В России заблокировали Viber — что случилось с мессенджером

Viber пользуется почти треть россиян Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России заблокировали популярный мессенджер Viber.

Viber — это приложение для обмена сообщениями, звонков и голосовой связи, разработанное японской компанией Rakuten. Также с его помощью можно отправлять видео, фото и стикеры. Оно есть на различных платформах, включая iOS, Android, Windows и macOS.

За год в приложении было несколько масштабных сбоев. Жители России не могли отправлять сообщения, а некоторые вовсе запустить приложение.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от полумиллиона человек создать в России полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и создать на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами РФ. Компания выполнила требование.

Однако не все взаимодействия проходили гладко. В июне 2022 года в ЛНР и ДНР ограничили работу мессенджера. Как утверждал РКН, Viber использовали в целях информационной войны, а также для распространения вредоносных программ.

Мессенджером также запретили пользоваться компаниям, которые имеют от 50% государственного и муниципального участия.

Viber — один из популярных мессенджеров В России. Он уступает лишь WhatsApp и Telegram, охватывая 26% жителей страны старше 12 лет, по данным Mediascop.

Нарушения на этом не закончились. За распространение ложной информации и отказ ее удалить Viber оштрафовали на миллион рублей. Затем суд обязал компанию выплатить 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.