Школьниками, которые избили одноклассника с ДЦП, заинтересовались следователи — ситуация на контроле у Бастрыкина

— 6 декабря видео мне прислала мама одной из одноклассниц. Над сыном постоянно издеваются, когда учитель уходит из класса, в него плюют, бьют в пах. Я была в шоке, сразу же связалась с учителем, но та была не в курсе, и сразу на связь она не пошла, лишь спустя время отправила мне СМС, что будут разбираться, — поделилась женщина.