Детям мигрантов без знания русского языка запретят учиться в российских школах

Детям иностранцев придется сдать тест на знание русского Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Соответствующий закон в среду, 11 декабря, приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Во время обсуждения закона Вячеслав Володин привел в пример США и Англию. Там, по его словам, тоже нужно знать язык и платить за обучение. Он сказал, что люди, которые хотят приехать в Россию, учили язык, читали законы и готовили своих детей к этому.

— Прежде, чем зачислить ребёнка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка, — подчеркнул Володин.