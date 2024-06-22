Грустные бежевые мамочки: женщины по всему миру одержимы эстетикой светлого монохрома — не спешите их осуждать

Наглядно: бежевая эстетика, захватившая жизнь мам и их детей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Бежевые вещи, бежевые квартиры и... «бежевые мамы». Вот уже несколько лет минимализм не покидает мировые тренды. Простота и отсутствие ярких красок сначала захватили шкафы и «выпихнули» из них разноцветную одежду, а затем вообще лишили детей (хотя не всех) ярких игрушек и костюмов. Подробно о появлении тренда на пастельные тона, «бежевых мамочках» и влиянии монохрома на детей — в материале НГС.



Значение бежевого — «оттенка богатства»

Казалось бы, существует так много различных цветов и оттенков, каждый из которых мог заполонить все вокруг. Но нет, этой чести удостоился только ничем не примечательный бежевый.



Само слово «бежевый» происходит от французского beige, что переводится как «цвет некрашеной шерсти». То есть, той шерсти, которая не была отбелена или окрашена и имела натуральный цвет. В основном именно поэтому этот оттенок и приравнивают к естественным и телесным тонам.

И, несмотря на то, что бежевый кажется довольно простым, он имел особое значение в разных культурах. В Поднебесной это был цвет траура, в Древнем Египте этот оттенок считался мистическим, а в Индии одежду таких расцветок носили только состоятельные люди.



И на этом моменте мы остановимся. Сейчас, на какой бы модный сайт вы не зашли, все дают одну и ту же характеристику бежевому: классический, базовый, сдержанный, элегантный, презентабельный и дорогой.



Но как так получилось, что долгое время он никак не привлекал к себе внимание внезапно просочился во все шкафы? Просматривая материалы на данную тему, автор НГС не раз натыкалась на мнения, что мода на эдакую «базу» пошла от инфлюенсеров и, в том числе, от всем известной Ким Кардашьян.



Дело в том, что еще два года назад на YouTube вышел ролик с ее участием, в котором она устроила что-то вроде экскурсии по своему дому. Тогда зрителям показали до странного вылизанную картинку: белые стены и диваны, светлые деревянные столы и стулья, и даже монохромная баскетбольная площадка.

Весь дом в одном оттенке Источник: YouTube-канал издания Vogue

И, если одни посчитали это чем-то вроде психического отклонения, то другие увидели в этом свой идеал. Глядя на образ жизни любимых кумиров, многие хотят хотя бы немного к ним приблизиться и хватаются за любую возможность создать такую же реальность: красивую, минималистичную и богатую.



Есть у всех и по разным ценам

Сейчас только ленивый не делает деньги на трендах. Дело в том, что абсолютно любая вещь, на самом деле, может стать популярной, — чем и пользуются владельцы магазинов и маркетплейсов. Достаточно только зацепиться за блогера, который ее распиарит, и все — массы готовы скупать то, что вы им предлагаете. Примерно так сработал и тренд на бежевый.

Уже точно и не вспомнишь, кто первым надел светлый тренч, но он быстро перекочевал с вешалок магазинов в шкафы девушек. А все почему: сначала один блогер его внедрил в гардероб, потом другой, а там уже и их подписчики захотели так же, следовательно, надо больше шить и больше продавать определенные модели.

Кто-то одевается в тотал-беж А кто-то сочетает его с цветами потемнее 1 из 2 Кто-то одевается в тотал-беж Источник: bird doesnt doze / Pinterest

Все они выпускались в магазинах, рассчитанных на разных покупателей. Дешево и сердито — сюда, дорого и богато — вот сюда. Каждый мог да и может до сих пор найти для себя нужную вещь по любой цене.



И, наверное, как кажется автору, доступность и влияние блогеров-миллионников являются причинами быстрого распространения конкретных вещей. Именно это и произошло с тренчами, а затем и с другими предметами гардероба. Постепенно у каждой модницы появились бежевые брюки, водолазки и ботинки. Дальше в пастельных оттенках уже начали оформлять и квартиры.

Любителям чего-то яркого довольно трудно будет найти оранжевый диван или красный стол. Мебельные магазины кишат одинаковыми стульями, шкафами и коврами, не имеющими никакого разнообразия в дизайне. И вся эта однотипность есть у большинства. Не осуждаем — нам всем не может нравиться одно и то же, но было бы неплохо, если бы в погоне за минималистичным трендом, не забывали и о людях с другим вкусом.

Дети тоже стали модными?

Бежевый так же быстро пробрался и в жизнь детей, как бы странно это не звучало. В последнее время в лентах соцсетей можно заметить фотографии мамочек с дочкой или сыном, одетыми в монохром.



На самом деле, выглядит довольно стильно. Особенно, если сравнивать это с тем, что в детстве носили мы — супер яркие вещички «вырви глаз». Кажется, что современные детки претендуют на звание самых молодых модников.



