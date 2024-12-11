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Происшествия В Омске во время ремонта взорвалась «Газель» — видео с гаражом, из которого вырывается пламя

В Омске во время ремонта взорвалась «Газель» — видео с гаражом, из которого вырывается пламя

Два человека, которые были в помещении, погибли

397
2 комментария

Загорелся газ

Источник:

В Омске в гараже садоводческого товарищества «Незабудка» взорвалась «Газель». В это время в помещении было два человека, они погибли. ЧП попало на видео камеры наблюдения.

Следователи работают на месте происшествия

Источник:

Пожар случился сегодня, 11 ноября, в час ночи. Как NGS55.RU уточнили в Следственном комитете, возгорание произошло во время ремонта «Газели», заправляемой газовым топливом. Личности погибших уже установлены. Это 40- и 48-летний мужчины. В прокуратуре рассказали, что они нарушили технику безопасности, из-за чего загорелся газ.

Во время происшествия в гараже произошел взрыв: видео с места происшествия опубликовала местная прокуратура.

Источник:

На месте сейчас работают следователи, они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. После проверки может быть возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Прокуратура Центрального округа контролирует ход проверки.

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Комментарии
4
Гость
5 минут
"причинение смерти по неосторожности двум лицам" простите, они обвинение кому будут предъявлять, "двум лицам"? погибшим... странная манера открывать УД там где не нужно.
Гость
7 минут
Да сколько таких случаев уже было! Царствие небесное работягам!
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