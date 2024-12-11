В Омске во время ремонта взорвалась «Газель» — видео с гаражом, из которого вырывается пламя

Загорелся газ Источник: Прокуратура Омской области / T.me











В Омске в гараже садоводческого товарищества «Незабудка» взорвалась «Газель». В это время в помещении было два человека, они погибли. ЧП попало на видео камеры наблюдения.

Следователи работают на месте происшествия Источник: СУ СК России по Омской области / T.me











Пожар случился сегодня, 11 ноября, в час ночи. Как NGS55.RU уточнили в Следственном комитете, возгорание произошло во время ремонта «Газели», заправляемой газовым топливом. Личности погибших уже установлены. Это 40- и 48-летний мужчины. В прокуратуре рассказали, что они нарушили технику безопасности, из-за чего загорелся газ.

Во время происшествия в гараже произошел взрыв: видео с места происшествия опубликовала местная прокуратура.

Источник: Прокуратура Омской области / T.me