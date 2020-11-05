«Воруют детей и коней»: откровения чистокровной цыганки о пугающих традициях, замужестве и стереотипах

Недавно я зашла в местную новостную группу во «ВКонтакте», где было написано, что в очередной раз мошенники обманным путем забрали деньги у пожилой женщины. Как вы думаете, что в комментариях? Конечно же, там написано, что это сделали мы, «ромалэ». Само собой, я прочитала, что нужно нас сжечь, посадить на кол и гнать в шею. Ай нанэ нанэ нанэ...



Я решила в комментариях спросить, откуда столько негатива, ведь есть и хорошие, нормальные, например, я. На что мне рассказали про цыганских баронов и таборы, но убедить их в том, что сейчас у цыган Барон — это собака в будке, а таборов нет, мне не удалось. Им-то, конечно, виднее, откуда мне знать. Некоторые даже спросили, смотрела ли я «Кармелиту», многие думают, что мы так и живем, как там, в «Кармелите».

Самые частые стереотипы о цыганах, с которыми я сталкиваюсь, о том, что все цыгане воруют детей, коней, торгуют наркотиками и обманывают людей. Да как бы не так. Сколько у меня в детстве воровали телефоны, и не только телефоны! Склонность к воровству не зависит от национального признака, это зависит от семьи и воспитания. Согласны со мной?