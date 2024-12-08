Бегают по вольеру и резвятся: пара манулят устроила игры в снегу — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило манулы устроили активные игры в снегу. Дикие коты шутливо бросались друг на друга, а затем решили пробежаться по вольеру.
Кадры, как проводят время манулы, опубликовала в своих соцсетях посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова.
На кадрах можно заметить, как два манула сидят рядом в снегу, когда один из них решает убежать от сородича. Затем дикий кот бросается на другого — судя по видео, между ними начинается шутливая потасовка, которая продолжается несколько секунд.
Обитатели зоопарка с любопытством подходят к сетке вольера и наблюдают за тем, что происходит на других площадках. На других кадрах можно заметить, как один манул что-то выискивает в снегу, а затем бросается в сторону — за ним бежит его сородич.
В конце ноября в День матери Новосибирский зоопарк опубликовал видео зверей с их детенышами. Смотрим милые кадры.