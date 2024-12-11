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Политика Детям мигрантов без знания русского языка запретят учиться в российских школах

Детям мигрантов без знания русского языка запретят учиться в российских школах

Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях

198
7 комментариев

Детям иностранцев придется сдать тест на знание русского

Источник:

Детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Соответствующий закон в среду, 11 декабря, приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Во время обсуждения закона Вячеслав Володин привел в пример США и Англию. Там, по его словам, тоже нужно знать язык и платить за обучение. Он сказал, что люди, которые хотят приехать в Россию, учили язык, читали законы и готовили своих детей к этому.

— Прежде, чем зачислить ребёнка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка, — подчеркнул Володин.

С начала года депутаты в Государственной Думе приняли 14 новых законов, которые должны помочь с миграцией и не дать людям незаконно приезжать в Россию. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Он призвал решить вопрос с преподавателями и найти тех, кто будет финансировать такие центры. Письмо с предложениями Фадеева уже направлено в Госдуму, передают РИА «Новости».

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Образование Школа Законопроект Вячеслав Володин Госдума Мигрант
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Комментарии
10
Гость
5 минут
Давно уже пора! 👍 У меня сестра работает учителем нач. классов в ближнем Подмосковье, я весьма от неё наслышан а проблеме. В её классе стабильно 4-5 учеников не говорят на русском и это ещё повезло!
Гость
4 минуты
Хоть чета умное от госдуры.
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