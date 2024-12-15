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Еда Интересно про еду обзор Врачи выяснили, что едят на завтрак долгожители. Как часто это появляется на вашем столе?

Врачи выяснили, что едят на завтрак долгожители. Как часто это появляется на вашем столе?

Однако в погоне за долголетием лучше не переусердствовать

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23 комментария
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Вряд ли кого-то можно удивить тем, что качество нашей жизни и самочувствие часто зависят от того, что мы едим. Но кроме того, многие уверены, что еда влияет на долголетие. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, исследователи отправились в регион, где больше всего жителей доживают до ста лет, и спросили у них, что они чаще всего едят на завтрак. Оказалось, что у всех этих людей есть кое-что общее.

Что едят долгожители

В мире не так много регионов, чьи жители могут похвастаться солидной продолжительностью жизни. Один из них — Южная Калифорния, в особенности Голубая зона в городке Лома-Линда. Считается, что местные живут в среднем дольше, чем в любом другом месте, часто добираясь до отметки в 100 лет.

Чтобы разобраться, в чем секрет их долголетия, врачи решили выяснить, что эти люди едят. Как сообщает издание Surrey Live, калифорнийских долгожителей объединяло то, что они регулярно съедали на завтрак тарелку овсянки. По словам врачей, эта каша обеспечивает полный набор антиоксидантов и полезных для здоровья элементов, в том числе предотвращающих болезни. Один из таких элементов, говорят специалисты, — бета-глютен — растворимая клетчатка, которая может играть роль в снижении риска сердечных заболеваний.

— Овсянка — отличный выбор для завтрака, особенно для тех, кто стремится к долголетию. Это цельное зерно, богатое растворимой клетчаткой, которая может помочь поддерживать здоровый уровень холестерина и здоровье сердца, — объясняет диетолог Хелен Белл. — Я часто рекомендую овсянку, потому что она универсальна. Например, вы можете добавлять фрукты, орехи или семена, чтобы улучшить ее пищевой профиль.

Чем полезна овсянка

Овсянка — надежный источник углеводов, белков, жиров, витаминов (РР, групп В, Е, А), микроэлементов (фосфор, кальций, магний, кремний) и пищевых волокон. А по своему аминокислотному составу овес вообще приближен к составу мышечного белка.

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Однако несмотря на всю пользу, злоупотреблять овсянкой не стоит, это завтрак не на каждый день.

Почему нельзя есть овсянку каждый день

Овсянка надолго насыщает организм и помогает вырабатывать энергию. Это спасает от переедания и внеплановых перекусов. Но стоит иметь в виду, что овсянка — источник углеводов. Она полезна, если вы занимаетесь спортом или тяжелой работой, которые помогут потратить полученное, но если вы работаете в офисе и в течение дня особенно не двигаетесь, то энергия перейдет из одного вида в другой, то есть — в жировую ткань.

— Овсяная каша — это углеводы. Их желательно в течение дня потратить, — утверждает врач высшей категории Ирина Торопыгина. — Понятно, что при офисной работе мы будем меньше расходовать калорий. Тогда лучше использовать каши с меньшей калорийностью — дробленый горох, гречневую и ячневую крупы. А вот по части белка овсянка проигрывает многим продуктам. Поэтому неплохо будет сочетать кашу с белковыми: йогуртом, творогом или сыром.

Энергетическая ценность овсянки — 350–380 ккал на 100 граммов. Добавьте к этому молоко, на котором чаще всего готовят такие каши, и подсластители — мало кто устоит от соблазна скрасить довольно скромный вкус овсянки хотя бы сахаром.

ПО ТЕМЕ
Еда Здоровье Долгожительство Долгожитель Диетолог Овсянка Врач
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Комментарии
23
Мон@шка60+
1 час
А еще у них температура в течение года колеблется от 6 до 36 градусов. Немножко не похоже на нашу жизнь, когда зимой в помещении 20, а на улице минус 20-40. А так, да, все дело в овсянке.
Надежда nz
31 минута
Вот уж открытие - овсяная каша для утра полезна ). Кстати, о долгожителях вскрылся интересный факт - в существенной доле случаев долгожители "бумажные". Из-за недостатков учета родня получает пенсии давно умерших стариков. Конечно, такое чаще всего обнаруживается в "экологически чистых" диких бесконтрольных местностях.
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