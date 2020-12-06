Чистильщица. Откровения сибирячки, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам)

Лилия (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим. ред.) в разводе, замужем была 3 года , воспитывает дочь. По ее словам, бывший муж неоднократно изменял ей и это в том числе побудило ее к разоблачению других парней.

— Я не планировала специально этим заниматься. Зарегистрировалась на Tinder, когда в этом появилась необходимость. Начались свидания, знакомства. По неопытности я даже не подозревала, что понравившийся парень может быть женат и иметь детей, а еще жить в соседнем доме, например. Когда случилось несколько таких ситуаций, чтобы не тратить свое время, я начала поверять мужчин, которые после первого свидания показались приятными и возникла взаимная симпатия, — рассказывает наша собеседница.

Способ проверки прост, фото с сайта знакомств или приложения WhatsApp сибирячка загружает в разные поисковики и делает поиск по картинкам. Чаще всего у мужчин немного фото и та же самая фотография есть у них в социальных сетях. А там, по словам Лилии, уже несложно понять, женат человек или нет, а также есть ли у него дети.