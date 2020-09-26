«Раз в полгода мне хватает»: как живут люди с очень сильной и совсем слабой половой конституцией

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— Все говорят о сексе. А мне это не очень, лучше в горы сходить, в отпуск съездить, вкусно поесть)) Я замужем, для мужа это важно — он всегда готов и орел, а мне раз в полгода хватает. Не испытываю к этому процессу отвращения, но удовольствия тоже нет. Муж — не первый половой партнёр, с другими так же. На этот процесс мне ровно. Это какая-то болезнь или так бывает?

После того как читательница написала нам такое письмо в рубрику, мы просмотрели много форумов и поняли, проблема есть, и ответ на этот вопрос мужчины ищут не реже, чем женщины.

Эксперт объясняет — если человек физически здоров, не испытывает постоянный стресс, высыпается, не злоупотребляет алкоголем или наркотиками, то его либидо соответствует его природной норме, а вот уже норма определяется половой конституцией или сексуальным темпераментом — этот термин обычно более понятен. В рамках половой конституции мы можем говорить о сильном или слабом сексуальном влечении.

