«Кричал и разбил стекло»: ДТП на перекрестке улиц Мира и Ватутина закончилось скандалом — видео

Мужчина вел себя агрессивно Источник: Новосибирск с огоньком / Telegram











В Новосибирске ДТП на перекрестке улиц Мира и Ватутина чуть не закончилось дракой. Инцидент на дороге произошел в пятницу, 13 декабря. Скандал попал на видеорегистратор.

— После ДТП виновник вышел из машины, начал кричать и разбил зеркало водителю с регистратором, — говорится в посте телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». — После этого, сразу же скрылся с места происшествия.

На ролике видно, что один из участников движения подрезает другого. Затем мужчина агрессивно выбегает из машины без номеров. И также быстро потом возвращается в нее и спешно уезжает. Момент с разбитым зеркалом в поле видеорегистратора не попал.

На видео попало и ДТП, и то, что произошло потом Источник: Новосибирск с огоньком / Telegram