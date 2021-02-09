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Поймала и окольцевала: тиндер-сваха — о том, кого мужчины ищут в интернете и почему вас не зовут на второе свидание

Анастасия говорит, что может женить кого угодно за 3 миллиона рублей и безнадежных случаев не бывает

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<nobr class="_">Анастасия —</nobr> неожиданная версия современной свахи, которая разбирается в новых технологиях знакомств

Анастасия — неожиданная версия современной свахи, которая разбирается в новых технологиях знакомств

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Отношения не клеятся, знакомства неудачные, каждое свидание становится последним. С подругами на кухне отшучиваешься — прокляли, венец безбрачия. Сохранять чувство юмора — отличная идея, но порой возникает безумная мысль — а не обратиться ли к свахе? Как это ни удивительно, в век мобильных приложений для знакомств профессия по-прежнему актуальна и востребована. Мы поговорили с современной свахой Анастасией Беловой (так она сама себя называет) и спросили, кто обращается к ней в поисках мужа и жены, сколько стоят услуги и как сделать так, чтобы после первого свидания вам назначили второе.

Анастасия Белова, 30 лет. Опыт работы в сфере — 10 лет, имеет два высших образования — психологическое и экономическое. Замужем, есть ребенок.

— Расскажите о ваших клиентах?

— Мои клиенты — это мужчины и женщины, которые не смогли состояться в личной жизни. Они состоялись в карьере, в родительстве, но как семейные пары — нет. Возрастной диапазон у женщин от 25 до 50 лет, у мужчин обычно от 33 до 55 лет.

— Чаще обращаются мужчины или женщины? Какие запросы?

— На сегодняшний день чаще стали обращаться мужчины. Они более спокойные и лаконичные клиенты, в отличие от женщин. Мужчины, как правило, хотят найти достойную партнершу, не коммерческую — важно, чтобы она никуда не летала, не была эскортницей. Что примечательно, мужчины рассматривают натуральных девушек — без силикона. Им важно, чтобы она была хозяйственной, умела создавать и поддерживать уют в доме. Женщины хотят сильного и успешного мужчину, который не создаст лишних проблем и будет помогать им по жизни.

— Что входит в ваши услуги и сколько они стоят?

— Работа с каждым клиентом индивидуальна. С кем-то нужно прорабатывать психологические моменты и выявлять детско-родительские травмы, которые мешают построить нормальные отношения. Кто-то в принципе не знает минимальные основы взаимоотношений, кому-то нужна смена имиджа, и мы работаем над внешностью. С кем-то я могу работать месяц, с кем-то — год.

Минимальная услуга — пассивное размещение в базе на один месяц — стоит 10 000 рублей. Отдельно с таким клиентом я не работаю, он пойдет на свидание в том случае, если его заметят. Стандартный средний договор — размещение в базе на один месяц плюс свидание — стоит 50 000 рублей.

Индивидуальные услуги начинаются от 1 000 000 рублей — мастер-классы, смена имиджа, диагностика причин одиночества, сексология. Самая дорогая услуга стоит 3 000 000 рублей — довести до свадьбы. Как правило, это самая сложная и длительная процедура: я подбираю клиенту партнера, устраиваю встречи, свидания, слежу, как развиваются отношения до момента предложения брака. Чаще такую услугу покупают женщины.

Чтобы получить жениха или невесту под ключ, придется изрядно раскошелиться

Чтобы получить жениха или невесту под ключ, придется изрядно раскошелиться

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Один раз в месяц я провожу вечеринки знакомств: вход на мероприятие стоит 10 000 рублей, гости делятся по возрастным группам по 50 человек — 25 мужчин и 25 женщин. Вечеринка проводится в ресторане, с ведущим, артистами, тематическими конкурсами. Предварительно наша служба безопасности проверяет гостя — женатые, извращенцы и альфонсы на празднике не нужны.

— Вы помогаете людям найти пару через приложение Tinder — расскажите про это подробнее?

— Вообще я не сторонник сайтов знакомств, но если клиент совсем отказывается от личных встреч и не заключает со мной договор, я помогаю создать профиль с нуля — мы выбираем фото, описание. Я учу, как распознать фейки, как не нарваться на мошенников. Оформление анкеты стоит 2500 рублей, 4000 рублей — мастер-класс по знакомствам.

