторые сомнения.
Или вот кого пытается привлечь владелица профиля, где на трех фотографиях есть: кот, ветки березы на фоне реки и зеленое поле? Ветеринара? Рыбака? Может, мелиоратора? Я хочу смахнуть фотографию вправо, увидев на ней внешне симпатичную женщину, в противном случае весь этот ребус сразу отправляется влево.
А на что рассчитывает девушка, разместившая вместо своего лица текст: «Неприятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака. Да и то только потому, что хочет срать»? Или другая, сообщающая потенциальным партнерам: «Я искренне не понимаю: с надеждой на что вы предлагаете соитие, если вы даже не 0,25 Лил Пипов из 10». Я перечитал дважды. Потом еще раз. И уже честно приготовился спросить, что это означает, но промолчал. Просто увидел приписку: «Когда вы спрашиваете: «А сколько во мне Лил Пипов?» — в мире умирает один котенок». А котят я очень люблю.
Или вот еще из жизни. Вижу фотографию Милы Йовович и, естественно, смахиваю вправо. Нет, я не надеюсь, что сама Йовович зарегистрировалась в русском Tinder, просто хочется понять мотивацию. Пара удачно складывается, и я пишу с некоторой иронией: «Привет! Ты мне сильно кого-то напоминаешь». В ответ — совершенно серьезное: «Это фотография одной известной актрисы. Она очень похожа на меня». На меня, Карл! Тут должна появиться картинка, которая называется «рукалицо». Простите, милая копия Милы, а вы в реальном мире на встречу тоже придете в маске Йовович? Или замените ее хотя бы огуречной?
P.S. Конечно, не все так печально в Tinder. Здесь все же можно найти нормальных девушек. И даже девушку с обложки Playboy. Некая Анна так прямо и указывает: была она, мол, на обложке русского издания в январе 2020 года. Пишет Анна, что ищет достойного мужчину. На первом месте среди своих характеристик указывает духовность. Правда, тут же замечает, что в Tinder она почти не заходит и предлагает подписаться на ее Instagram. Я не стал. Не накопил я еще столько духовности. С «лил пипами» бы разобраться сначала.
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