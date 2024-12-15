В России обсуждают смертную казнь, а в Грузии — нового президента: главные события недели

Грузины не оставляют попыток провести госпереворот ради вступления страны в ЕС Источник: David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA











На мировой арене происходят важные события: Южная Корея переживает государственный переворот, сбежавший из Сирии Башар Асад обрел убежище в России, а Грузия завершила выборы, которые могут изменить будущее страны. Об этих и других событиях в России и мире рассказываем в нашем еженедельном дайджесте.

Свержение президента Южной Кореи

Уже две недели мир наблюдает за ситуацией с госпереворотом в Южной Корее, где 3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. После этого в Сеуле начались протесты. Гражданские активисты и военные вступили в противостояние. Военные и полиция хотели заблокировать парламент, однако депутаты сумели воспрепятствовать этому процессу и отменили военное положение. Южнокорейский лидер не смог помешать парламентариям.

Кадры с улиц Сеула после введения военного положения Источник: iMBC.com

Дальше события развивались еще стремительнее. Накануне премьер-министр Хан Док Су отстранил Юн Сок Ёля от должности.

Его решение поддержали и парламентарии. 204 депутата из 304 проголосовали за импичмент южнокорейского лидера: против выступили 85 парламентариев, трое воздержались, а восемь голосов признали недействительными.

В настоящее время оппозиция требует назначить специального прокурора, чтобы расследовать попытку захвата власти. Примечательно, что Юна отстранили не сразу. Первую попытку не удалось провести, потому что правящая партия страны отказалась голосовать.

Ситуация в Сирии после побега Асада

Вопрос о присутствии российских военных в Сирии до сих пор остается открытым. 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин лично принял решение предоставить убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду, который сейчас находится на территории страны.

Песков также отметил, что в графике президента не запланировано встреч с Асадом.

Дмитрий Песков подтвердил, что Башар Асад в России Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Сейчас в Сирии продолжают работу российские военные базы. Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить об их сохранении.

Об этом также упомянул и министр обороны Турции. Яшар Гюлер предположил вероятно РФ пока не планирует выводить свои войска из Сирии. Он отметил, что в этом вопросе Турция готова оказать поддержку России, но пока не получала от российской стороны запроса о такой помощи.

Асад покинул свой пост и бежал из страны 8 декабря, после того, как боевики захватили Дамаск. Он пытался договориться с оппозицией о передаче власти, но его план не был реализован.

Сейчас в Дамаске и Латакии постепенно восстанавливается привычный ритм жизни. Комендантский час больше не действует, а талоны на еду пока не выдают.

В крупных городах больше не слышно выстрелов. Однако, по словам очевидцев, в обществе всё еще сохраняется напряженность. Это связано с тем, что правоохранительные органы продолжают поиск сторонников бывшего президента Башара Асада.

Фасад здания правительства, на котором изображен Асад, изрешетили пулями Источник: Омар Альбам AP Photo











В то же время в социальных сетях распространяются видеоролики, которые, предположительно, демонстрируют публичные казни. ООН сообщает о значительном росте цен на продукты питания, передает «Коммерсант».

Тем временем, лидер новых властей Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что перед принятием политических решений необходимо тщательно проанализировать ситуацию в стране. Он также отметил, что министерство обороны намерено распустить все группировки.

В интервью Syria TV аль-Джулани подчеркнул важность перехода «от революционных действий к государственному строительству». По его мнению, чтобы обеспечить стабильность, в стране необходимо создать государственные и правовые институты. Он также призвал к восстановлению Сирии «на современных основах», гарантирующих права и справедливость для всех сирийцев.

Итоги выборов президента Грузии

Центральная избирательная комиссия провела подсчет голосов шестых выборов президента Грузии. Лидером страны избрали Михаила Кавелашвили от «Грузинской мечты». Политик набрал 224 голоса.