На это действительно интересно смотреть, но есть момент, который вызывает тревогу. Если одни мамочки максимум купят кофточку или штанишки бежевого оттенка, то другие пойдут дальше и закупятся однотонными детскими игрушками... не звучит как проблема?

Все игрушки деревянные и... бежевые Тоже деревянные, но уже бежево-зеленые 1 из 2 Все игрушки деревянные и... бежевые Источник: Oozor / Pinterest

А вот за границей люди бьют тревогу. TikTok заполонили видео с «грустными бежевыми мамочками», которые в погоне за эстетикой и минимализмом доходят до крайностей и яркие разноцветные игрушки перекрашивают в нежные спокойные цвета.



Например, много возмущений вызвал ролик Адрианы Сантьяго, которая превратила зеленую черепаху в светло-коричневую. Видео набрало более пяти миллионов просмотров и трех тысяч комментариев, среди которых часто проскальзывало что-то вроде «О боже, «бежевые мамы» наносят ответный удар», «Она должна была и ведерко с лопаткой сделать коричневыми» или «Мне интересно, почему она не перекрасила песок».

Не скажешь, что черепаха стала некрасивой, просто непривычно. Источник: adriannaasantiago / TikTok











Не меньше хейта получила и другая блогерша, которая перекрасила игрушечную елку в более натуральные и спокойные оттенки. Видя на подобный контент, зарубежная аудитория рвет и мечет, считая, что таким образом родительницы просто делают своих собственных детей и все, что их окружает, лишь частью красивой картинки для соцсетей.

Казалось бы, что плохого было в елке? Впрочем, и причины осуждения тоже не до конца ясны Источник: YouTube-канал Алины Мурадимовой

— Девочка, если вы расстроены тем, что веселые игрушки для детей не будут совпадать с «эстетикой» вашего дома, то вы еще не готовы иметь детей. Когда у вас есть дети, нужно быть готовым, что ваш дом не будет выглядеть, как эти красивые цветные дома в соцсетях, он будет немного грязным или неидеальным, — пишет один из пользователей в Instagram*.



— Тренд «бежевого малыша» депрессивный и скучный, — оценивает другой пользователь.



— Бедные «грустные серые дети», наверное, когда вырастут, оденутся ярко, как радуга, — выражает свое мнение еще один человек.



Не переживайте, у нас такого нет

Несмотря на то, что многие зарубежные тренды довольно долго «идут» в Россию, мода на монохром не обошла стороной и наших женщин. При подготовке материала казалось, что найти «грустную бежевую мамочку» будет легко.



Но это совсем не так. К удивлению автора, новосибирских женщин, так яро фанатеющих от "тотал беж", не так уж и много. Листая ленту соцсетей, удалось найти множество профилей с потрясающими фотографиями родителей и их детей, одетых... в разноцветную одежду!



Да, бежевый присутствует в гардеробе и интерьере наших мам. Но не в таком количестве, чтобы строчить осуждающие комментарии.



Так, среди небольшого количества пользователей с эстетичными профилями нашлась Юлия Костерина: она следит за трендами и точно знает, как стать стильной семьей.

Девушка выглядит очень стильно ... и семья под стать 1 из 2 Девушка выглядит очень стильно Источник: предоставлено Юлией Костериной

Одежду она действительно любит в бежевых оттенках, эта любовь у нее появилась вместе с модой на них. Что касается детских вещей, то девушка считает, что каждая мама, пока у нее есть возможность выбирать одежду за ребенка, делает это по своему вкусу.



— Если я одеваюсь в такие тона, и своего ребёнка я буду одевать так. Тем более, что первые несколько лет ему по большей части все равно, во что он одет. Я за спокойные тона и за красивый стильный принт. Яркие вещи у нас есть в небольшом количестве, но они куплены не мной, и мы их почти не носим. Здесь я не вижу смысла держать какой-то баланс, пока ребенку безразлична одежда. Вот когда он подрастет и у него появится свое мнение на этот счёт, тогда будем искать компромиссы, — объяснила Юлия.



Читая комментарии в соцсетях на тему бежевой эстетики, нередко попадается мнение: когда чадо вырастет, вкус поменяется. На это у мамы из Новосибирска есть свой ответ.



— Мама может одевать ребенка по своему вкусу, независимо от того, как потом у ребенка поменяется стиль. Если будут какие-то изменения — надо подстраиваться под них. Считаю, что стиль ребёнка в будущем будет также зависеть от трендов времени, и неважно, как его одевали в детстве, — сказала Юлия.

Как вы можете заметить, бежевого не так много и он не является основным цветом Источник: предоставлено Юлией Костериной











А вот в вопросе игрушек у сибирячки другие мысли.



