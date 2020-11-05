«Воруют детей и коней»: откровения чистокровной цыганки о пугающих традициях, замужестве и стереотипах

Чистокровная цыганка из Новосибирска рассказала о жизни своего народа
При упоминании о цыганах у некоторых людей подозрительно прищуриваются глаза: «Цыгане? Что им нужно, не обкрадут ли?» Многие из нас до сих пор имеют представление об этом народе по сериалу «Кармелита» или судят по тем социальным группам, которые можно встретить на территории Центрального рынка, — громкие кричащие «ромалэ» в цветастых юбках уходят со своим табором в небо, параллельно подгребая всё то, что плохо лежит. Кристина Потрашкова — русская цыганка, современная, имеет свой бизнес, ходит в джинсах, замужем за русским мужчиной. Часто Кристину задевают стереотипы и поверхностное знание о ее народе — публикуем ее мнение.
Недавно я зашла в местную новостную группу во «ВКонтакте», где было написано, что в очередной раз мошенники обманным путем забрали деньги у пожилой женщины. Как вы думаете, что в комментариях? Конечно же, там написано, что это сделали мы, «ромалэ». Само собой, я прочитала, что нужно нас сжечь, посадить на кол и гнать в шею. Ай нанэ нанэ нанэ...
Я решила в комментариях спросить, откуда столько негатива, ведь есть и хорошие, нормальные, например, я. На что мне рассказали про цыганских баронов и таборы, но убедить их в том, что сейчас у цыган Барон — это собака в будке, а таборов нет, мне не удалось. Им-то, конечно, виднее, откуда мне знать. Некоторые даже спросили, смотрела ли я «Кармелиту», многие думают, что мы так и живем, как там, в «Кармелите».
Самые частые стереотипы о цыганах, с которыми я сталкиваюсь, о том, что все цыгане воруют детей, коней, торгуют наркотиками и обманывают людей. Да как бы не так. Сколько у меня в детстве воровали телефоны, и не только телефоны! Склонность к воровству не зависит от национального признака, это зависит от семьи и воспитания. Согласны со мной?
Когда люди узнают, что я цыганка, обычно удивляются, говорят, что совсем не похожа, и спрашивают, умею ли я гадать. Нет, гадать не умею. Умела моя бабушка, а мама умеет выливать на воду воск от недуга. Иногда я слышу от своих клиентов шутки про цыган: «Оделась как цыганка». Я уже привыкла и не обращаю внимания. Шутки типа «ай нанэ нанэ» мне отлично заходят, но не обидные.
Мои родители чистокровные цыгане. Да, у нас есть свои обычаи, уставы, но мои родственники такие же современные люди, как и вы все, родители с каждым днем становятся всё современнее и современнее. Зачем всех под одну гребенку? Не надо так. У нашего народа нет своей родины, нет алфавита, национального блюда, можно сказать, нет ничего своего. Зато есть одно большое преимущество — это сплоченность. За счет сплоченности, помощи близким, поддержания традиций и уважения к другим цыганам наш народ существует.
У нас в родне не принято звать на день рождения, все приходят сами. На праздники мы собираемся у самого пожилого родственника, ходим по домам до самого младшего члена семьи. И в гости без приглашения мы ходим всегда. Есть традиция, что девушку должны обязательно сватать, либо же молодые сбегают без разрешения родителей. Замужние девушки носят ленточки или платочки, не обязательно покрывать голову полностью, достаточно надеть ободок, например. Девушки не должны надевать штаны, особенно при мужчинах, — это неуважение, хотя я ношу, но никогда не прихожу в штанах к родным, только юбка или платье не выше колена. Кстати, русские цыгане не носят цветастые юбки — обычно это однотонный материал. Танцы имеют место быть, но не цыганочка, а современные и национальная полька.
Я замужем за русским мужчиной. О том, что я цыганка, сообщила ему в сообщении, ему было всё равно, какая у меня национальность. Свекровь сказала — главное, чтобы человек был хороший. Мои родители сначала разозлились на меня — я скрывала от них то, что встречаюсь с русским. Когда я сообщила им, что собираюсь замуж, они познакомились с семьей мужа и мужем — теперь дружат. Русские родственники плясали на свадьбе национальные танцы цыган, им очень понравилось. Домашние посиделки не отличаются от всем привычных — мои родные часто приезжают к нам в гости, свекры всегда добродушно их встречают. Обе мамы требуют внуков.
Я думаю, люди боятся цыган, потому что в кинофильмах показывают много негатива, чего в жизни нет или случается очень редко. Почему люди замечают только плохих цыган? Потому что нормальные цыгане от русских не сильно отличаются и для русских глаз незаметны и неприметны, сливаются с толпой. А эти грязные, в бешеных цветных юбках очень бросаются в глаза. Попрошайки на рынке? Но такие есть и русские, узбеки, таджики, кто угодно. Когда уже сломается этот стереотип?
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