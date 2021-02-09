Поймала и окольцевала: тиндер-сваха — о том, кого мужчины ищут в интернете и почему вас не зовут на второе свидание

Отношения не клеятся, знакомства неудачные, каждое свидание становится последним. С подругами на кухне отшучиваешься — прокляли, венец безбрачия. Сохранять чувство юмора — отличная идея, но порой возникает безумная мысль — а не обратиться ли к свахе? Как это ни удивительно, в век мобильных приложений для знакомств профессия по-прежнему актуальна и востребована. Мы поговорили с современной свахой Анастасией Беловой (так она сама себя называет) и спросили, кто обращается к ней в поисках мужа и жены, сколько стоят услуги и как сделать так, чтобы после первого свидания вам назначили второе.
Анастасия Белова, 30 лет. Опыт работы в сфере — 10 лет, имеет два высших образования — психологическое и экономическое. Замужем, есть ребенок.
— Расскажите о ваших клиентах?
— Мои клиенты — это мужчины и женщины, которые не смогли состояться в личной жизни. Они состоялись в карьере, в родительстве, но как семейные пары — нет. Возрастной диапазон у женщин от 25 до 50 лет, у мужчин обычно от 33 до 55 лет.
— Чаще обращаются мужчины или женщины? Какие запросы?
— На сегодняшний день чаще стали обращаться мужчины. Они более спокойные и лаконичные клиенты, в отличие от женщин. Мужчины, как правило, хотят найти достойную партнершу, не коммерческую — важно, чтобы она никуда не летала, не была эскортницей. Что примечательно, мужчины рассматривают натуральных девушек — без силикона. Им важно, чтобы она была хозяйственной, умела создавать и поддерживать уют в доме. Женщины хотят сильного и успешного мужчину, который не создаст лишних проблем и будет помогать им по жизни.
— Что входит в ваши услуги и сколько они стоят?
— Работа с каждым клиентом индивидуальна. С кем-то нужно прорабатывать психологические моменты и выявлять детско-родительские травмы, которые мешают построить нормальные отношения. Кто-то в принципе не знает минимальные основы взаимоотношений, кому-то нужна смена имиджа, и мы работаем над внешностью. С кем-то я могу работать месяц, с кем-то — год.
Минимальная услуга — пассивное размещение в базе на один месяц — стоит
Индивидуальные услуги начинаются от
Один раз в месяц я провожу вечеринки знакомств: вход на мероприятие стоит
— Вы помогаете людям найти пару через приложение Tinder — расскажите про это подробнее?
— Вообще я не сторонник сайтов знакомств, но если клиент совсем отказывается от личных встреч и не заключает со мной договор, я помогаю создать профиль с нуля — мы выбираем фото, описание. Я учу, как распознать фейки, как не нарваться на мошенников. Оформление анкеты стоит 2500 рублей, 4000 рублей — мастер-класс по знакомствам.
Хорошая анкета — это четко подобранное фото, в кадре не должно быть посторонних предметов, людей. Мужчинам не стоит публиковать фото с напряженным прессом в нижнем белье или на фоне машины, девушкам следует по минимуму использовать фотошоп и фильтры. Лицо на весь экран тоже не подходит, необязательно студийная съемка, может быть просто уличная, показывайте себя такими, какие есть. В описании четко формулируйте цель своего визита в «Тиндер», что хотите найти — общение, дружбу или долгосрочные отношения. 90% анкет имеет в описании перечисление увлечений, хобби или место работы, это никому не интересно.
— Какие рекомендации вы можете дать для удачного знакомства на Tinder?
— Нужно понимать, что адекватный мужчина, который нацелен на серьезные отношения, не позовет к себе домой на первое свидание — он не видит в каждой встрече свою судьбу и не расположен к краткосрочным романам. Многие регистрируются на сайте и не читают правила, политику конфиденциальности — первая встреча обязательно должна быть в людном месте: в кафе или в парке. Не стоит долго затягивать переписку — пообщались какое-то время, переходите на телефон, общайтесь, созванивайтесь, договаривайтесь о встрече. Самое важное правило — не влюбляйтесь по интернету, что бы человек вам ни писал, нельзя влюбляться в буквы, нужно влюбляться в человека. Такая проблема особенно распространена у русских женщин.
— Какие различия между знакомствами через Tinder есть в регионах и в Москве?
— Сильно явных нет, в каждом городе найдутся и женатые, и мошенники, и извращенцы. В регионах знакомства проходят легче, в Москве все ведут себя настороженно, и знакомства идут тяжелее. По статистике, в регионах создается больше пар, чем в столице.
— Что делать, если пара не подбирается?
— Нужно прорабатывать психологическую сторону, безнадежных случаев не бывает, бывают агрессивно настроенные клиенты: человек заплатил деньги и думает, что вся его жизнь кардинально изменится и я ему что-то должна. При этом работать над собой он не хочет.
— Запрос на иностранного жениха до сих пор популярен?
— Каждая третья женщина мечтает выйти замуж за иностранца — обычно это связано с желанием переехать и начать новую жизнь. Самый популярный запрос на итальянцев. По мнению русских женщин, они самые горячие, эмоциональные мужчины и самые лучшие любовники. В их понимании итальянец бесконечно восхищен, пишет песни о любви, красиво и щедро ухаживает. На самом деле итальянец не позволит женщине жить за свой счет на широкую ногу, как правило, они всецело посвящают себя семье.
— Расскажите, как женщине в процессе общения распознать женатого, альфонса или абьюзера?
