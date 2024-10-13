Ужасно много денег: новосибирские модницы рассказали, сколько тратят на верхнюю одежду и где ее берут

Смотрим, во что одеваются сибирячки осенью Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Каждый сезон в Новосибирске наступает своя неделя моды. Девушки и женщины прогуливаются по улицам как по подиуму — одна краше другой. Средоточие модниц обычно в центре — именно там корреспонденты НГС решили пофотографировать необычно и интересно одетых сибирячек и заодно узнать, где они покупают верхнюю одежду. Стильные красотки сдали все явки и пароли, признались, сколько денег тратят на покупку шуб, курток и пальто, и попытались дать определение стилю жительниц Новосибирска.

Утомительная прогулка по торговому центру ясно дала понять, что отыскать там стоящую верхнюю одежду на нестабильный сибирский климат невозможно. Дешевые ткани, овчина и бежевый рай — в этом точно можно ходить? Мы не уверены.

За советом мы решили обратиться к новосибирским девушкам: куда пойти за хорошим качественным пальто? Где примерить теплую куртку или пуховик?

Образ Екатерины — простой, но при этом интересный за счет деталей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Екатерина привлекла наше внимание гармоничностью образа и интересным деталями в нем — обратите внимание на манжеты тренча, ботинки на шнуровке и выглядывающие гольфы.

— Тренч купила в прошлом году на AliExpress всего за 3 тысячи, но он не выглядит на эти деньги. У него хороший состав и приятная на ощупь ткань — для меня это важно при выборе одежды, — рассказывает девушка.

Екатерина посоветовала нам поискать теплую верхнюю одежду в магазине Lichi и добавила, что ей также нравится искать вещи на Wildberries. Она заранее подбирает фотографии с понравившимися образами, а потом отправляется за покупками.

— Новосибирские девушки, по моим наблюдениям, редко наряжаются, чаще носят что-то спортивное: широкие штаны, кроссовки. Мне такое не очень нравится. Выбежать в магазин за хлебом — да, но на постоянной основе — нет, я за женственность, — заключает Екатерина.

Светлане нравится природная цветовая гамма — идеальные оттенки для осенних образов Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Так вышло, что Светлана самопровозглашенный амбассадор магазина Lime — большая часть ее гардероба куплена там. Сибирячка говорит, что это место, куда зашел, сразу нашел то, что понравилось, купил. В фаворитах у Светланы также Nasten's shop — у шоурума много поклонниц среди сибирячек.

— Эта куртка — не Lime, ее я купила в магазине R, бывший Reserved. В перечисленных мною магазинах приемлемые цены, за 200 тысяч рублей покупать пуховик я бы не стала — на мой взгляд, это ненормально, — говорит женщина.

Тренды, по мнению Светланы, лишают девушек и женщин индивидуальности: все ходят одинаковые. Летом она, вдохновившись красивыми картинками в соцсетях, купила белую мини-юбку плиссе и позже обнаружила в такой половину города.

— Больше я такую ошибку не совершу, — улыбается она. — Да, часть новосибирских девушек выглядят одинаково, но в своем большинстве они яркие, красивые, образы продуманы — приятно посмотреть.

Елизавета предпочитает классику, любит носить юбки и часто выбирает черный цвет Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Анималистичная юбка в пол в сочетании с кожаным тренчем не могла остаться без нашего внимания — решили подойти. Девушка представилась Елизаветой, а образ она подобрала для собеседования на новую работу в сфере моды и стиля.

— Мне нравится классический стиль, я часто ношу юбки, платья. Этот тренч я купила много лет назад в маленьком городе за Барнаулом. Фасон все еще актуален, ношу тренч с удовольствием, — рассказывает сибирячка.

Елизавета недавно переехала в Новосибирск и еще не успела освоиться в мире шопинга, но уже вдохновилась ассортиментом магазина «Новая мода». На покупку верхней одежды она обычно тратит около 6–15 тысяч.

— В Новосибирске очень красиво одеваются женщины, ходишь будто по галерее, рассматриваешь. Порой так и хочется спросить: «Где вы взяли эту вещь?», — улыбается Елизавета.

Девушке нравится наряжаться, ее привлекает эстетика стиля mob wife. Она уже примерила актуальное в этом сезоне сочетание бордо + серый, и задумывается о покупке казаков.

