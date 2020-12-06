Чистильщица. Откровения сибирячки, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам)

Жительница Новосибирска разоблачает неверных мужей и сдает их женам
Какие только опасности не подстерегают сибирских мужчин на пути к простому человеческому счастью. Только погасишь половину ипотеки, отправишь семью на моря, а сам приготовишься найти настоящую любовь — и опять облом. На новосибирских сайтах знакомств появились «чистильщицы» — они начинают отношения с мужчинами, а когда выясняют, что он женат или есть подруга, — рассказывают счастливице всю правду, подтверждая «преступление против семьи» скринами и переписками. Мы поговорили с одной из таких девушек — она согласилась общаться только на условиях анонимности.
Лилия (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим. ред.) в разводе, замужем была
— Я не планировала специально этим заниматься. Зарегистрировалась на Tinder, когда в этом появилась необходимость. Начались свидания, знакомства. По неопытности я даже не подозревала, что понравившийся парень может быть женат и иметь детей, а еще жить в соседнем доме, например. Когда случилось несколько таких ситуаций, чтобы не тратить свое время, я начала поверять мужчин, которые после первого свидания показались приятными и возникла взаимная симпатия, — рассказывает наша собеседница.
Способ проверки прост, фото с сайта знакомств или приложения WhatsApp сибирячка загружает в разные поисковики и делает поиск по картинкам. Чаще всего у мужчин немного фото и та же самая фотография есть у них в социальных сетях. А там, по словам Лилии, уже несложно понять, женат человек или нет, а также есть ли у него дети.
— Если мужчина оказывается несвободен, но на встрече умолчал об этом, а после первого свидания это стало ясно, я скриню дальнейшую переписку и намеренно делаю ее более откровенной, чтобы от него поступили конкретные предложения, а потом отправляю всё жене или девушке в социальные сети, — рассказывает она.
Сибирячка не считает, что поступает плохо или непорядочно, она говорит, что лишь предоставляет информацию, а выбор, как дальше поступить, остается за парой. По ее наблюдениям, иногда парням удается уладить конфликт и тогда пара остается вместе.
— Таких случаев (встреч с женатыми мужчинами — Прим. ред.) было немного. Всего 5 или 6 пока. Я знаю еще девушек, которые таким занимаются. Так делают многие женщины импульсивно, если парень понравился и была близость, но оказался женат. Реакция жен и подруг разная. У меня была девушка, которая буднично поблагодарила за информацию, были несколько, кто сразу блокировал аккаунт, были те, кто начинал наезжать, сразу ругаться, — вспоминает она.
По словам Лили, мести от мужчин она не боится. Только один раз с ней связался мужчина, чьей жене она отправила скрины, и попросил подтвердить, что между ними ничего не было. Лилия подтвердила, что была только переписка и договоренность о романтической встрече в уединенном месте.
— Когда мужчина ходит на свидания, а у самого есть семья — он обманывает сразу двоих. Я просто отвечаю ему симметрично, тоже обманываю его. Если человек сразу сказал, что несвободен, я не буду с ним встречаться и ничего не случится, — объясняет она.
Наша собеседница подчеркнула, что не вступает в интимную связь со своими неудавшимися кавалерами и фактически измены не происходит. Сама Лилия до сих пор одинока и только надеется встретить своего мужчину. Она не исключает, что еще раз выйдет замуж и тогда покончит со своим необычным хобби.
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