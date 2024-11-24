Новосибирский зоопарк в День матери опубликовал видео зверей с их малышами — милые кадры

Также на видео показали, как выхаживают малышей Источник: Новосибирский зоопарк











В России 24 ноября отмечают День матери. Сегодня женщины получают подарки и поздравления от самых близких. В Новосибирском зоопарке тоже живут мамы, которые растят и заботятся о своих детях. Сотрудники зоопарка опубликовали милые кадры малышей и их мам.

На видео попали леопард со своим малышом, приматы, кенгуру, волки и, конечно же, белая медведица Герда, которая родила и воспитала не одно поколение.

Источник: Новосибирский зоопарк