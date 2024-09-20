Меха, винтаж и 90-е: что продают в новосибирских ТЦ на прохладную осень — от массмаркета до кашемира за 195 тысяч

Изучаем ассортимент на холодную осень в ТЦ «Галерея Новосибирск» Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Осень в Новосибирске наступила резко, времени на адаптацию не было, пришлось стремительно проходить все стадии от отрицания до принятия. Смахивая слезу, достаем пальто и прочие теплые вещи. Искренне сочувствуем тем, чья демисезонная верхняя одежда пришла в негодность, ведь выбрать подходящий вариант сейчас — задача не из легких: то качество страдает, то цена кусается. Корреспондент НГС Алёна Золотухина прошлась по торговому центру «Галерея Новосибирск» и посмотрела, что предлагают популярные сетевые магазины. Удастся ли в массмаркете найти комбо: тепло, красиво, качественно и не за миллион рублей? Подробности в нашем материале.

Ищем пальто

Куда же без него? Осенний «мастхэв», как сказали бы стилисты. Прямого кроя, двубортное, пальто-халат или пальто-пиджак, миди или макси. Важно, чтобы пальто сидело свободно, не обтягивало вас и спокойно надевалось на самый объемный свитер в гардеробе (возьмите его с собой, когда отправитесь за покупками).

Много двубортных пальто прямого кроя, качественных и теплых — мало Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Как оказалось, во всем торговом центре отыскать действительно хорошее пальто практически невозможно. Бюджетные варианты до 10-15 тысяч рублей или совсем не имеют шерсти в составе или предлагают настолько маленький ее процент, что смысла в таком пальто нет никакого.

Варианты до 10 000 рублей смотрятся непрезентабельно Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Проблема номер два — нет выбора. На рейлах висит только классический вариант прямого двубортного пальто в длине макси или миди. Все. С трудом было найдено пальто-халат, а то, что предлагают под видом пиджачного типа, даже надевать стыдно.

Слева — Lime, 29 999 рублей, справа — Lichi, 16 999 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Неплохой вариант предлагает в Lime: 50% шерсти в составе, что очень даже хорошо. В Lichi тоже нашлось теплое пальто: если верить этикетке, в составе целых 60% шерсти. Разумеется, цены на них начинаются минимум с 16 тысяч рублей.

Слева — Lichi, 9 999 рублей со скидкой (без скидки 14 999 рублей). Справа — Lime, 11 999 рублей (в составе 50% шерсти) Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Беспроигрышный вариант, что по крою, что по составу — 12 storeez, но будьте готовы к тому, что цена кусается. Вещи с кашемиром в составе дешево стоить не могут.

Обе модели из 100-процентного кашемира, стоимость — 195 000 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











12 storeez — магазин качественной базовой одежды. Здесь редко встретишь вещи сочных ярких цветов, разве что летом. Осенняя палитра довольно сдержанна, что касается пальто, то есть двубортные модели и на запах, в бежевом, сером или черном цвете.

50% шерсти, стоимость 53 000 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Если вернуться к бюджетным вариантам, то некое разнообразие выбора нашлось в Maag. Ассортимент магазина заметно улучшился с момента открытия, и, что приятно, вещи соответствуют современным трендам. Правда за то качество, что предлагают покупателям, жалко отдавать столько денег.

Дубленки из 90-х и «авиаторы»

Несколько сезонов назад, когда дубленки только заходили в категорию актуального осеннего гардероба, у стилистов и модниц возникали сомнения: а надолго ли? Многие не решались их покупать из опасений скоротечности тренда. Волнения оказались напрасны. Дубленки укоренились среди прочих базовых позиций и чувствуют себя вполне комфортно.

Дубленки висят в каждом втором магазине тесными рядами Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Популярны модели «авиатор» в трех оттенках: черные, молочные и коричневые. «Авиаторы» отлично вписываются в большинство образов и действительно теплые. Их можно найти практически в каждом магазине торгового центра.

