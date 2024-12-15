Буди внутреннюю Кэрри Бредшоу! Собираем новогодние образы в новосибирских винтажках — у нас получилось, причем бюджетно

Собираем образы на корпоратив в популярных секондах Источник: Алёна Золотухина, Андрей Бортко / NGS.RU











С подборкой образа на Новый год в шоуруме справится даже ленивый, особенно заручившись помощью и поддержкой стилиста-консультанта. Не составит труда найти подходящее платье или костюм в массмаркете — нарядные манекены отлично справляются со своими обязанностями. А возможно ли отыскать стильный образ в секонд-хэнде? Мы решили проверить, а заодно посмотреть, во сколько обойдётся праздничный наряд. Надеемся, материал будет полезен читательницам, которых схватывает сердечный приступ при виде ценников в модных магазинах.

Благородный винтаж — Gusto

Секонд, в который каждую вещь выбирают с любовью. Сотрудницы магазина уделяют много внимания качеству одежды, деталям, стараются сделать пространство уютным и экологичным. Найти здесь можно вещи на любой бюджет и случай.

Уютный чистый магазинчик с демократичными ценами Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Полагаем, что с выбором платья вы справитесь самостоятельно. Главное, следите за кроем: в ассортименте много моделей, которые успели устареть. Обыграть их будет сложно (или невозможно).

Широкий выбор платьев, но очень много устаревшего кроя — будьте аккуратнее Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Глаз упал на корсеты — трендовая вещь, которую в повседневной носке встретишь редко, но надеть на праздник самое оно. Выбираем два: насыщенный синий с золотой вышивкой и золотисто-бежевый с открытой спиной и стразами.

Брюки — 700 рублей, корсет — 500 рублей, туфли — 500 рублей Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











К синему корсету нашлись бежевые брюки палаццо — цвет гармонирует с вышивкой. Необычной расцветки туфли завершат образ.

Итого — 1700 рублей. Останется добавить аксессуары.

Брюки 700 рублей, топ 500 рублей Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Бежевый корсет неплохо гармонировал с нашедшимися здесь же кожаными брюками Lime насыщенного сливового оттенка. К низу брюки слегка расширяются, по центру — разрезы. Туфли можно добавить те же, но сюда впишутся и классические нюдовые лодочки, и сверкающие, в стиле моделей Jimmy Choo.

Итого — 1700 рублей.

Платье 700 рублей, свитер 700 рублей, туфли 500 рублей Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Многие для праздника выбирают вещи с пайетками, к примеру платья на бретельках. Идея на случай, если в одном лишь платье вы чувствуете себя слишком голо или в помещении холодно: накиньте поверх тонкий свитер, можно с ниткой люрекса. Край свитера можно приподнять при помощи резинки, булавки или невидимки. Туфли к платью нашлись розовые, сатиновые.

Итого — 1900 рублей.

Брендовый рай — Brand Hand

Просторный светлый магазин, занимающий целый этаж. Вещи можно найти как брендовые (в специальном отделе Lux), так и обычные. Бродить можно долго, а цены приятные — за то качество, что предлагается, отдавать не жалко.

Составлять образ решено было по принципу: первая вещь, которая привлечет внимание, станет основой. Неожиданно ею стала розовая кольчуга (английский бренд Boohoo, 1840 рублей). Под кольчугу подобрали классическую белую рубашку, чтобы сбалансировать портретную зону. Рубашка — старый добрый H&M, 1220 рублей.

Мини шорты Asos — 960 рублей, ботфорты — 3000 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Подходящие брюки не нашлись, впрочем, юбка тоже (в частности, из-за отсутствия размеров), а вот розовые кожаные шорты со змеиным принтом… Почему нет? Гулять так гулять. Год Змеи, опять же.

Завершим образ ботфортами на каблуке. Смело? Определенно, но кто нам запретит. Вообще, обувь хотелось бы другую, но ее в магазине мало — взяли, что дают.

Итого — 7020 рублей.

Платье Zara 2800 рублей, босоножки 1840 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На самом деле, в магазине столько платьев, что разбегаются глаза. Взгляд остановился на оттенке красная фуксия. Тренд на прозрачность вкупе с объемными рукавами все еще с нами, актуальная длина, бант в портретной зоне — собрали все самое модное. И почему предыдущая владелица от него отказалась? Вопрос без ответа.

