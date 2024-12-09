Решение дать убежище Асаду в России принял Путин. Кремль раскрыл первые подробности о президенте Сирии

Дмитрий Песков подтвердил, что Башар Асад в России Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин лично принял решение предоставить убежище бывшему лидеру Сирии Башару Асаду. Сейчас он находится на территории страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение, — сказал Дмитрий Песков. Однако раскрывать, где именно находится бывший сирийский лидер, он не стал.

Пресс-секретарь президента добавил, что встречи с Асадом у Путина в графике нет.

В Сирии остаются российские военные базы. Представитель Кремля подчеркнул, что пока преждевременно говорить об их сохранении.

— Это всё предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии, — сказал Песков.

Асад покинул свой пост и бежал из республики после того, как сирийские боевики взяли под контроль Дамаск. Политик пытался договориться с оппозицией о передаче власти, но его план не увенчался успехом.

В республике остался премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.