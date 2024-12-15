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Работа «Удовольствие или репутация?» Психолог рассказала, что делать с сексом на новогодних корпоративах

«Удовольствие или репутация?» Психолог рассказала, что делать с сексом на новогодних корпоративах

Анастасия Федорова не рекомендует идти на поводу у желаний, но советует готовиться к тому, что все может случиться

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24 комментария

Для мужчин секс на новогоднем корпоративе ничего не значит

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Женщины идут на новогодние корпоративы при полном параде. И рассматривают мужчин-коллег (возможно, даже тех, которых раньше не замечали) как сексуальных партнеров на всю жизнь или хотя бы на вечер. Клинический психолог Анастасия Федорова рассказала V1.RU, чем грозит спонтанный секс на новогоднем корпоративе, как к нему подготовиться, а потом забыть как кошмарный или прекрасный сон.

К ни к чему не обязывающему флирту с последующим продолжением располагает атмосфера: громкая музыка, сверкающая елка, алкоголь. Конечно, секс с начальником / подчиненным / коллегой — та еще авантюра с неизвестным финалом, но в тот момент вас мало будут волновать последствия.

Безотказные женщины

По словам Анастасии Федоровой, существуют женщины, которые не могут отказать коллегам в сексе, особенно на корпоративе. Для них клинический психолог составила практические советы:

  • старайтесь держаться на вечере в компании. Ни с кем не уединяйтесь!

  • следите за жестами. Вы можете говорить одно, а ваше тело будет предательски противоречить;

  • в случае настойчивых предложений решительно отказывайтесь. Не думайте, что обидите коллегу. Скорее всего — только себя;

  • перед тем, как отправиться на корпоратив, взгляните на менструальный календарь. Если находитесь в промежутке от 10-го до 18-го дня цикла, будьте особенно собранны: в этот период гормоны буквально склоняют к интимному контакту;

  • контролируйте дозу алкоголя.

<p>Анастасия Федорова</p><p>Анастасия Федорова</p>

Если всё же секса не избежать, помните о защите.

Несерьезные мужчины

Жены идут на все, чтобы их мужья не изменили им на корпоративе

Источник:

Женщины и мужчины секс после корпоратива рассматривают по-разному. Первые после того, как это случилось, уже вовсю строят планы на совместное будущее, а вторые — уже через несколько дней забывают об «инциденте», совершенном в порыве страсти.

— Мужчина заранее настраивается на то, что продолжения быть не может, для него это просто новогоднее приключение, — рассказывает Анастасия Федорова. — Почему-то мужчины, особенно женатые, оправдывают измены либо полигамностью, либо тем, что им иногда хочется разнообразия. Это всё бред. Если один из партнеров в паре начинает изменять, значит, подсознательно он уже закончил отношения, просто по какой-то причине не может или не хочет делать это в жизни до конца.

<p>Анастасия Федорова</p><p>Анастасия Федорова</p>

Мужчин, которые изменили, надо кастрировать в домашних условиях.

Психолог Анастасия Федорова уверена, что если человек в браке и он решил изменить, то у него есть только два варианта развития событий. Третьего не дано, какие бы оправдания ни придумывались и до, и после этого.

  1. Закончить отношения и начать гулять.

  2. Выбросить мысли об измене из головы, зная, что тебя ждут и любят дома.

Последствия авантюры

После новогодней авантюры придется разбираться со сплетнями

Источник:

Вашему ночному избраннику(це) ничего не мешает рассказать об этом коллегам. Или вы оба можете проснуться утром, уже став звездами видеороликов в соцсетях, и рискуете на время стать самыми обсуждаемыми персонами коллектива.

— Подумайте хорошенько, стоит ли это интимное завершение вечера вашей репутации, — советует психолог Анастасия Федорова. — Это сложно сделать с высоким уровнем алкоголя в крови, поэтому желательно подумать об этом еще до того, как вам предложат первый бокал.

<p>Анастасия Федорова</p><p>Анастасия Федорова</p>

Сложившуюся ситуацию можно использовать для саморефлексии, чтобы лучше понять себя и свои потребности. Это еще один повод лучше узнать себя.

В этом неприятном случае вам раскроются истинные лица ваших коллег — и ничего более. После случившегося важно принять свои эмоции и прожить их. Может помочь разговор с психологом или близким другом.

— Помните, что это случилось в нерабочей обстановке и не отражает вашу профессиональную идентичность, — говорит психолог. — В конце концов, вы человек, и ничто человеческое вам не чуждо. Будьте к себе немного добрее и лояльнее.

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Секс Корпоратив Новый год 2025 Праздник
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Комментарии
24
233143581
53 минуты
Зачем эта бессмыслица? "Мне нет 18-и", "мне уже 18. Можно подумать, что кому нет 18-и, не могут нажать, что им 18. Дурдом...
Толян54
37 минут
Бухгалтер с дворником,начальник с уборщицей-конечно нужно укреплять отношения 🤝!🤭
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