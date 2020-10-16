Город самок: почему в Новосибирске дикая конкуренция за мужчин и слишком много красивых, молодых и незамужних женщин

Другая картина: плечистый качок клеится к симпатичной брюнетке. Шепчет ей что-то на ухо, интересуется, но когда она идет к бару мимо него брать себе коктейль, он делает вид, что ничего не происходит. Потому что он сытый кот, ему не надо. Не ты, так другая, не здесь, так в другом месте. Найдется не менее симпатичная, но посговорчивее. Или даже помоложе, или… еще и еще помоложе. Зачем зря напрягаться?

Если раньше почти у любых женских типажей был шанс завести реально стоящее знакомство в питейно-танцевальном заведении, то теперь те, кто не подходит под общепринятые стандарты красоты, просто не имеют никакого шанса, потому что даже суперкрасоткам не достается приличных партий.

Почему же так вышло?

Во-первых, статистика не на нашей стороне. На начало 2020 года в России на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Эти предварительные данные сообщили в Федеральной службе государственной статистики. Почти поровну, скажете вы. Но вычеркнем из них наркоманов и алкоголиков (хорошо, если это далеко от вас, но они есть, и с ними тоже живут живые женщины). Остаются те самые полтора землекопа. Но это еще не всё.