Школьниками, которые избили одноклассника с ДЦП, заинтересовались следователи — ситуация на контроле у Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения школьников на одноклассника с ДЦП. Об этом сообщили в федеральном Следственном комитете.
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по статье 116 УК РФ «Побои» и статье 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в начале декабря в первом классе МБОУ СОШ № 41. Об издевательствах над мальчиком сообщила мама ребенка.
— 6 декабря видео мне прислала мама одной из одноклассниц. Над сыном постоянно издеваются, когда учитель уходит из класса, в него плюют, бьют в пах. Я была в шоке, сразу же связалась с учителем, но та была не в курсе, и сразу на связь она не пошла, лишь спустя время отправила мне СМС, что будут разбираться, — поделилась женщина.
Ситуацию на контроле также держит уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Ранее в Новосибирске заявили о толпе подростков, нападающих на детей.