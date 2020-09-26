«Раз в полгода мне хватает»: как живут люди с очень сильной и совсем слабой половой конституцией

Сейчас из каждого утюга несётся, что заниматься сексом — не стыдно. Так все мы появились на свет. Говорить и писать о сексе — не стыдно. Надо знать, как и что, изучать свою тело,
а не пальцем в ухе ковырять. Но нигде не говорится о том, нормально ли не заниматься сексом. Просто не хотеть. Или раз в полгода по большим праздникам, да и то это удовольствие сравнимо с ужином в ресторане или просмотром любимого сериала. Эти люди живут как тени — понимающе кивают, когда кто-то им рассказывает о своих интимных похождениях, и ждут, когда можно будет наконец пойти домой. Об этом мы и поговорили с семейным психологом-сексологом и автором блога о здоровой сексуальности Ириной Сергеевной Новоселецкой.
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— Все говорят о сексе. А мне это не очень, лучше в горы сходить, в отпуск съездить, вкусно поесть)) Я замужем, для мужа это важно — он всегда готов и орел, а мне раз в полгода хватает. Не испытываю к этому процессу отвращения, но удовольствия тоже нет. Муж — не первый половой партнёр, с другими так же. На этот процесс мне ровно. Это какая-то болезнь или так бывает?
После того как читательница написала нам такое письмо в рубрику, мы просмотрели много форумов и поняли, проблема есть, и ответ на этот вопрос мужчины ищут не реже, чем женщины.
Эксперт объясняет — если человек физически здоров, не испытывает постоянный стресс, высыпается, не злоупотребляет алкоголем или наркотиками, то его либидо соответствует его природной норме, а вот уже норма определяется половой конституцией или сексуальным темпераментом — этот термин обычно более понятен. В рамках половой конституции мы можем говорить о сильном или слабом сексуальном влечении.
Сколько раз — это нормально?
Диапазон нормальности половой конституции — от 1–2 раз в год до 2–3 раз в день и больше. Вообще понятие нормальности в сексологии очень размыто.
В подростковом возрасте частота секса может быть сильно увеличена, но количество, опять же, зависит от половой конституции — подросток с чрезвычайно слабым влечением может эякулировать 1 раз в сутки, а с чрезвычайно сильным до 10 раз и более. Это называется сексуальный эксцесс. Интересно, что этот термин используется только для определения максимального числа оргазмов за сутки у мужчин, ведь количество женских оргазмов природой не ограничено.
Когда психосексуальное развитие заканчивается (примерно в 26 лет), человек выходит на свою условно физиологическую норму, соответствующую половой конституции.
«Секс 2–3 раза в неделю соответствует средней половой конституции. Такая золотая середина сексуальности человека»
— Если обращаться именно к моей практике, то максимальное число эякуляций, которое я встречала, — 7 раз за сутки 3 раза в неделю. Но это были не половые акты с партнёршей, а мастурбация, вызванная обсессивно-компульсивным расстройством. В среднем при чрезвычайно сильной половой конституции мы говорим, что нормой является 2–3 раза в день. При чрезвычайно слабой половой конституции человек может не желать секса полгода или год, пока не наступят какие-то определённые комфортные условия для сексуального возбуждения, — объясняет Ирина Сергеевна.
Кто такие асексуалы?
Асексуал — это человек, чье половое влечение настолько низкое, что он совсем не испытывает сексуального возбуждения, в связи с чем отказывается от сексуальной жизни. Реальных асексуалов очень мало — 2–3 %. Настоящие асексуалы слабо развиты физически, имеют плохое здоровье и слабый иммунитет. Определить, асексуален человек или нет, можно по наличию у него сексуального влечения. Если сексуальное влечение возникало, например в пубертатный период, или периодически возникает, но не к человеку, а просто как состояние, — это всё не про асексуальность, это про проблемы психологического характера.
Как определить половую конституцию по внешним признакам
— Например, люди низкорослые, коренастые, с широкой массивной шеей, высокой растительностью на теле, широкими ладонями являются представителями сильный половой конституции, а вот высокие худощавые, с длинными пальцами, ногами, с низкой растительностью на теле являются представителями более слабой половой конституции, — объясняет эксперт.
Также важную роль в определении половой конституции играет трохантерный индекс — это соотношений длины ног к длине тела. Чем более короткие конечности, тем более высокая половая конституция.
— Это объясняемся тем, что наши конечности растут до момента полового созревания. То есть чем раньше человек сексуально созрел, тем раньше остановился рост его конечностей, — считает сексолог.
Мы попросили специалиста рассказать случай из практики, который иллюстрирует проблемы пар с разной половой конституцией:
— Молодой человек с ослабленным вариантом средней половой конституции жил в области, хорошо учился, не особо ярко переживал период пубертата, с девушками не встречался. Когда он переехал в Екатеринбург, поступил в университет, стал жить в общежитии, в его жизни появились девушки, друзья и все сопутствующие такой яркой студенческой жизни атрибуты. На это время у него пришелся самый активный сексуальный период, и именно в это время он познакомился со своей будущей женой — представительницей сильный половой конституции. В начале их отношений в сексе всё было прекрасно, количество секса удовлетворяло обоих, — поделилась с нами Ирина.
Через некоторое время после свадьбы парень пришел в свою условно физиологическую норму в соответствии со своей половой конституцией, и секс ему был нужен не чаще 1–2 раз в месяц, а его жене секс был необходим минимум 4 раз в неделю. На этом фоне начались взаимные претензии, из-за чего у мужчины появились проблемы с потенцией на фоне комплекса сексуальной неполноценности. Эрекция стала нестабильной, и мужчина начал избегать половых контактов ещё больше. Говорить о сексе в их семье было не принято, поэтому они ничего не обсуждали, и каждый делал свои выводы относительно их сексуальной жизни в паре.
— Со временем девушка начала подозревать своего партнёра в изменах и через какое-то время завела любовника, в семье появилось напряжение, негатив, участились ссоры по пустякам, взаимная агрессия, претензии — пара фактически была на грани разрыва, — вспоминает Ирина.
Сексолог говорит, что эта история похожа на истории многих российских пар. Иногда в таком варианте, иногда в зеркальном. Например, когда мужчина является представителем более сильной половой конституции, у женщины начинаются проблемы по гинекологии, причем все анализы хорошие, но спутниками женщины становятся зуд, неприятные выделения и циститы.
Как считаете, могут жить в союзе люди с разной половой конституцией?
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