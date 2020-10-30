«Боролась как мама-кошка»: колонка красотки, которая потеряла многомиллионный бизнес в Новосибирске

Фотостудия 717 в Новосибирске закрывается из-за коронавируса
Одна из самых популярных (и красивых) фотостудий в городе не справилась с рядом введенных ограничений и прекратила свою работу. «Хотела бы я, чтобы это был хайп или рекламный ход, но расскажите это моим зареванным глазам и трясущимся рукам. Я ничего больше не могу с этим сделать. Как мама-кошка боролась с самого начала коронавируса и особенно всю эту осень. Вот и всё... Я не в силах это осознать и поверить», — пишет в соцсетях Кристина Мякошина, владелица студии 717. Мы попросили Кристину рассказать, почему процветающий бизнес придется закрыть.
Начало
— Шесть лет назад мы открыли фотошколу 717, проводили занятия на базе чужой арендованной фотостудии, а четыре года назад была открыта именно фотостудия. Без кредитов, у нас были деньги — мы открывали проект вместе с бывшим мужем, вложили в него свыше 10 миллионов рублей. Сейчас я единственная хозяйка. У меня 15 лет художественного образования, выбор сферы деятельности был очевиден, даже вопроса не стояло о чём-то другом. Я не боялась неудачи и провала, всё просчитала. Конечно, были периоды, когда мы работали в минус — первые годы были только непрерывные вложения. Через два года студия начала работать в плюс и отбила вложенные средства. В моем успехе есть свои нюансы, но если обратить внимание, то можно увидеть, что у нас самый забитый календарь аренды среди всех студий города — это говорит о том, что у меня есть некий секретный рецепт крабсбургера.
Что было дальше
— Когда ты заходишь в студию, понимаешь, чем она отличается. В ней есть душа. Не думаю, что стоит подробно рассказывать про интерьеры и окна — это само собой. У меня никогда не стоял вопрос об удержании бизнеса на плаву, нет. Мы всегда в первых рядах и числах, задаем тренды и уровень нормы. Просто я сделала качественный проект, подумала с точки зрения клиента. Я даже для стен оттенки сама замешивала так, чтобы максимально хорошо по цветовому кругу выделялось лицо человека. Люди смотрят мой инстаграм, видят мой успех и думают: «Ну, всё просто, открою студию, посыпятся деньги». Это не так, они же понятия не имеют, в чем формула и та невидимая работа, которая дает результат. У нас есть конкуренты, безусловно. Но в какой-то момент стало весело наблюдать за бесконечно открывающимися фотостудиями после моего появления в городе.
Пандемия и убытки
— Если брать только фотостудию, то в среднем, за год, проект приносил около 700–800 тысяч рублей, доход зависит от сезона. В пандемию мы не работали два месяца, студия была закрыта, мы только кормили рыбок и поливали цветы в оранжерее. Фотостудия только один из моих бизнесов, поэтому мне не сложно было переключить внимание и сфокусироваться на других задачах. Получили ли мы помощь для малого бизнеса от государства? Забавно звучит даже. У нас всё хорошо, и мы в изобилии. Это для тех, кто думает, что мы разорились. Нет. У нас больше всех аренды, как всегда. Переезжать на новое место в Новосибирске нет смысла. Я теряю огромные вложения в ремонт, материалы. Только в прошлом году больше миллиона было вложено в зал «Бали» и в постройку второго этажа. Всё это превращается в тыкву.
Ограничения и заговор
— Считаю, что введенные ограничения вполне корректны. Если бы сразу нас всех действительно строго изолировали и приняли необходимые меры, то это всё куда меньше бы тянулось. Я не верю в теорию заговоров, особенно не верю в теорию по уничтожению малого бизнеса. Я верю в то, что нужно брать ответственность только на себя для достижения собственных результатов. Если бы у меня была подушка отложенных денег на несколько миллионов больше, то всё было бы иначе. Но ее не было, и это моя проблема. «Уничтожает» и «не вытаскивает» — это разные вещи. Я не привыкла к тому, чтобы мне кто-то помогал. Выживает тот, кто двигается и подстраивается под современные реалии быстро. Самое больное для меня — это не финансовые потери, это всё ерунда — я наверстаю. Сообщество — вот это настоящая рана. Когда мы делаем вечеринки, и я вижу всех этих людей, все эти глаза, которые сейчас кайфуют, которых бы сейчас не было в этой точке, если бы не я. В эти моменты я испытываю настоящее счастье, что могу подарить это людям. Но больше не могу, и это больно. У нас остается онлайн-формат курсов, уже сейчас я работаю именно над воссозданием этой общности, комьюнити.
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