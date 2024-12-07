Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило

Яна провела три дня в Испании и еще два — в Париже Источник: Яна Муратова











Увидеть Эйфелеву башню или побывать в Диснейленде, побаловав своего внутреннего ребенка. Ну разве не мечта многих? Блогер из Тюмени Яна Муратова давно хотела ради этих незабываемых впечатлений побывать в Париже. Однако во Франции она провела всего пару дней, а до этого отдохнула в Испании. Обе страны удивили Яну контрастами. О том, какими, узнаете из колонки блогера, которую публикует 72.RU.

Я давно хотела посмотреть, как всё устроено в Европе, увидеть другой менталитет. Основная цель поездки была заехать на пару дней в Париж и осуществить мечту детства — увидеть Эйфелеву башню и побывать в Диснейленде.

Заказывали мы [с подругой] визы для двоих через агентство, заявки рассматривали примерно месяц. Пришлось лететь в Москву, чтобы сдать биометрию. Сейчас выдают очень мало мест для записи в консульство, из-за этого есть проблема с оформлением документов, поэтому приходится обращаться к агентствам, чтобы уже они вылавливали место. Сама виза стоила 80 евро, хотя цена уже выросла до 90. Мы заплатили около 50 тысяч рублей за две визы сроком на один месяц.

Испания: дорога, жилье и цены

В Испании мы пробыли три дня, а потом улетели в Париж. Выехать в Европу — целый квест, пришлось лететь из Тюмени в Москву, оттуда — в Стамбул, где мы ждали рейс до Барселоны 14 часов. Так как остановились не в самой Барселоне, а в пригороде, то из города проехали на автобусе еще шесть часов до района Ла-Мата. Дорога, конечно, вышла тяжелая, добираться пришлось два дня.

В Испании мы бронировали небольшой дом. Несмотря на то что наши карты за границей не работают, можно спокойно пользоваться наличкой. Есть сети, где рубли обменивают на евро. 10 дней аренды стоят примерно 1000 евро. Домик был небольшой, по сути, как коттедж с несколькими входами. Внутри достаточно просто, без изысков. В испанских домах все окна с решетками, а двери огромные и железные. В нашем доме и вовсе около окна лежал нож, стало даже не по себе. Хорошо, что мы жили в маленьком поселке и там было тихо и спокойно. В основном там были пенсионеры, пары с детьми.

Несмотря на такой высокий курс, цены достаточно приемлемые. Сыр — около 20 евро, хамон тоже в районе этой суммы, а вино, кстати, стоит в среднем всего два-три евро. При этом оно вкусное. Один из популярных напитков в Испании, который мы попробовали, — сангрия. Ее делают с вином, просекко, апельсинами или ягодами.

Традиционное блюдо Испании — это паэлья. Тебе приносят огромное блюдо, где жареный рис с морепродуктами или курицей. Всё это, конечно, достаточно жирно, но очень вкусно. Ужин в кафе обходился по-разному, в зависимости от уровня заведения. Но в целом так же, как и у нас. А вот в аптеках иначе. Я заболела, и мне нужны были лекарства. Цены на них в Испании почти в три раза выше, чем в наших аптеках.

А вот пляжи Испании сильно удивили Яну откровенными посетителями Источник: @y_a_n_a90 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Что смотреть

В Испании мы были в курортном городе Бенидорм. Он нетипичный для этой страны: современный, с небоскребами и широкой береговой линей. Там шикарные пляжи и множество тусовочных мест. Что меня удивило, так это испанские пляжи в целом. Мы были на обычных общественных, не для нудистов, но при этом там женщины топлес. То есть могли лежать, загорать или спокойно идти за руку с мужем, и при этом никто не обращал внимания на то, что она обнажена.

Мы побывали в Торревьехе, и как раз недалеко от этого города есть горная река, очень красивые водопады с шикарным видом. Тут же — панорамное кафе. Но купаться там не стоит, потому что вода ледяная. Хотя мы рискнули и все-таки искупались, сделали классные видео, фото. Но это был такой треш! Вода безумно холодная. Но виды потрясающие.

К туристам в Испании отношение нейтральное, без конфликтов. Сами испанцы очень медлительные и расслабленные. У них есть большой перерыв среди рабочего дня — сиеста, длится он примерно с 13:00 до 16:00. В это время в кафе не пробиться: все места заняты местными, которые пришли поесть, встретиться с друзьями, выпить вина. Вино, как мне показалось, они пьют всегда. Вечером на улицах и в заведениях можно встретить много пенсионеров, и все с вином или пивом — это в Испании нормальная история.

В Испании Яна отметила нейтральное отношение к туристам Источник: @y_a_n_a90 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Франция. Париж: очень дорогой город

После Испании мы буквально на два дня улетели в Париж. Это, конечно, очень дорогой город. Там мы сняли маленький, прямо очень скромный номер в отеле в центре. Если переводить на наши деньги, в сутки он стоил около 10 тысяч рублей. Притом что это очень маленький отель со скромными, простыми номерами, без изыска. Конкретный экономвариант. Зато он располагался в удобном месте, где можно погулять и без проблем добраться до всех основных достопримечательностей.

Что хочу сказать про такси: экотакси в Париже стоит дешевле, чем обычное. Там тему экологии продвигают. Вызываешь грин-такси, приезжают хорошие машины типа «Теслы», и ты на них передвигаешься. В среднем на недалекие расстояния, около 15 минут езды по городу, поездка обходилась в 15 евро.

Главная цель была попасть в Диснейленд. Билет туда стоит примерно 85 евро за человека. Но цена зависит от тарифа. Впечатлений — не передать: картинка прямо как из детства, будто в мультике. Мечта воплотилась в жизнь.

Цены

В заведениях Парижа мы не удержались и вдоволь наелись круассанов. Хотя я, например, не ем мучное. Но не попробовать было просто нереально. На каждом углу множество маленьких магазинчиков с кучей свежей выпечки, повсюду невероятный аромат кофе и булок.

Конечно же, попробовали и местный деликатес — лягушку. На вкус похожа на курицу. Так что не особо впечатлила, на один раз пойдет. Конечно, цены в кафе и ресторанах гораздо выше. Например, ужин на двоих стоит около 100 евро. При этом без каких-то изысков: одно блюдо и напиток.

Модные люди, бутики и толпы бездомных

Из-за того, что недавно в Париже провели Олимпиаду, всё вокруг было чисто, на улицах много полиции. В городе множество бутиков. Много стильных, красивых, модных людей. Кто-то неспешно читает газету, кто-то идет по делам. В центре города всё очень красиво. Много кафешек с малюсенькими столиками. Сидишь буквально плечом к плечу с соседом.

В центре города много мигрантов и бездомных. Они подходили к нам пару раз прямо в кафе, но местные сразу позвали полицию, чтобы выпроводить их. Такой вот контраст — множество стильно одетых людей и тут же бездомные, которые могут лежать прямо на тротуаре.

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