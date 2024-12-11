Детям мигрантов без знания русского языка запретят учиться в российских школах

Детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Соответствующий закон в среду, 11 декабря, приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
Во время обсуждения закона Вячеслав Володин привел в пример США и Англию. Там, по его словам, тоже нужно знать язык и платить за обучение. Он сказал, что люди, которые хотят приехать в Россию, учили язык, читали законы и готовили своих детей к этому.
— Прежде, чем зачислить ребёнка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка, — подчеркнул Володин.
С начала года депутаты в Государственной Думе приняли 14 новых законов, которые должны помочь с миграцией и не дать людям незаконно приезжать в Россию. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Он призвал решить вопрос с преподавателями и найти тех, кто будет финансировать такие центры. Письмо с предложениями Фадеева уже направлено в Госдуму, передают РИА «Новости».