Новосибирский зоопарк в День матери опубликовал видео зверей с их малышами — милые кадры

В России 24 ноября отмечают День матери. Сегодня женщины получают подарки и поздравления от самых близких. В Новосибирском зоопарке тоже живут мамы, которые растят и заботятся о своих детях. Сотрудники зоопарка опубликовали милые кадры малышей и их мам.
На видео попали леопард со своим малышом, приматы, кенгуру, волки и, конечно же, белая медведица Герда, которая родила и воспитала не одно поколение.
В зоопарке Новосибирска этой осенью родились два малыша беличьих саймири. Разница между ними неделя. Сейчас животным меньше месяца.