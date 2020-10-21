«Мы должны им сразу отдаться»: одинокая сибирячка — о том, почему Tinder разбаловал мужчин

Вероятность найти через приложение Tinder парня, с которым могут завязаться серьезные отношения, — высокая, считает Алина Биркгейм. Парней много, разной внешности и возраста — вопрос вкуса, предпочтений и целей, которые преследует пользователь. Сибирячка пользуется приложением уже пять лет и говорит, что далеко не каждый ищет лёгких встреч на ночь — достаточно большое количество мужчин ищут девушку для серьёзных отношений. Специально для НГС Алина поделилась своим мнением. Далее — от первого лица.
Хватает ли в «Тиндере» мужчин? Мне — нет. Часто бывает такое, что за вечер я просматриваю всех, и приложение говорит, что для меня больше нет пар (хотя это не так), и начинает искать новые. Я просто редко ставлю лайки, поэтому у меня редко образуются пары.
Чего хотят мужчины? Запросы стандартные — кто-то хочет секса, кому-то хочется пообщаться, приятно провести время, кто-то устал от бесконечных неудачных романов и хочет найти ту самую, с которой будет по-серьезному. В последнее время очень часто стали встречаться семейные мужчины, которые ищут любовницу, кто-то ищет любовницу на постоянной основе и готов платить ей за встречи. Цель мужчины обычно выясняется в процессе общения, хорошо, когда они сразу пишут в анкете, чего хотят, или говорят об этом в начале диалога — это экономит время. Постоянную спутницу жизни обычно ищут мужчины от 30 лет, а не мальчики призывного возраста и студенты.
Я взрослый адекватный человек, и я пользуюсь приложением. Соответственно, делаю вывод, что в «Тиндере» часть аудитории — такие же взрослые адекватные люди, которые знают, чего хотят. Мои ожидания не завышены — у меня достаточно чёткие требования к мужчинам. Возможно, они завышены для среднего сегмента, но с такими я и не общаюсь. Бывает, что парень ничего из себя не представляет, зато у него огромный список по пунктам, какой должна быть девушка, а сказать, что он сам может ей дать, он не может. Вот тут, я считаю, что требования завышены. Требуешь — соответствуй.
Я не считаю, что «Тиндер» усложняет поиск реальных отношений, люди приходят туда с конкретной целью. Приложение позволяет расширить диапазон — можно познакомиться с интересным человеком, с которым в реальной жизни ты бы не пересёкся, потому что вы вращаетесь в разных сферах. Хорошо, когда после непродолжительного диалога вы договариваетесь о встрече, хотя, конечно, есть индивиды, которые пропадают после договоренностей. Адекватные люди используют «Тиндер» лишь как вспомогательный инструмент. Отношения могут не сложиться, но человек может стать твоим клиентом, если, например, ты ведешь бизнес по оказанию каких-либо услуг.
Иногда я удаляюсь из приложения — в периоды, когда не получается завести интересное знакомство. Я злюсь, особенно когда мне начинает казаться, что мужчинам от меня нужен только секс. Психую, мне начинает казаться, что все это бесполезная трата времени, результата нет. По-разному бывает, потом это состояние проходит, и я возвращаюсь. Нужно понимать, что, например, сегодня ты пролистаешь целый список и никого не свайпнешь, а завтра у тебя образуется десять пар. Главное — не думать о том, что я какая-то не такая, кривая и косая, что даже в «Тиндере» никого не могу найти. Это неправда. Я не расстраиваюсь, если из банального «Привет, как дела?» — ничего не вышло. Не вышло с этим, не страшно, следующий. Точно так же меня не огорчит, если кто-то удалил меня из пар — этот удалил, появится другой. Я могу написать сама, не считаю это чем-то страшным. У мужчины может быть 50 пар, и он не видит, с кем общался, с кем — нет. Не ответил — ладно, следующий.
Я встречалась с разными парнями и в России, и в других странах, например, в Италии. Там другой менталитет — итальянские мужчины палец о палец не ударят ради свидания с девушкой, они считают, что они красивы и этого достаточно, мы уже должны быть им благодарны за оказанную честь и сразу же отдаться. Нет, это, конечно, все не то. Мужчины в России — я не скажу, что они разленились. Если мужчина из «Тиндера» не готов приложить усилия, чтобы произвести впечатление на девушку, он не сделает этого и в случае, если вы познакомились в реальности. Если вы познакомились в Тиндере и при встрече он не угостил тебя кофе, он так же не угостит тебя кофе при встрече, если вы познакомитесь где-то в заведении.
Разумеется, случаются неприятные ситуации, когда мужчина начинает требовать голые фотки. Объясняешь: стоп, притормози, давай для начала встретимся и пообщаемся, может быть я потом сама захочу тебе отправить такое фото. Однажды я достаточно вежливо написала парню, что увы, нет, голых фото не будет, а он буквально вскипел, начал меня оскорблять и кричать — кем я себя возомнила.
Меня удивляет, что кто-то думает, будто регистрироваться в «Тиндере» — стыдно, что это твой последний шанс, ты отчаялась и полезла в этот каталог. Это же бред, мы живем в век технологий, интернета, большей открытости, ведем соцсети, показываем свою жизнь. «Тиндер» — это просто платформа для знакомства, дополнительная, где можно знакомиться для общения, для бизнеса, для секса — каждый выбирает своё. У многих нет времени или возможности пойти в ресторан и выжидать там принца на белом коне. Так же и у мужчин — где им знакомиться? Большую часть времени мы все проводим на работе и в каких-то делах.
Если кто-то считает, что регистрироваться в приложениях для знакомств стыдно — просто не регистрируйся. Это стереотипное мнение, навязанное, установка в голове. Почему должно быть стыдно? Стыдно знакомиться? Ну и что, что в «Тиндере», сейчас век такой, так проще. Многие, наоборот, отвыкли знакомиться офлайн.
С мнением, что женщины сами разбаловали мужчин, и теперь они не хотят напрягаться, отчасти согласна. Да, есть девушки, которые не ценят себя и сразу соглашаются на секс, мужчине даже ничего не нужно делать. Но, опять же, — если обоих все устраивает, то почему нет? Смотря что человек ищет — девушка точно так же может искать парня для секса, и ей не хочется напрягаться. Мужчина должен понимать, что если с предыдущей такой номер удался, то со следующей может не получиться, не стоит всех стричь под одну гребенку. На каждый сегмент найдется своя аудитория. Обычно по анкетам видно, кто чего хочет — если у девушки глуповато-наивный профиль и фото с голой попой или грудью — все сразу понятно.
«Тиндер» — сайт знакомств без уточнений — для отношений или разовой ночи. Каким он будет для вас — каждый решит сам. Никто не знает, как развернется общение. Моё мнение — общение должно быть лёгким, парней пугает, когда с первых строк девушка кричит о серьезных отношениях. Будьте на лёгкой волне, посмотрите, как пойдет — бывают случаи, когда случайная девушка на ночь превратилась в любимую, а бывает, что люди не могут найти даже партнёра на ночь, потому что не из чего выбирать.
Согласны с автором?
Еще интересные статьи про отношения
Город самок: почему в Новосибирске дикая конкуренция за мужчин и слишком много красивых незамужних женщин.
«Передала номер телефона на салфетке»: 8 парней — о том, где и как в городе познакомиться с девушкой.
«Раз в полгода мне хватает»: как живут люди с очень сильной и совсем слабой половой конституцией.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции