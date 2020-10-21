«Мы должны им сразу отдаться»: одинокая сибирячка — о том, почему Tinder разбаловал мужчин

Хватает ли в «Тиндере» мужчин? Мне — нет. Часто бывает такое, что за вечер я просматриваю всех, и приложение говорит, что для меня больше нет пар (хотя это не так), и начинает искать новые. Я просто редко ставлю лайки, поэтому у меня редко образуются пары.

Чего хотят мужчины? Запросы стандартные — кто-то хочет секса, кому-то хочется пообщаться, приятно провести время, кто-то устал от бесконечных неудачных романов и хочет найти ту самую, с которой будет по-серьезному. В последнее время очень часто стали встречаться семейные мужчины, которые ищут любовницу, кто-то ищет любовницу на постоянной основе и готов платить ей за встречи. Цель мужчины обычно выясняется в процессе общения, хорошо, когда они сразу пишут в анкете, чего хотят, или говорят об этом в начале диалога — это экономит время. Постоянную спутницу жизни обычно ищут мужчины от 30 лет, а не мальчики призывного возраста и студенты.

Я взрослый адекватный человек, и я пользуюсь приложением. Соответственно, делаю вывод, что в «Тиндере» часть аудитории — такие же взрослые адекватные люди, которые знают, чего хотят. Мои ожидания не завышены — у меня достаточно чёткие требования к мужчинам. Возможно, они завышены для среднего сегмента, но с такими я и не общаюсь. Бывает, что парень ничего из себя не представляет, зато у него огромный список по пунктам, какой должна быть девушка, а сказать, что он сам может ей дать, он не может. Вот тут, я считаю, что требования завышены. Требуешь — соответствуй.