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Политика Решение дать убежище Асаду в России принял Путин. Кремль раскрыл первые подробности о президенте Сирии

Решение дать убежище Асаду в России принял Путин. Кремль раскрыл первые подробности о президенте Сирии

Военное присутствие РФ в стране остается под вопросом

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70 комментариев

Дмитрий Песков подтвердил, что Башар Асад в России

Источник:

Президент России Владимир Путин лично принял решение предоставить убежище бывшему лидеру Сирии Башару Асаду. Сейчас он находится на территории страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение, — сказал Дмитрий Песков. Однако раскрывать, где именно находится бывший сирийский лидер, он не стал.

Пресс-секретарь президента добавил, что встречи с Асадом у Путина в графике нет.

В Сирии остаются российские военные базы. Представитель Кремля подчеркнул, что пока преждевременно говорить об их сохранении.

— Это всё предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии, — сказал Песков.

Асад покинул свой пост и бежал из республики после того, как сирийские боевики взяли под контроль Дамаск. Политик пытался договориться с оппозицией о передаче власти, но его план не увенчался успехом.

В республике остался премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность.

Сначала зарубежные СМИ распространяли сообщения о возможной гибели Асада, поскольку его самолет пропал с радаров после вылета. Люди ворвались в его резиденцию, громили всё на своем пути и даже украли люстры. Подробнее о том, как происходил госпереворот, — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Сирия Дмитрий Песков Башар Асад Убежище Владимир Путин
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Комментарии
73
Андррон
1 час
Всех бывших собираем? Я за это налоги плачу?
275239151
38 минут
Своих не бросает
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