Кавелашвили — родился 22 июля 1971 года в городе Болниси Грузинской ССР. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, но прервал обучение из-за спортивной карьеры. Он был чемпионом России по футболу в составе «Спартак-Алания» в 1995 году. Спортивную карьеру Кавелашвили завершил в 2006 году. Тогда же он получил швейцарскую лицензию тренера категории C, в 2016 году — лицензию тренера UEFA категории В. До 2020 года Михаил Кавелашвили представлял партию «Грузинская мечта» в парламенте страны. В 2022 году он основал движение «Сила народа», преобразованное в партию в 2024 году. На парламентских выборах 2024 года партия выступала в коалиции с «Грузинской мечтой». В ноябре 2024 года председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили представил Кавелашвили как кандидата в президенты Грузии, отметив, что бывший футболист «бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». Россия для Кавелашвили «не чужая страна, и он часто вспоминает годы, когда играл за российский клуб». Сейчас на политической арене он выступает за улучшение российско-грузинских отношений.

Ранее в Тбилиси проходили акции протеста против итогов выборов в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, несмотря на недовольство граждан.

Полномочия действующего президента Саломе Зурабишвили заканчиваются 16 декабря. Она заявила, что выборов фактически не было, передает «Комсомольская правда».

— Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло, — сказала Зурабишвили на митинге в Тбилиси, поблагодарив тех, кто не признает результатов подсчета голосов.

Смертная казнь и ядерное оружие в России

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 10 декабря, обсуждался вопрос о введении смертной казни в России. Всё чаще этот вопрос поднимают многие политические деятели и граждане. Однако российский лидер Владимир Путин развеял такие надежды. Президент заявил, что в условиях проведения спецоперации в стране не планируется вводить данную меру.

Российский лидер подчеркнул, что в стране не предпринимается никаких шагов к введению смертной казни, а наоборот, принимаются меры для повышения гуманности правосудия.

Также Путин упомянул о том, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину. Он считает, что появление ракетной системы «Орешник» минимизирует необходимость применения ядерного оружия.

Не обошел стороной президент и вопросы о без вести пропавших военнослужащих. Теперь их поиски станут проще. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин одобрил инициативу о том, чтобы все граждане, подписывающие контракт, сдавали образцы ДНК. Он пообещал обсудить это предложение с экспертами.

Новый запрет Госдумы о миграционной политике

Теперь дети мигрантов не смогут учиться в школах без знания русского языка. Соответствующий закон в среду, 11 декабря, приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

По информации Володина, с начала года Госдума приняла 14 новых законов, связанных с миграционной политикой. Еще он сказал, что 41% иностранных детей, обучающихся в российских школах, не знают или плохо знают русский язык.

Спикер Госдумы считает, что таким детям необходимо знание русского языка, иначе у ребят будут возникать сложности в общении со сверстниками и учителями.

Теперь, чтобы поступить в школу, нужно будет пройти тест на знание русского языка. Он будет бесплатным, пройти его можно будет прямо в школе. Министерство просвещения позже определится с тем, как именно будет проходить тест.

Крупный пожар в Голливуде

В то время как в России обсуждают судьбу смертной казни и вопросы образования для детей мигрантов, в Малибу вспыхнули лесные пожары, угрожая особнякам голливудских звезд. Власти в срочном порядке объявили об эвакуации жителей.

По данным на 12 декабря, огонь охватил более 1,6 тыс. га. Локализовать пожар удалось только на 7%. Тушить огонь сложно из-за сильного ветра. Пожарные используют самолеты.

Из-за пожара небо стало кроваво-красным Источник: Shot / Telegram

Из центра и восточной части Малибу уехали 12 тысяч человек. Никто не пострадал. Об ущербе стихии говорить пока рано, это можно будет узнать лишь тогда, когда пожар полностью потушат.

Блокировка Viber в России и массовый сбой сервисов Meta*

Популярный мессенджер Viber, разработанный японской компанией Rakuten, на этой неделе заблокировали в России. Это приложение известно тем, что позволяет обмениваться сообщениями, звонками и голосовой связью.

В течение года россияне сталкивались с множеством сбоев в приложении: невозможно было отправлять сообщения, а иногда и запустить приложение.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому крупные зарубежные IT-компании с аудиторией от 500 тысяч человек в России должны открыть представительства. Viber это сделал. Однако в июне 2022 года в ЛНР и ДНР Viber ограничили из-за распространения вредоносных программ. Но нарушения на этом не закончились за распространение ложной информации и отказ ее удалить Viber оштрафовали на миллион рублей. А потом суд обязал выплатить 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за нарушений российского законодательства. Это позволит предотвратить террористические и экстремистские действия.

Россияне пожаловались на работу WhatsApp Источник: Дарья Селенская / Городские порталы









