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Животные Бегают по вольеру и резвятся: пара манулят устроила игры в снегу — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Бегают по вольеру и резвятся: пара манулят устроила игры в снегу — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Дикие коты распушились к зиме

587
7 комментариев
Источник:

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило манулы устроили активные игры в снегу. Дикие коты шутливо бросались друг на друга, а затем решили пробежаться по вольеру.

Кадры, как проводят время манулы, опубликовала в своих соцсетях посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.

Видео опубликовала в соцсетях посетительница зоопарка

Источник:

На кадрах можно заметить, как два манула сидят рядом в снегу, когда один из них решает убежать от сородича. Затем дикий кот бросается на другого — судя по видео, между ними начинается шутливая потасовка, которая продолжается несколько секунд.

Обитатели зоопарка с любопытством подходят к сетке вольера и наблюдают за тем, что происходит на других площадках. На других кадрах можно заметить, как один манул что-то выискивает в снегу, а затем бросается в сторону — за ним бежит его сородич.

В конце ноября в День матери Новосибирский зоопарк опубликовал видео зверей с их детенышами. Смотрим милые кадры.

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Манулы Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Животные Новосибирск
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Комментарии
7
Гость
26 минут
Валера краб весьма известный но он манулам не друган квадроббер Вася чешет ушки а я налил себе стакан ...
Гость
32 минуты
В офисном помешении на 6 этаже на улице Уритцкой 30/12 (в миру Л.12) бегают по офису и резвятся: пара выпустят барнеупольского у. Иногда прям устраивают игры в снегу — забавное видео из Новосибирского зоопарка им. NG$
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