— Если говорить о женатых, то есть бывалые ходоки, крепкие орешки, их довольно трудно распознать. А если мужчина не суперконспиратор, то рано или поздно тайное станет явным. Основные признаки — у вас уже довольно длительные отношения, а он ни разу не пригласил вас на свою территорию в гости, он не спешит знакомить вас с друзьями, отлучается, чтобы поговорить по телефону, не позволяет вам выкладывать совместные фото в соцсети, выходные и праздники вы не вместе, а у него вечные отговорки: то много работы, то кошка рожает.
Альфонсы обычно делятся на три типа. Первый — обычный домашний бездельник, которому нужна женщина, чтобы оплачивать квартиру и его нужды. Второй — то же самое, но он вечная жертва обстоятельств: тут не оценили, там подставили, пожалейте меня. Третий тип — типичный жиголо, который даже не скрывает своих намерений. Есть еще четвертый, но их очень трудно распознать — это брачные аферисты, обычно их раскрывают уже после свадьбы. Обязательно спрашивайте у мужчины, кем он работает, чем ему интересна его работа, какие возникают трудности.
Абьюзерам нужен полный контроль над партнером — от тонких манипуляций до преследований и побоев. Их модель поведения — унижение и критика партнера (ты вечно во всем виновата), они принижают чувство собственного достоинства, жестко контролируют, исследуют ваш телефон, не дают денег. Поначалу они кажутся милыми и безобидными, но в какой-то момент начинают общаться в приказном тоне — принеси, подай, сделай то, это, не делай то, это. От жертвы абьюзеры ожидают полного подчинения, внушают чувство вины — это отличный рычаг, с помощью которого можно манипулировать человеком. Абьюзеры стараются поссорить своего партнера с его близким окружением, уговаривают уйти с работы, обесценивают его. Итог: жертва осталась одна и ощущает себя никчемной.
Если вы заметили первые сигналы, ни в коем случае не игнорируйте их. С абьюзерами, как правило, сложнее всего разорвать отношения, так как возникает сильная привязанность к человеку, зависимость от него. Самый эффективный способ — пойти к психологу, но если нет возможности, необходимо самостоятельно проработать свою историю и обнаружить, кто стал источником того, что вы понимаете любовь как насилие. Обычно партнер-абьюзер — это замена вашего родителя.
— Какой должна быть обстановка для идеального свидания?
— Первое место встречи лучше выбрать где-нибудь в кафе — важна атмосфера покоя. Второй вариант — прогулка в парке. Мужчине следует говорить комплименты — женщины любят ушами, это не я придумала, главное, чтобы комплименты были искренние. Телефон лучше всего выключить или перевести в беззвучный режим, не стоит жаловаться на первом свидании, вспоминать предыдущие отношения, выбирайте нейтральные темы.
— Как девушке заинтересовать парня, который не обращает на нее внимание?
— Каждая девушка индивидуальна, каждая хочет показать, что она самая лучшая и достойная. Мужчинам не нравятся вульгарные и навязчивые женщины. Излишняя стеснительность тоже ни к чему. Мужчины не любят, когда женщина, девушка грубо выражается. Женщина не должна забывать о своем внешнем виде — аккуратная, опрятная, приятный аромат волос и тела, осанка, походка, макияж, улыбка, женственность. Не нужно бояться смотреть мужчине прямо в глаза, зрительный контакт — главное орудие соблазнения. Уловки: мужчины реагируют на красный цвет, главное — помните, что макияж в таком случае не должен быть вызывающим, ярким. Ведите себя естественно, шутите, улыбайтесь, играйте глазами.
— Какие самые распространенные ошибки допускают женщины, из-за которых знакомство и дальнейшее общение не клеятся?
— Неуверенность в себе, излишняя навязчивость, негативное восприятие окружения, особенно при первой встрече. Внимание другим: вряд ли ваше свидание будет удачным, если вы стреляете глазами на других мужчин. Излишнее любопытство, употребление алкоголя, переигрывание или нарушение личного пространства.
— Что чаще всего становится препятствием для развития отношений?
— Несоответствие ожиданиям. У женщин это разочарование в финансовой составляющей мужчины, недостаток внимания и заботы: рассчитывают на большее, получают меньшее. Мужчины хотят хозяйственную и домашнюю, а на деле получается иначе — убирает домработница, готовить не буду. Также мужчин задевает, если у женщины достаток больше.
— Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай из своей практики?
— У меня была клиентка, которую я вела уже около года. Всё ей было не так: у этого нос большой, кошелек маленький, не такие пальцы на руках. Я устала, пока искала ей партнера без бывших жен, детей, с коротким носом и большим кошельком. И вот, такой кандидат нашелся — всё как заказывали, а она сказала: «Всё, не хочу, хочу уехать в Амстердам, ищите мне жениха оттуда». Я полностью перестроила принцип работы — в моей базе нашелся всего один мужчина из ВИП-списка, естественно. Я вела переговоры, устроила им свидание — жених прилетел в Россию. Девушка была в восторге, а амстердамец — нет, не впечатлила, не увидел в ней то, что искал. Невеста же решила непременно добиться расположения иностранца. Нам с той женщиной пришлось расторгнуть договор — я же не могу насильно заставлять жениха ходить к ней на свидания. Спустя какое-то время мне звонит тот амстердамец и просит удалить его из базы — женился. Я ради интереса нашла свою бывшую клиентку в соцсетях и увидела у нее фото с их с амстердамцем свадьбы — не знаю, чем она его покорила, но добилась своего.
Что еще почитать про знакомства и отношения
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«Он стал хватать меня»: пары, которые познакомились через приложения для быстрых встреч и поженились.
Чистильщица. Откровения сибирячки, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам).