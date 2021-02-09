Поймала и окольцевала: тиндер-сваха — о том, кого мужчины ищут в интернете и почему вас не зовут на второе свидание

Абьюзерам нужен полный контроль над партнером — от тонких манипуляций до преследований и побоев. Их модель поведения — унижение и критика партнера (ты вечно во всем виновата), они принижают чувство собственного достоинства, жестко контролируют, исследуют ваш телефон, не дают денег. Поначалу они кажутся милыми и безобидными, но в какой-то момент начинают общаться в приказном тоне — принеси, подай, сделай то, это, не делай то, это. От жертвы абьюзеры ожидают полного подчинения, внушают чувство вины — это отличный рычаг, с помощью которого можно манипулировать человеком. Абьюзеры стараются поссорить своего партнера с его близким окружением, уговаривают уйти с работы, обесценивают его. Итог: жертва осталась одна и ощущает себя никчемной.



Если вы заметили первые сигналы, ни в коем случае не игнорируйте их. С абьюзерами, как правило, сложнее всего разорвать отношения, так как возникает сильная привязанность к человеку, зависимость от него. Самый эффективный способ — пойти к психологу, но если нет возможности, необходимо самостоятельно проработать свою историю и обнаружить, кто стал источником того, что вы понимаете любовь как насилие. Обычно партнер-абьюзер — это замена вашего родителя.



— Какой должна быть обстановка для идеального свидания?

— Первое место встречи лучше выбрать где-нибудь в кафе — важна атмосфера покоя. Второй вариант — прогулка в парке. Мужчине следует говорить комплименты — женщины любят ушами, это не я придумала, главное, чтобы комплименты были искренние. Телефон лучше всего выключить или перевести в беззвучный режим, не стоит жаловаться на первом свидании, вспоминать предыдущие отношения, выбирайте нейтральные темы.

— Как девушке заинтересовать парня, который не обращает на нее внимание?



— Каждая девушка индивидуальна, каждая хочет показать, что она самая лучшая и достойная. Мужчинам не нравятся вульгарные и навязчивые женщины. Излишняя стеснительность тоже ни к чему. Мужчины не любят, когда женщина, девушка грубо выражается. Женщина не должна забывать о своем внешнем виде — аккуратная, опрятная, приятный аромат волос и тела, осанка, походка, макияж, улыбка, женственность. Не нужно бояться смотреть мужчине прямо в глаза, зрительный контакт — главное орудие соблазнения. Уловки: мужчины реагируют на красный цвет, главное — помните, что макияж в таком случае не должен быть вызывающим, ярким. Ведите себя естественно, шутите, улыбайтесь, играйте глазами.

— Какие самые распространенные ошибки допускают женщины, из-за которых знакомство и дальнейшее общение не клеятся?



— Неуверенность в себе, излишняя навязчивость, негативное восприятие окружения, особенно при первой встрече. Внимание другим: вряд ли ваше свидание будет удачным, если вы стреляете глазами на других мужчин. Излишнее любопытство, употребление алкоголя, переигрывание или нарушение личного пространства.



— Что чаще всего становится препятствием для развития отношений?

— Несоответствие ожиданиям. У женщин это разочарование в финансовой составляющей мужчины, недостаток внимания и заботы: рассчитывают на большее, получают меньшее. Мужчины хотят хозяйственную и домашнюю, а на деле получается иначе — убирает домработница, готовить не буду. Также мужчин задевает, если у женщины достаток больше.

— Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай из своей практики?



— У меня была клиентка, которую я вела уже около года. Всё ей было не так: у этого нос большой, кошелек маленький, не такие пальцы на руках. Я устала, пока искала ей партнера без бывших жен, детей, с коротким носом и большим кошельком. И вот, такой кандидат нашелся — всё как заказывали, а она сказала: «Всё, не хочу, хочу уехать в Амстердам, ищите мне жениха оттуда». Я полностью перестроила принцип работы — в моей базе нашелся всего один мужчина из ВИП-списка, естественно. Я вела переговоры, устроила им свидание — жених прилетел в Россию. Девушка была в восторге, а амстердамец — нет, не впечатлила, не увидел в ней то, что искал. Невеста же решила непременно добиться расположения иностранца. Нам с той женщиной пришлось расторгнуть договор — я же не могу насильно заставлять жениха ходить к ней на свидания. Спустя какое-то время мне звонит тот амстердамец и просит удалить его из базы — женился. Я ради интереса нашла свою бывшую клиентку в соцсетях и увидела у нее фото с их с амстердамцем свадьбы — не знаю, чем она его покорила, но добилась своего.

Что еще почитать про знакомства и отношения

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«Он стал хватать меня»: пары, которые познакомились через приложения для быстрых встреч и поженились.

Чистильщица. Откровения сибирячки, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам).