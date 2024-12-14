НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -9

6 м/c,

южн.

 753мм 55%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Дом с бункером мэра
Что дарить родителям
Ажиотаж в магазинах
Копим на будущее с ПДС
Нет скидок пенсионерам
Нейродеды Морозы
Смотрим «Ёлки 11»
Новости в Telegram
Криминал Школьниками, которые избили одноклассника с ДЦП, заинтересовались следователи — ситуация на контроле у Бастрыкина

Школьниками, которые избили одноклассника с ДЦП, заинтересовались следователи — ситуация на контроле у Бастрыкина

Инцидент произошел в начале декабря

664
10 комментариев

О побоях сообщила мама мальчика

Источник:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения школьников на одноклассника с ДЦП. Об этом сообщили в федеральном Следственном комитете.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по статье 116 УК РФ «Побои» и статье 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в начале декабря в первом классе МБОУ СОШ № 41. Об издевательствах над мальчиком сообщила мама ребенка.

— 6 декабря видео мне прислала мама одной из одноклассниц. Над сыном постоянно издеваются, когда учитель уходит из класса, в него плюют, бьют в пах. Я была в шоке, сразу же связалась с учителем, но та была не в курсе, и сразу на связь она не пошла, лишь спустя время отправила мне СМС, что будут разбираться, — поделилась женщина.

Ситуацию на контроле также держит уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Ранее в Новосибирске заявили о толпе подростков, нападающих на детей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Школа Дети Издевательства в школе Новосибирск
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Татьяна 53
20 минут
вот зло берёт на учительницу, как так ничего не замечать что у неё в классе делается, все занимаются в одном кабинете, не надо бегать в учительскую за журналом
o191ku$
31 минута
Опять Бастрыкин, интересуется школотой, других дел нету?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Михаил,56

Дима,47

Роман,37

Konstantin,37

Татьяна,33

OleG,35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление