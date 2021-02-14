Почему ты вряд ли найдешь нормальную девушку в Tinder? Эксперимент мужчины в активном поиске

Те, кто рекламирует порносайты или аналогичные группы в соцсетях, как правило сразу указывают, что здесь они общаться не намерены, и предлагают перейти по ссылке в соответствующую группу. Схватите ли вы при таком переходе какой-нибудь вирус, зависит от порядочности того, кто с вами общается. Правда, слово «порядочность» в данном случае кажется архаизмом, и я бы не рисковал.



Бизнесвуменши и соискательницы деловых партнеров



Да-да-да, такие тут тоже присутствуют. От всяких коучей, кто здесь, как я предполагаю, набирают себе аудиторию, до настоящих бизнесвуменш, которые так и пишут: ищу партнера по бизнесу, со всякими романтическими предложениями не беспокоить. Вы задумайтесь: с романтическими предложениями не беспокоить. В Тиндере! Не беспокоить с романтическими предложениями! Это как прийти в мясные ряды на Центральном рынке и попросить их подобрать вам вечернее платье, но ни в коем случае не предлагать свиной антрекот или говяжью вырезку.



Возможно, я начинаю догадываться, как появилось знаменитое мясное платье Леди Гага, в котором она десять лет назад пришла на вручение музыкальных наград MTV Video Music Awards.



Откуда эти дамы? Нет, правда? Что они здесь думают найти? Может, над ними кто-то подшутил и вместо ссылки на Linkedin прислал Tinder с припиской: «Здесь водятся отличные биржевые трейдеры, особенно — медведи и быки». И смайлик в конце добавил.



Нет, быков тут повстречать запросто. Думаю, и медведи есть. Подозреваю даже, что и козлов немало. Но уж точно партнеров по бизнесу среди них искать не стоит. Ну, не в 1990-х же мы, дорогие дамы. Максимум еще — конец 1930-х.



Любительницы делать это медленно



Есть еще отдельная категория женщин, кто Tinder воспринимает как обычную соцсеть. Куда надо сначала запостить фоточки, а потом вести длительную переписку со своим избранником.



Мне раньше тоже так казалось: сначала надо познакомиться, узнать друг друга, а уж потом приглашать на свидание. И первое время я именно так — честно и нескучно — старался общаться. День-два-три… Вроде бы все шло хорошо, но внезапно собеседница исчезала из профиля. Беспричинно. Одна знакомая мне потом объяснила: не надо долго общаться, это же — Tinder, пара сообщений и — вперед судьбе навстречу! Мол, современные девушки не любят ушами. По крайней мере, в онлайн.



Тогда я стал вести себя по-другому: совпала пара, поздоровался, обменялся любезностями и — сразу звать на встречу. Но и тут случилось непонимание: стали попадаться девушки, кого такие скорости категорически не устраивали. Им хотелось сначала поговорить. Да еще и в размеренном темпе. Это когда на твое приветствие ответная реакция приходит через пару-тройку дней. А на второе уже более внятное сообщение, причем написанное тут же после ее ответа, ты дожидаешься комментария где-то неделю. И таких собеседниц тоже оказалось немало.



Женщины со сплошным изюмом



Пожалуй, это самая необычная группа. Есть немало девушек, страничку которых посмотришь и задумаешься: «Зачем это? Что она употребляет? Какого Губку Боба она хочет привлечь своим посланием?»



Есть известное выражение: в каждой женщине должна быть изюминка. К нему потом кто-то добавил: «Но среди изюма все же должна быть и женщина». Так вот у некоторых девушек здесь изюма очень много. Ну, прям очень-очень. Словно дядя у них работает на изюмной фабрике.



Вот о чем думает девушка, которая ищет ответственного мужчину для серьезных продолжительных отношений, указывает в описании, что она ценит духовность и целомудрие, но при этом выкладывает с десяток своих фотографий, которые могут украсить любой мужской журнал формата ХХХ? Неужели, она на самом деле считает, что сейчас к ней выстроится очередь религиозных девственников, желающих завести прочную семью с пятью ребятишками? Нет, то, что к пяти ребятишкам дама готова, это вполне очевидно, но по поводу остального возникают некоторые сомнения.



Или вот кого пытается привлечь владелица профиля, где на трех фотографиях есть: кот, ветки березы на фоне реки и зеленое поле? Ветеринара? Рыбака? Может, мелиоратора? Я хочу смахнуть фотографию вправо, увидев на ней внешне симпатичную женщину, в противном случае весь этот ребус сразу отправляется влево.



А на что рассчитывает девушка, разместившая вместо своего лица текст: «Неприятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака. Да и то только потому, что хочет срать»? Или другая, сообщающая потенциальным партнерам: «Я искренне не понимаю: с надеждой на что вы предлагаете соитие, если вы даже не 0,25 Лил Пипов из 10». Я перечитал дважды. Потом еще раз. И уже честно приготовился спросить, что это означает, но промолчал. Просто увидел приписку: «Когда вы спрашиваете: «А сколько во мне Лил Пипов?» — в мире умирает один котенок». А котят я очень люблю.

Или вот еще из жизни. Вижу фотографию Милы Йовович и, естественно, смахиваю вправо. Нет, я не надеюсь, что сама Йовович зарегистрировалась в русском Tinder, просто хочется понять мотивацию. Пара удачно складывается, и я пишу с некоторой иронией: «Привет! Ты мне сильно кого-то напоминаешь». В ответ — совершенно серьезное: «Это фотография одной известной актрисы. Она очень похожа на меня». На меня, Карл! Тут должна появиться картинка, которая называется «рукалицо». Простите, милая копия Милы, а вы в реальном мире на встречу тоже придете в маске Йовович? Или замените ее хотя бы огуречной?



P.S. Конечно, не все так печально в Tinder. Здесь все же можно найти нормальных девушек. И даже девушку с обложки Playboy. Некая Анна так прямо и указывает: была она, мол, на обложке русского издания в январе 2020 года. Пишет Анна, что ищет достойного мужчину. На первом месте среди своих характеристик указывает духовность. Правда, тут же замечает, что в Tinder она почти не заходит и предлагает подписаться на ее Instagram. Я не стал. Не накопил я еще столько духовности. С «лил пипами» бы разобраться сначала.