— Игрушки должны быть цветными, яркими, ребенку должно быть интересно с ними играть и изучать цвета. Но мой глаз не может воспринимать всю эту «скитлзтрянку» в детской комнате, поэтому я купила нейтральные корзины для хранения. Когда ребёнок хочет поиграть, он достает их, а я после игры убираю, и в комнате снова становится красиво. А вообще, сейчас много классных деревянных игрушек — они цветные, но выглядят очень даже эстетично. Но я уверена, что у каждой инста-мамы с красивыми игрушками за кадром куча цветных, которые ребенок очень любит и скорее всего даже больше, чем те инстаграмные, — говорит Юлия.



При этом девушка уверена, что большое количество монохрома не скажется на психике ребенка негативным образом. Скорее, это будет способ привить вкус и привычку одеваться в базовые вещи, подходящие для любого случая.

А что говорят психологи

Все там же, за границей, люди подняли на уши не только обычных пользователей соцсетей, но и психологов. Все для того, чтобы узнать: нормально ли вообще окружать детей одним только монохромом.



Мнения специалистов разделились. Одни считают, что любовь к бежевому не является вредной для детей. Другие же уверяют, что однотонные приглушенные тона не соответствуют потребностям в ярких цветах для их развития.



— Внимание привлекает не отношение к цветам и их влиянию на ребенка, а качество отношений мам (родителей) к своим детям, их детству и атрибутами детства — их игрушкам, — говорит практикующий психолог, гештальт-терапевт Марина Ананьева. — И я предполагаю, что дело не в бежевом, а в том, что следование трендам, красивой картинке для «Инстаграма»*, попытки вписать ребенка в интерьер стали ставить выше качественных отношений между родителями и детьми. Как будто не семья адаптируется к появлению ребенка, перестраивая свой быт, образ жизни и отношения, а ребенку нужно вписаться в тренд, цветовую гамму интерьера и цветовые предпочтения семьи, исключая период шумного и яркого детства.

Но не торопитесь делать вывод, что таким образом мамы ущемляют детей. Во-первых, важно рассматривать каждый конкретный случай, возраст ребенка, мотив родительницы, а не общую картину. А во-вторых, наличие пастельных оттенков в жизни ребенка может и пользу принести.



По словам психолога, цвета могут влиять на системы возбуждения и торможения нервной системы. Так, например, красный может возбуждать нервную систему, а голубой успокаивать ее. Но ограничивать дитя в цветовой палитре (неважно, пастельные оттенки или нет) не стоит хотя бы потому, что можно проследить, какие тона для него оказываются предпочтительными, а какие — нет.

— Могут быть выявлены отличия по потребностям во внимании: так, например, люди, предпочитающие яркое и привлекающее, имеют более глубокую потребность во внимании, в том, чтобы быть замеченными и увиденными. А люди, предпочитающие монохром, любят что-то сдержанное, гармоничное, не привлекающее излишнее внимание. Но и монохром, и яркие цветовые решения бывают разными. Поэтому я отвечу так: люди могут отличаться в мотивах выбора того или иного цветового решения, и не всегда это определяется только выбранным цветом. Интересно, что сам человек в свои цветовые предпочтения вкладывает, — отметила Марина Ананьева.



И тут, правда, хочется узнать, почему многие поддаются бежевой моде. Некоторые люди в соцсетях пишут, что на любовь к монохрому могло повлиять то, что в детстве большинства мам были всем известные яркие ковры на стенах, цветная мебель и т.д., и в бежевом монохроме они нашли отдушину.



— С одной стороны, кто-то может следовать таким мотивам, но ведущим его я бы не считала. Цветные ковры, сервизы, довольно насыщенные интерьеры — это то, что было частью и «трендом» того времени, тренд современности — простые вещи, минимализм, бежевый, серый, без сложных узоров и ярких цветов. И история внутри человека, который зачем-то следует трендам, что-то этим пробует для себя создать, будет основой для понимания причин происходящего, — сказала специалист.



Также любовь к бежевому может быть попыткой нейтрализовать яркость, шумность, пёстрость детства и детского периода. Входя в квартиру, сразу видно, что в семье живет ребенок: по ярким игрушкам, детским стульчикам, по плакатам на стене и др., а когда все это однотонное, то это не так заметно.



Но есть ли что-то вроде побочек у внедрения монохрома во все: от одежды до детских игрушек?



— Я думаю, что здесь вопрос не в бежевом, а в следовании тому, что популярно. У «любви» в гонке за признанием есть изнаночная сторона: часто дефицит внимания ставит под вопрос качество отношений. И они могут раскрываться по типу функциональных, где ребенок может становиться «функцией по достижению целей», а не живым человеком, который тоже что-то свое чувствует, думает, хочет и не хочет, что можно узнать вместе с ним, исследовать и познать, — подытожила Марина Ананьева.



Психолог дала совет тем, кто влюблен в бежевый:



— Если это действительно любовь к бежевому, а не любовь по типу: что популярно, то и люблю — то и продолжайте любить но, не пренебрегая качеством отношений с близкими.



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