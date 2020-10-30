«Боролась как мама-кошка»: колонка красотки, которая потеряла многомиллионный бизнес в Новосибирске

Ограничения и заговор



— Считаю, что введенные ограничения вполне корректны. Если бы сразу нас всех действительно строго изолировали и приняли необходимые меры, то это всё куда меньше бы тянулось. Я не верю в теорию заговоров, особенно не верю в теорию по уничтожению малого бизнеса. Я верю в то, что нужно брать ответственность только на себя для достижения собственных результатов. Если бы у меня была подушка отложенных денег на несколько миллионов больше, то всё было бы иначе. Но ее не было, и это моя проблема. «Уничтожает» и «не вытаскивает» — это разные вещи. Я не привыкла к тому, чтобы мне кто-то помогал. Выживает тот, кто двигается и подстраивается под современные реалии быстро. Самое больное для меня — это не финансовые потери, это всё ерунда — я наверстаю. Сообщество — вот это настоящая рана. Когда мы делаем вечеринки, и я вижу всех этих людей, все эти глаза, которые сейчас кайфуют, которых бы сейчас не было в этой точке, если бы не я. В эти моменты я испытываю настоящее счастье, что могу подарить это людям. Но больше не могу, и это больно. У нас остается онлайн-формат курсов, уже сейчас я работаю именно над воссозданием этой общности, комьюнити.