Город самок: почему в Новосибирске дикая конкуренция за мужчин и слишком много красивых, молодых и незамужних женщин

Думаете, только у вас много знакомых красивых и состоявшихся женщин, которые при этом одиноки? Которые в детородном возрасте не могут иметь ребенка не потому, что не хотят, а потому, что не от кого. Недаром сейчас популярны психологические тренинги и истории про «родить для себя». Без этого вообще крыша уедет неспеша. Всё реже можно услышать, что мужчины организовывают свидания и содержат своих жен. Уже считается хорошо, если не наоборот. Вы никогда не задумывались почему? Сибирячка, которая много лет была в клубной тусовке города (которой уже нет), рассказала для НГС свою версию событий. Далее — от первого лица.
В пятницу мы с подругами ходили в клуб. Несмотря на пандемию, народу было битком. При изобилии красивых и молодых женщин на любой вкус хоть сколько-нибудь перспективных парней почти не наблюдалось. Нас заинтересовала эта неутешительная статистика, и мы посчитали всех посетителей поголовно. На каждую девушку в клубе приходилось по 0,37 мужчины. Вычеркнем юнцов на папиных тачках, любителей выпить и тех, кого дома ждут семеро по лавкам, — получается, повезет максимум 1 из 5. Судя по грустным лицам некоторых девушек, они это хорошо осознают и уже даже не надеются. Получается, большинство красоток на тональном креме, сережках и красной помаде уедет домой ни с чем.
И эта конкуренция как бы висит в воздухе. С одним приличным парнем танцуют сразу две красивые и молодые девушки. Парень ок, но, чувак, тебе не много? Ты же совсем не Тимати. Еще 10 лет назад таким ребятам приходилось здорово попотеть, чтобы на них обратил внимание кто-нибудь, кроме их мамы и бабушки. А тут сразу две модели разных типажей борются за его взгляд.
Другая картина: плечистый качок клеится к симпатичной брюнетке. Шепчет ей что-то на ухо, интересуется, но когда она идет к бару мимо него брать себе коктейль, он делает вид, что ничего не происходит. Потому что он сытый кот, ему не надо. Не ты, так другая, не здесь, так в другом месте. Найдется не менее симпатичная, но посговорчивее. Или даже помоложе, или… еще и еще помоложе. Зачем зря напрягаться?
Если раньше почти у любых женских типажей был шанс завести реально стоящее знакомство в питейно-танцевальном заведении, то теперь те, кто не подходит под общепринятые стандарты красоты, просто не имеют никакого шанса, потому что даже суперкрасоткам не достается приличных партий.
Почему же так вышло?
Во-первых, статистика не на нашей стороне. На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Эти предварительные данные сообщили в Федеральной службе государственной статистики. Почти поровну, скажете вы. Но вычеркнем из них наркоманов и алкоголиков (хорошо, если это далеко от вас, но они есть, и с ними тоже живут живые женщины). Остаются те самые полтора землекопа. Но это еще не всё.
Женщины всё еще торопятся в загс и за кольцом в надежде, что не придется работать. От этого даже у самых простых мужиков создается ощущение превосходства, с которым они и дальше уверенно идут по жизни, сея его в массы. Потом это вырастает в «если мужик в разводе, он самый сок, бабенка в разводе — РСП».
Пластическая хирургия, косметология, модная одежда и информация по профессиональному уходу за всеми частями тела стала доступна почти всем. Теперь те, кто проигрывал в конкуренции из-за особенностей внешности, подтянулись за остальными. Подправить нос, сделать грудь, не есть картошку килограммами и купить лаконичную одежду в масс-маркете могут себе позволить многие сибирячки. 500 тысяч рублей — и годная внешность у тебя в кармане. Это как в институте выучиться, только приятнее. И дешевле, чем ипотека.
Вместе с информацией о способах сделать из себя «супердетку» стала доступна и информация о конкуренции. Привет, социальные сети, переполненные красотками. Если раньше мы знали только девчонок с соседнего двора, то теперь в курсе всех львиц, которые в любой момент могут покуситься на нашего Васю. Что само по себе немного тревожно.
Выводы
Сначала был небольшой перекос в пользу мужчин, но из-за всего вышесказанного последние 10 лет женщины жёстко демпинговали в надежде вытащить лучшую карту в этой изменчивой колоде любви. И додемпинговались до того, что довольно средние мужички могут записывать красивых и успешных себе на свидания в порядке живой очереди, как в государственной поликлинике. Сами вырыли себе яму, в которую теперь грустно падают. В 2 часа ночи в пятницу при полном параде, красивые, худые, грудастые, позитивные, образованные, но от этого не менее одинокие.
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