К платью взяли изящные босоножки с каблуком пирамидкой.

Итого — 4640 рублей.

Платье Topshop 1030 рублей, полушубок Next 2800 рублей, ботфорты 3000 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Захотелось обыграть нео-нуарный киношный образ. Нам понадобится: пушистый полушубок (подходящий нашелся в розовом цвете) платье мини в той же цветовой гамме, ботфорты у нас уже есть.

Готово, можно сниматься в кино. Считаем, получилась отличная компания Райану Гослингу в фильме «Бегущий по лезвию 2049».

Итого — 6830 рублей.

Кукольные платьица — «Мегахэнд»

Еще один популярный у новосибирцев секонд — «Мегахэнд». Пробуем составить что-нибудь здесь. С первого взгляда кажется, что задача невыполнима: одежда слишком уж из разных опер, но после блуждания между рядами кое-какие идеи появляются. Опять-таки — винтажные, может даже кукольные.

Платье — 899 рублей, кардиган — 1200 рублей Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











К примеру, сверкающий пушистый кардиган в молочном оттенке захотелось примерить с бархатным платьем в горчично-золотом цвете. Актуальный воротник стойка, длина чуть выше колена, фасон — трапеция.

Чтобы сочетание не получилось перегруженным, аксессуары следует выбирать лаконичные. Прическу можно украсить лентой в тон кардигана, а туфли так и просятся «Мэри Джейн», или балетки. Без кардигана платье тоже смотрится отлично.

Итого — 2099 рублей.

Платье — 1499 рублей Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Еще одно платье — мерцающее зеленое, в длине миди, с глубоким вырезом на спине. Добавьте к такому классические остроносые туфли или грубые ботинки на шнуровке.

Талию можно подчеркнуть — помните про прием со шнурком? Кожаные ремни уже приелись, хочется актуальных трендовых сочетаний.

Итого — 1699 рублей.

Ценников на одежде, увы, не нашлось Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Снова винтажное кукольное решение. Приглянулись два варианта: одно платье молочно-белое, легкое, вызывающее ассоциации с героинями Ивана Тургенева, а второе — более благородное, бархатное, глубокого сливового цвета. Пуговицы — на спине, талия подчеркнута лентами, плечи чуть присборены — получается шикарный силуэт.

Для самых смелых — Svalka

Сейчас отбрасываем предрассудки и представляем, что перед нами самый что ни на есть фэшн. На самом деле, если полистать стритстайлы того же Нью-Йорка, к примеру, то найти десять отличий будет сложно, без шуток. Беллочка Хадид бы оценила.

При желании можно отыскать винтажные вещи, которые модницы со стажем лихо стилизуют на современный лад, не бойтесь экспериментировать. Красное платье — 1500 рублей, туфли (и те, и другие) — 310 рублей. Итого — 1810 рублей. Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Svalka — секонд, где по смешным ценам можно найти все, что душа пожелает, от столовой вилки до шубы. Идем вдоль рейлов с одеждой и старательно ищем.

Внимание привлекает искусственный полушубок — от него и будем плясать. Соберем образ в духе Сары Джессики Паркер в «Сексе в большом городе» — ее героиня нередко одевалась в винтажках и удивляла экстравагантностью и эклектикой стилей.

В Svalka продают одежду, предметы быта и декора, мебель — загляните, очень увлекательно Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Возможно, найденная вещь старше корреспондента НГС. Атласная юбка с деликатными цветами на подоле вписывается в рамки актуальности, у нее хорошая, правильная длина и приятный цвет. Стоимость — 430 рублей. Отгладить бы.

Подобрать блузу к юбке у нас не получилось, так что решено было подключать фантазию. Берем платок светло-зеленого оттенка за 295 рублей, который неплохо гармонирует с цветом юбки, складываем треугольником, завязываем как топ, кончик заправляем в юбку.

Это было непросто, но мы повеселились Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU











Главный акцент — искусственный полушубок (840 рублей) с розовыми подшерстком и сильно остроносые (и невероятно удобные, кстати) туфли на невысоком каблуке за 310 рублей. Рисунок на мысе перекликается с узором на платке. Дополнить макияжем, прической, парфюмом и вперед, удивлять коллег на корпоративе или устраивать ретро-вечеринку дома.

Итого — 1875 рублей.

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