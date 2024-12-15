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Происшествия «Кричал и разбил стекло»: ДТП на перекрестке улиц Мира и Ватутина закончилось скандалом — видео

«Кричал и разбил стекло»: ДТП на перекрестке улиц Мира и Ватутина закончилось скандалом — видео

Нападавший скрылся с места инцидента

5 178
65 комментариев

Мужчина вел себя агрессивно

Источник:

В Новосибирске ДТП на перекрестке улиц Мира и Ватутина чуть не закончилось дракой. Инцидент на дороге произошел в пятницу, 13 декабря. Скандал попал на видеорегистратор.

— После ДТП виновник вышел из машины, начал кричать и разбил зеркало водителю с регистратором, — говорится в посте телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». — После этого, сразу же скрылся с места происшествия.

На ролике видно, что один из участников движения подрезает другого. Затем мужчина агрессивно выбегает из машины без номеров. И также быстро потом возвращается в нее и спешно уезжает. Момент с разбитым зеркалом в поле видеорегистратора не попал.

На видео попало и ДТП, и то, что произошло потом

Источник:

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В Новосибирске на улице Королева в октябре подрались автомобилист и курьер на электровелосипеде.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ленинский район Новосибирска ДТП Драка Скандал Улица Мира Улица Ватутина
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Комментарии
65
Каменский Скуф
1 час
Депортация или он уже россиянин стоящий на учёте в военкомате? Там такие смелые нужны.
Макдак
1 час
Ахмед ты не прав!!!
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