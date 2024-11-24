НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

штиль.

 769мм 90%
Подробнее
0 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87

СРОЧНО

Уточненный прогноз погоды на декабрь в Новосибирске

Кто строит новую Россию
ОПГ в Искитиме
Шикарные коттеджи на продаже
Возвращение трудовых мигрантов
Зажечь на корпоративе — советы
200-летнее кладбище
Новости в Telegram
Животные Новосибирский зоопарк в День матери опубликовал видео зверей с их малышами — милые кадры

Новосибирский зоопарк в День матери опубликовал видео зверей с их малышами — милые кадры

Многие животные уже не первый раз становятся матерями

16 848
10 комментариев

Также на видео показали, как выхаживают малышей

В России 24 ноября отмечают День матери. Сегодня женщины получают подарки и поздравления от самых близких. В Новосибирском зоопарке тоже живут мамы, которые растят и заботятся о своих детях. Сотрудники зоопарка опубликовали милые кадры малышей и их мам.

На видео попали леопард со своим малышом, приматы, кенгуру, волки и, конечно же, белая медведица Герда, которая родила и воспитала не одно поколение.

В зоопарке Новосибирска этой осенью родились два малыша беличьих саймири. Разница между ними неделя. Сейчас животным меньше месяца.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Зоопарк Новосибирск День матери
Лайк
LIKE29
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
24 ноября, 22:49
Валера был прекрасный матерь он трех манулов воспитал а на верблюда он потратил свой материнский капитал !
Гость
14 часов
на Дальнем востоке, жила - была тигрица с котенком, по какой то причине она не могла полноценно охотиться и ловила собак, чтобы прокормить себя и котенка......... её отловили и отправили ( в конечном итоге) в Новосибирский зоопарк, а котенка бросили сейчас она должна находиться в зоопарке
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,42

Татьяна,44

Олег,32

Вера,57

Лиса,42

Андрей,55

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Набор в группы. Подготовка к школе. Ментальная арифметика. Скорочтение

5 000 ₽

Добавить объявление