Хорошая анкета — это четко подобранное фото, в кадре не должно быть посторонних предметов, людей. Мужчинам не стоит публиковать фото с напряженным прессом в нижнем белье или на фоне машины, девушкам следует по минимуму использовать фотошоп и фильтры. Лицо на весь экран тоже не подходит, необязательно студийная съемка, может быть просто уличная, показывайте себя такими, какие есть. В описании четко формулируйте цель своего визита в «Тиндер», что хотите найти — общение, дружбу или долгосрочные отношения. 90% анкет имеет в описании перечисление увлечений, хобби или место работы, это никому не интересно.

— Какие рекомендации вы можете дать для удачного знакомства на Tinder?

— Нужно понимать, что адекватный мужчина, который нацелен на серьезные отношения, не позовет к себе домой на первое свидание — он не видит в каждой встрече свою судьбу и не расположен к краткосрочным романам. Многие регистрируются на сайте и не читают правила, политику конфиденциальности — первая встреча обязательно должна быть в людном месте: в кафе или в парке. Не стоит долго затягивать переписку — пообщались какое-то время, переходите на телефон, общайтесь, созванивайтесь, договаривайтесь о встрече. Самое важное правило — не влюбляйтесь по интернету, что бы человек вам ни писал, нельзя влюбляться в буквы, нужно влюбляться в человека. Такая проблема особенно распространена у русских женщин.

Анастасия говорит, что женщины до сих пор любят ушами

Анастасия говорит, что женщины до сих пор любят ушами

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— Какие различия между знакомствами через Tinder есть в регионах и в Москве?

— Сильно явных нет, в каждом городе найдутся и женатые, и мошенники, и извращенцы. В регионах знакомства проходят легче, в Москве все ведут себя настороженно, и знакомства идут тяжелее. По статистике, в регионах создается больше пар, чем в столице.

— Что делать, если пара не подбирается?

— Нужно прорабатывать психологическую сторону, безнадежных случаев не бывает, бывают агрессивно настроенные клиенты: человек заплатил деньги и думает, что вся его жизнь кардинально изменится и я ему что-то должна. При этом работать над собой он не хочет.

— Запрос на иностранного жениха до сих пор популярен?

— Каждая третья женщина мечтает выйти замуж за иностранца — обычно это связано с желанием переехать и начать новую жизнь. Самый популярный запрос на итальянцев. По мнению русских женщин, они самые горячие, эмоциональные мужчины и самые лучшие любовники. В их понимании итальянец бесконечно восхищен, пишет песни о любви, красиво и щедро ухаживает. На самом деле итальянец не позволит женщине жить за свой счет на широкую ногу, как правило, они всецело посвящают себя семье.

— Расскажите, как женщине в процессе общения распознать женатого, альфонса или абьюзера?

— Если говорить о женатых, то есть бывалые ходоки, крепкие орешки, их довольно трудно распознать. А если мужчина не суперконспиратор, то рано или поздно тайное станет явным. Основные признаки — у вас уже довольно длительные отношения, а он ни разу не пригласил вас на свою территорию в гости, он не спешит знакомить вас с друзьями, отлучается, чтобы поговорить по телефону, не позволяет вам выкладывать совместные фото в соцсети, выходные и праздники вы не вместе, а у него вечные отговорки: то много работы, то кошка рожает.

Альфонсы обычно делятся на три типа. Первый — обычный домашний бездельник, которому нужна женщина, чтобы оплачивать квартиру и его нужды. Второй — то же самое, но он вечная жертва обстоятельств: тут не оценили, там подставили, пожалейте меня. Третий тип — типичный жиголо, который даже не скрывает своих намерений. Есть еще четвертый, но их очень трудно распознать — это брачные аферисты, обычно их раскрывают уже после свадьбы. Обязательно спрашивайте у мужчины, кем он работает, чем ему интересна его работа, какие возникают трудности.

