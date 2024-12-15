Скорпионы решат проблемы, а Девам помогут друзья: гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Уже совсем скоро наступит новый год Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











До конца года осталось две полных рабочих недели. Читайте в астрологическом прогнозе от НГС, на что звезды советуют обратить внимание в этот период, чтобы провести его с максимальной пользой.

Овен

Вы много работали и по праву заслужили полноценный отдых. Остался последний рывок, чтобы спокойно закончить год. Выходные могут быть полны суеты: разнообразные, постоянно сменяющие друг друга события будут требовать вашего внимания и участия, а также решительности и быстрой реакции. Старайтесь не ждать немедленных перемен, прислушайтесь даже к сонному голосу своей интуиции. Прежде чем что-либо сказать, сначала хорошенько подумайте. Начальство может поддержать ваши новые идеи, если, конечно, на этой неделе вы сможете их четко сформулировать.

Телец

Понедельник обещает принести удачу в личной жизни. Даже обладатели самого сложного характера будут милы и покажут себя с лучшей стороны. Если пятница не будет слишком загружена работой, стоит уйти пораньше и поискать подарки и украшения к празднику. На обещания, которые дадут вам в субботу, особо полагаться не стоит. Воскресенье — прекрасный день для новых знакомств.

Близнецы

Хорошее время, когда вы чувствуете, что идете к исполнению своей заветной мечты. Не экономьте время на сне, на прогулках, на новых впечатлениях. Успех принесет творчество, новые идеи будут востребованы. У вас будет возможность устроить праздник для себя и своих близких. Повесьте гирлянды, зажгите свечи, создайте атмосферу уюта.

Рак

Ваши желания могут противоречить возможностям. Ваша главная задача — найти компромисс между «хочу», «могу» и «надо». Как только он будет найден, на вас снизойдет душевный покой и уверенности в себе. Самое время изменить интерьер в доме, украсить его к празднику. На работе вас могут завалить комплиментами, ведь вы проявите себя с лучшей стороны. В выходные не стоит принимать поспешных решений.

Лев

Будьте смелее и экстравагантнее, и вы сможете блистать среди толпы, притягивая взгляды окружающих. Без вас дела не сдвинуться с мертвой точки, ваша результативность будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Нужно быть энергичным и предприимчивым. Практически все, о чем задумывались, сбудется. Поэтому, прежде чем загадывать желания, поразмыслите, что действительно вы хотите получить.

Дева

Неделя обещает быть удачной, но при условии, что вы перестанете витать в облаках и начнете анализировать происходящее вокруг. Рассчитывайте на помощь друзей, но постарайтесь не ввязываться в ссоры, которые могут омрачить ваше безоблачное настроение. Не стоит слишком много рассказывать о себе, чтобы не вызвать сплетни. Сейчас вам лучше держаться подальше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов: не все то золото, что блестит.

Весы

Постарайтесь общаться с окружающими ровно столько, сколько необходимо, не нужно тратить на это слишком много времени. Впрочем, это не касается общения с теми, кто вам симпатичен. Вторник хорош для решения сложных проблем и для доведения до ума давно начатых дел. В среду постарайтесь снизить нагрузку до минимума, не назначайте серьезных встреч. В субботу ваш труд будет малоэффективен, для достижения желаемого результата придется приложить максимум усилий. Воскресенье — один из самых расслабленных дней недели. Вас могут ожидать приятные сюрпризы в личной жизни.

Скорпион

Эта неделя может оказаться довольно сложной и противоречивой, но вам удастся разобраться в ситуации и выйти победителем. В вашу пользу разрешится давняя проблема, которая вас беспокоила. Хотя вам придется пробиваться сквозь препятствия, чтобы добиться желаемого результата. Доверьтесь своей интуиции и советам близких людей. В конце недели вы поймете, что на правильном пути.

Стрелец

Ваши работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе могут оказаться предметом зависти окружающих. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Рекомендуется вспомнить и восстановить старые связи и знакомства по каким-то причинам полузабытые. Вас порадует финансовая сфера.

Козерог

Вам необходимо навести порядок в ваших мыслях. Разберитесь со своими сомнениями и страхами. Не раздавайте обещаний, они будут лишь обременять вас. Вам необходимо сконцентрироваться на главном. Не особо прислушивайтесь к советам окружающих, в конце концов, вам лучше знать, что у вас в действительности происходит в душе и как вам надо поступить. Без сожаления расставайтесь с прошлым, откройтесь навстречу новым событиям.

Водолей

На этой неделе появиться замечательный шанс разрешить некоторые противоречия, которые беспокоили и тревожили вашу семью. Но для этого потребуется разумный компромисс с вашей стороны. В среду стоит показать свои таланты и способности на работе во всей своей красе. Четверг грозит огорчить вас мелкими неприятностями, но увы, это плата за отсутствие крупных проблем. В выходные дни постарайтесь навести порядок в доме и начать подготовку к праздникам.

Рыбы

На этой неделе у вас появится возможность организовать важное мероприятие, заключить выгодный договор. Благоприятными окажутся деловые контакты. Только постарайтесь не лгать и не подводить родственников и хороших знакомых, выполняйте обещая, данные им. В субботу избегайте бестолкового разбазаривания сил и энергии. Не исключены определенные проблемы в юридической сфере.