Евгения говорит, что тратит на вещи больше, чем зарабатывает Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В образе Евгении нас привлекла жилетка и акцентная красная рубашка в клетку. Девушка засмущалась: говорит, надела первое, что попалось под руку

— Жилетку я купила в магазине Y.Mind, если не ошибаюсь, это новосибирское производство. Хорошие магазины Duman, NN2Sisters, в ТЦ «Галерея» есть магазин 2Mood — мне кажется, что верхнюю одежду на осень можно поискать там, — поделилась Евгения.

Девушка признается, что тратит «ужасно много денег» на одежду, а иногда берет вещи из гардероба своего парня.

— Он говорит, что я одеваюсь как тинейджер, а мне нравится комфорт, — аргументирует свой выбор Евгения.

Образы сибирячек она назвала непродуманными — не хватает деталей, собранности и целостности.

Алена высоко оценила стиль сибирячек Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Алена вечером собирается в театр, поэтому решила принарядиться. Ее пальто куплено несколько сезонов назад, но не потеряло своей актуальности.

— Мой предел на покупку верхней одежды — 200 тысяч. Нравится магазин 12 Storeez, Lukse — там, кстати, есть варианты на любой бюджет, не понимаю, почему многие его побаиваются, — высказывается Алена.

На создание красивых образов ее вдохновляет стилист Елизавета Белая, сибирячка приметила у нее для себя несколько лайфхаков.

— В Новосибирске живут красивые девушки, приятно посмотреть, особенно летом, — хвалит стиль горожанок Алена. — Правда, я не понимаю стилизацию кроксов в повседневный образ, а еще мне не нравятся цветные меховые шубы — на мой взгляд, это слишком.

Девушка будто сошла с обложки Нью-Йорского журнала о моде Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Образ Сары — яркий, необычный, его хочется разглядывать. Девушка говорит, что ее вдохновляют зарубежные модные блогеры и инфлюенсеры, иногда она подсматривает идеи на показах.

— Сегодня мне захотелось яркости. Октябрь, осенняя хандра — поднимаю себе настроение с помощью одежды, — рассказывает Сара.

Вещи она чаще покупает в секонд-хендах: Svalka, Мегахэнд, Brand Hand. Сара говорит, там за небольшие деньги можно отыскать что-то необычное, что впишется в ее стиль.

— В ТЦ я никогда себе ничего не нахожу. Могу искать шоурумы в соцсетях, мне нравится Nasten's shop, — продолжает она.

Стиль сибирячек она описала как сдержанно-классический, с палитрой в серо-бежевых тонах.

Дарья не привыкла экономить на верхней одежде Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Дарья тоже будто сошла с картинки, на этот раз приложения Pinterest. Она собрала образ по последним трендам: тут и казаки, и косуха, и многослойность.

— Я всегда так одеваюсь, — улыбается Дарья. — Косуху купила в Lukse, бренд Boyd, стоит 70 тысяч рублей. В Lukse хороший выбор на разный бюджет.

Девушка также посоветовала идти за покупками в 12Storeez или в Lime.

— На верхней одежде я не экономлю, это как с обувью: нужно брать качественную, сразу на несколько сезонов, — говорит Дарья.

Она считает, что мы живем в то время, когда быть стильным не сложно: достаточно открыть соцсети, чтобы посмотреть, что надевают блогеры, стилисты и прочие причастные к fashion-индустрии.

— Можно купить актуальную вещь за небольшие деньги. Да, ткани будут не качественными, но зато выглядеть одежда будет современно. Главное, подобрать по фигуре, — считает Дарья. В черный список она внесла джинсы слим и брюки карго.

Диана восхищается способностью сибирячек создавать смелые и дерзкие образы Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Диана описала свой стиль как «из крайности в крайность». То ей хочется одеться во все спортивное и удобное, то уйти с головой в классику. В день встречи с корреспондентами НГС сибирячка выбрала нечто среднее. Тренч уводит к классике, а ботинки на грубой подошве разворачивают в сторону кэжуал-спорт.

— Тренч я купила в Казахстане, стоил около 10 тысяч рублей. Родители приучили меня к тому, что верхняя одежда должна быть качественной, поэтому я долго ищу. Мой ценовой предел — 30 тысяч рублей, — говорит Диана.

Сибирячка посоветовала шоурум «Арбуз» — уверяет, что там неплохой выбор как повседневной одежды, так и верхней, есть на что посмотреть.

— Я восхищаюсь новосибирскими девушками, вдохновляюсь их идеями, что-то подхватываю для себя. Пусть даже их образы будут слишком дерзкими или вызывающими — значит они не боятся показывать себя настоящими, — делится мнением Диана.

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