Распознать брачного афериста будет сложновато, а вот женатиков видно почти сразу

Распознать брачного афериста будет сложновато, а вот женатиков видно почти сразу

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Абьюзерам нужен полный контроль над партнером — от тонких манипуляций до преследований и побоев. Их модель поведения — унижение и критика партнера (ты вечно во всем виновата), они принижают чувство собственного достоинства, жестко контролируют, исследуют ваш телефон, не дают денег. Поначалу они кажутся милыми и безобидными, но в какой-то момент начинают общаться в приказном тоне — принеси, подай, сделай то, это, не делай то, это. От жертвы абьюзеры ожидают полного подчинения, внушают чувство вины — это отличный рычаг, с помощью которого можно манипулировать человеком. Абьюзеры стараются поссорить своего партнера с его близким окружением, уговаривают уйти с работы, обесценивают его. Итог: жертва осталась одна и ощущает себя никчемной.

Если вы заметили первые сигналы, ни в коем случае не игнорируйте их. С абьюзерами, как правило, сложнее всего разорвать отношения, так как возникает сильная привязанность к человеку, зависимость от него. Самый эффективный способ — пойти к психологу, но если нет возможности, необходимо самостоятельно проработать свою историю и обнаружить, кто стал источником того, что вы понимаете любовь как насилие. Обычно партнер-абьюзер — это замена вашего родителя.

— Какой должна быть обстановка для идеального свидания?

— Первое место встречи лучше выбрать где-нибудь в кафе — важна атмосфера покоя. Второй вариант — прогулка в парке. Мужчине следует говорить комплименты — женщины любят ушами, это не я придумала, главное, чтобы комплименты были искренние. Телефон лучше всего выключить или перевести в беззвучный режим, не стоит жаловаться на первом свидании, вспоминать предыдущие отношения, выбирайте нейтральные темы.

— Как девушке заинтересовать парня, который не обращает на нее внимание?

— Каждая девушка индивидуальна, каждая хочет показать, что она самая лучшая и достойная. Мужчинам не нравятся вульгарные и навязчивые женщины. Излишняя стеснительность тоже ни к чему. Мужчины не любят, когда женщина, девушка грубо выражается. Женщина не должна забывать о своем внешнем виде — аккуратная, опрятная, приятный аромат волос и тела, осанка, походка, макияж, улыбка, женственность. Не нужно бояться смотреть мужчине прямо в глаза, зрительный контакт — главное орудие соблазнения. Уловки: мужчины реагируют на красный цвет, главное — помните, что макияж в таком случае не должен быть вызывающим, ярким. Ведите себя естественно, шутите, улыбайтесь, играйте глазами.

— Какие самые распространенные ошибки допускают женщины, из-за которых знакомство и дальнейшее общение не клеятся?

— Неуверенность в себе, излишняя навязчивость, негативное восприятие окружения, особенно при первой встрече. Внимание другим: вряд ли ваше свидание будет удачным, если вы стреляете глазами на других мужчин. Излишнее любопытство, употребление алкоголя, переигрывание или нарушение личного пространства.

— Что чаще всего становится препятствием для развития отношений?

— Несоответствие ожиданиям. У женщин это разочарование в финансовой составляющей мужчины, недостаток внимания и заботы: рассчитывают на большее, получают меньшее. Мужчины хотят хозяйственную и домашнюю, а на деле получается иначе — убирает домработница, готовить не буду. Также мужчин задевает, если у женщины достаток больше.

— Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай из своей практики?

— У меня была клиентка, которую я вела уже около года. Всё ей было не так: у этого нос большой, кошелек маленький, не такие пальцы на руках. Я устала, пока искала ей партнера без бывших жен, детей, с коротким носом и большим кошельком. И вот, такой кандидат нашелся — всё как заказывали, а она сказала: «Всё, не хочу, хочу уехать в Амстердам, ищите мне жениха оттуда». Я полностью перестроила принцип работы — в моей базе нашелся всего один мужчина из ВИП-списка, естественно. Я вела переговоры, устроила им свидание — жених прилетел в Россию. Девушка была в восторге, а амстердамец — нет, не впечатлила, не увидел в ней то, что искал. Невеста же решила непременно добиться расположения иностранца. Нам с той женщиной пришлось расторгнуть договор — я же не могу насильно заставлять жениха ходить к ней на свидания. Спустя какое-то время мне звонит тот амстердамец и просит удалить его из базы — женился. Я ради интереса нашла свою бывшую клиентку в соцсетях и увидела у нее фото с их с амстердамцем свадьбы — не знаю, чем она его покорила, но добилась своего.

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Tinderзнакомствасваха
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