В Омске во время ремонта взорвалась «Газель» — видео с гаражом, из которого вырывается пламя

В Омске в гараже садоводческого товарищества «Незабудка» взорвалась «Газель». В это время в помещении было два человека, они погибли. ЧП попало на видео камеры наблюдения.
Пожар случился сегодня, 11 ноября, в час ночи. Как NGS55.RU уточнили в Следственном комитете, возгорание произошло во время ремонта «Газели», заправляемой газовым топливом. Личности погибших уже установлены. Это 40- и 48-летний мужчины. В прокуратуре рассказали, что они нарушили технику безопасности, из-за чего загорелся газ.
Во время происшествия в гараже произошел взрыв: видео с места происшествия опубликовала местная прокуратура.
На месте сейчас работают следователи, они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. После проверки может быть возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Прокуратура Центрального округа контролирует ход проверки.