Проблема многих «авиаторов» в массмаркете — искусственный материал. Если внешне модели выглядят прилично, то трогать их неприятно. Средняя стоимость — 7-9 тысяч рублей.

Черный, немного брутальный вариант — Maag, 8 999 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Два или три осенних сезона назад зашли дубленки, как в 90-е: модели вызвали ностальгию у тех, кто помнит времена, как примерял подобное, стоя на улице на барахолке. Усилили эффект сериалы с эстетикой прошлой эпохи, и дубленки полюбились.

Слева — Vilet, 9 999 рублей, справа — Ecru, 7 599 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Интересный вариант удлиненной дубленки найден в Vilet — правда, висит эта дубленка еще с прошлого года, но уже на две тысячи рублей дороже. Модель из Ecru спорна: ее длина подходит женщинам и девушкам ростом до 165 см, а верхний материал неудачный, цепляется.

Меха и винтаж

Прошлогодний бум на slavic girl не прошел бесследно — ассортимент магазинов массмаркета заметно пополнился мехами. Забавно: тренд ведь уже отгремел, винтажные шубы из 90-х все вернули туда, где взяли.

Шубка из Maag, 9 999 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Производители смотрели дальше: примерившие красивые шубки женщины вдохновились своим отражением в зеркале. Носим. К тому же, пушистая шуба из искусственного меха — достойная альтернатива надоевшим «чебурашкам».

Но не спешите продавать или выкидывать плюшевые шубки. Они — база, которая никуда не исчезнет. Просто пришло время купить что-то на замену. Присмотритесь к длинному ворсу.

Love Republic, 25 999 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Хорошие и недорогие варианты предлагает Maag — в пределах 10-15 тысяч рублей. Приглянулась и шубка из Love Republic за 26 тысяч рублей.

Слева — Vilet, 7 999 рублей, справа — Maag, 8 999 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Шубы из искусственного материала найдутся в любом магазине, где есть верхняя одежда. К примеру, в Vilet висит вариант под прочно обосновавшийся в базе леопард, а в Maag — плюшевая в молочном оттенке.

Что важно: предложенные в магазинах шубы совершенно не годятся для сибирской зимы. Их максимум — холодная осень, и пока не наступили заморозки, с такими шубами можно составить немало стильных образов.

У моделей слева — неудачный вариант накладного кармана, а справа — спорная длина, которая лихо нарушит пропорции тела тем, кому полушубок (пальто) окажется не по росту Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Теплую шубу можно найти в «Снежной Королеве». Правда, есть один важный нюанс: большинство моделей устаревшего кроя. Учитывайте это при выборе, посмотрите актуальные модели или обратитесь за помощью к стилисту.

Курточки, как у всех

Привычные нам куртки — болоньевые, из эко-кожи, из ткани и даже вязаные — почему бы и нет? Мода сегодня настолько многогранна и свободна, самое время попробовать что-то новое и необычное.

Бежевый — новый черный? Опять? Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Но все куртки, что нашлись сегодня в ТЦ, — одинаковые. Разница лишь в цвете да некоторые стеганые, если хотите. На рейлах и в витринах обилие бежевого цвета, причем настолько, что возникает ощущение, будто другие цвете перевелись. Даже черного во много раз меньше.

Здесь, опять же, лидирует Maag: есть всевозможные тканевые, кожаные, букле, вельветовые куртки. Стеганые варианты хороши, их любят те самые «бежевые мамочки» — удобно для прогулок с детьми.

Слева — Zarina, 5 999 рублей, справа — No One, 156 990 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Базовая куртка — незаменимая вещь в гардеробе, применение которой всегда найдется. Во всем вы без труда отыщите базу, причем не потратив на нее много средств. Цены начинаются от 4 тысяч рублей и выше, варианты найдутся на любой бюджет.

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