«Запрещено закрашивать седину»: 64-летняя модель — о строгих ограничениях в глянце для возрастных красоток

В 45 лет получила второе высшее, в 52 впервые села за руль, в 54 вышла замуж во второй раз, в 58 открыла бизнес по продаже измерительных инструментов, в 60 переехала в Самару. Сейчас Наталье Барышниковой 64 года. И она начинающая модель. Героиня рассказала съемочной группе 63.RU о том, зачем выбросила всю одежду, как совмещает бизнес с модными показами и почему закрашенная седина лишила ее участия в съемках.
— Стать моделью я мечтала лет с сорока. По ночам смотрела по ТВ модные показы, проходки моделей по подиуму. Но никто из семьи не знал об этом. Да и не было в то время именно возрастных моделей. Несколько раз пыталась что-то предпринять, но специалисты в этой индустрии говорили мне, что я уже слишком стара и нужно успокоиться, — говорит Наталья.
Но покой — явно не про нее. За плечами этой холеной дамы — детство и юность в Красноярске, переезд по распределению в Ташкент и работа инженером-конструктором. А в 90-х, после начала погромов, «побег» с двумя детьми в далекий и от азиатской республики, и от сибирской родины Димитровград. Там она служила в Научно-исследовательском институте атомных реакторов.
— В 2000-х моя специальность — инженер-конструктор — была невостребованной. Поэтому решила уйти в бухгалтерию — там больше возможностей. Чтобы вырасти в этой сфере, получила второе высшее. Стала главным бухгалтером. Мне тогда было 45 лет, —рассказывает начинающая модель.
Почти все самые яркие события у Натальи Барышниковой пришлись на вторую половину жизни.
— В 53 года получила права. В 54 года второй раз вышла замуж. Супруга зовут Евгений Николаевич, он старше на 7 лет. Смешно с ним познакомились — по интернету, — смущенно улыбаясь, признаётся Наталья. — Когда мне было 58 лет, открыли с мужем свою фирму по продаже измерительных инструментов. Мы оба технари. Он заканчивал Казанский авиационный институт.
Авиационный институт — только в Самаре — оканчивали и дети Натальи от первого брака. В этом же городе сын и дочь остались жить. Четыре года назад Наталья и Евгений купили в Самаре квартиру и перевели туда свой бизнес. Поближе к детям и внукам.
— Мне было уже 60, когда мы переехали сюда. Тут я сказала детям, что хотела бы заниматься моделингом. Посмотрели топ-10 местных модельных агентств. Но везде требовались молодые девчонки. Ну и, как это бывает, помог случай. Подруга дочери Надежда Байра открыла свое агентство. Сын с дочкой купили мне сертификат, и я пошла учиться. На тот момент мне было уже 62 года. Я там была, да и остаюсь старше всех, но возраста не чувствую, — рассуждает Барышникова о начале фешен-карьеры.
Днем бизнес, а вечером — модельная школа. Наталья научилась дефилировать по подиуму, узнала, как правильно позировать, освоила все тонкости макияжа и отказалась от любимого яркого маникюра в пользу нюдовых оттенков.
— Выкинула все свои старые вещи. В Димитровграде я заказывала одежду у портнихи, в Самаре посылала мужа в магазин купить что-нибудь. А сейчас уже сама хожу на шопинг, собираю современный гардероб. У модели должны быть базовые голубые джинсы, белая рубашка, лодочки и пиджак. Зачастую для рекламы тех же ресторанов модели снимаются в своей одежде. Мало кто согласует отдельный бюджет на стилиста. Вообще требований к моделям, особенно возрастным, достаточно много. И если хочешь продолжать работать в этой сфере, значит, нужно соблюдать все правила, — объясняет восходящая звезда подиумов.
И тут же признается, что однажды лишилась контракта только из-за того, что покрасила седые волосы. Кажется, у владелицы модельного агентства Надежды Байра от этой ситуации до сих пор мурашки по коже:
— Наталья с мужем вернулись из отпуска в Сочи, и она решила оттенить загар яркими волосами. Покрасилась хной, которую ничем не вывести. Только ждать, пока волосы отрастут. И ювелирный магазин отказался от съемки — им нужна была седовласая модель. Но с окрашенными волосами Наталья все-таки снялась. Ее взяли на роль бабушки счастливой семьи в рекламе коттеджного поселка.
К большой мечте бабушка-модель идет небольшими шагами, но походкой от бедра и с безупречной осанкой.
— Мне кажется, я пришла в моделинг неуклюжая такая, робкая, скромная. А сейчас уже и с вами могу разговаривать, и в рекламе снимаюсь, и в показах участвую, по подиуму дефилирую. Мне никогда в жизни не нравились мои снимки, а сейчас я полюбила фотографироваться. Да, еще очень многого не знаю как модель, но это такое удовольствие — учиться!