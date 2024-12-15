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Происшествия Больше сотни домов остались без тепла в Академгородке — это происходит второй день подряд

Больше сотни домов остались без тепла в Академгородке — это происходит второй день подряд

Аварию должны устранить до 21:00

1 630
22 комментария

Трубу ранее ремонтировали в плановом порядке

Источник:

В новосибирском Академгородке без отопления сегодня, 15 декабря, остались около 140 домов. Произошел прорыв трубы на улице Золотодолинской.

— Ресурсоснабжающая организация ФГУП «УЭВ» сообщила об отсутствии ГВС и отопления с 10:00 до 21:00 в связи с обнаружением повреждения на тепловой сети, — говорится в сообщении УК «Академия комфорта».

Повреждение было обнаружено на улице Золотодолинской

Источник:

Отметим, что вчера трубопровод на Золотодолинской ремонтировали в плановом порядке. Об этом сообщали на сайте ФГУП «УЭВ». Сегодня из-за аварийной ситуации его вновь ремонтируют.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ФГУП «УЭВ».

В мэрии Новосибирска создан штаб по устранению дефекта на теплосети в Советском районе.

— ФГУП «УЭВ» проводил вчера плановые работы на магистральной тепловой сети. После произошло второе повреждение. Сотрудники предприятия приняли решение не оставлять дефект, завершить ремонт, пока относительно небольшой минус на улице. Отключено 100 домов, при этом горячее водоснабжение идет по обратному трубопроводу. Планируют устранить за день, запустить отопление жилых домов вечером. Ситуация на контроле штаба мэрии и профильных служб, — приводит пресс-центр мэрии слова Дмитрия Зайкова, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

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В ноябре в Октябрьском районе Новосибирска в результате крупной аварии 28 объектов остались без отопления, в их числе 20 жилых домов.

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Комментарии
24
Гость
29 минут
разве только Академ? Семьи Шамшиных, 20 с субботы нет ни отопления ни горячей воды
Аарон Вассертрум
8 минут
Сгочно нужно ввести ежым повышенной готовности к устганению пгорыва типлотгассы!
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