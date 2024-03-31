Белье наружу и костюмы Пэрис Хилтон: 7 забытых антитрендов, которые вернулись в моду в 2024 году

Возвращение легенд — смотрим, как их предлагают носить стилисты Источник: NGS.RU











Совсем недавно эти вещи числились в черном списке у стилистов и модных инфлюенсеров, а сегодня они триумфально вернулись. Неожиданные тренды, вызывающие противоречия, в очередной раз напомнили нам, что мода циклична, и прежде чем насовсем избавляться от вещей, лучше убрать их ненадолго в коробку. Важное уточнение: изгнанников нужно уметь носить и продумывать образ до мелочей, иначе звание «колхозницы» вам обеспечено. Рассказываем, какие антитренды вернулись и как их адаптировать под современность.



Темное или цветное белье под светлый верх

Для поддержания этого тренда обязательно покупайте актуального кроя белье и не переборщите с оголениями Источник: ru.pinterest.com











Да, в 2024 году нижнее белье перестало быть нижним. На модных показах дизайнеры одели моделей в бра, топы и трусы из сетки или кружева. Бельевой стиль остается одним из ведущих и позволяет продемонстрировать одновременно чувственную и смелую натуру. Бюстгальтеры теперь носим поверх футболок, не стесняемся выйти на улицу в дизайнерских трусах и надеваем черное белье под белую блузу.



Вдохновляйтесь образами мировых модниц для создания своих комплектов, обязательно добавляйте аксессуары, но не перестарайтесь: белье наружу — это уже заявка на внимание, избегайте лишнего и учитывайте уместность ситуации. На работу этот тренд точно надевать не стоит, даже если в вашем офисе максимально лояльный дресс-код.

Белье напоказ не должно делать ваш образ вульгарным. Не стоит демонстрировать всем лифчик полностью, обнажите одну чашку бюстгальтера или только бретельку, надевайте поверх рубашку или жакет. Если вам нравятся комплекты из сетки — надевайте и сочетайте с прозрачным лонгсливом, как на фото: тренд на прозрачность также сохраняется, главное, чтобы бюстгальтер не просвечивал.

Если очень хочется поддержать идею с модными трусами, но выходить в люди без штанов вы не решаетесь, наденьте поверх юбку макси из кружева или кружевные брюки. Тренд только заходит на модный рынок и, скорее всего, будет очень скоротечным.

Тонкий кардиган на пуговицах

Важно: заправить внутрь джинсов или брюк, расстегнуть несколько пуговиц сверху Источник: ru.pinterest.com











Они были популярны в начале 2010-х, их носили все модницы, но поверх маек-алкоголичек или приталенных рубашек. Сегодня тонкие облегающие кардиганы на пуговицах вернулись, но стилисты предлагают надевать их на голое тело и заправлять в брюки или джинсы. Не застегивайте кардиган на все пуговицы — так образ получится немного игривым. Поверх можно надеть жакет или пиджак, джинсовую куртку.



Если у вас остался кардиган из Bershka или Stradivarius — смело надевайте, но дополните образ аксессуарами: чокером или подвеской, серьгами. Не стоит носить облегающий кардиган с джинсами слим или скинни: пусть это будут трубы, прямые, клеш или мом-модели, брюки палаццо. Юбки макси из денима по-прежнему актуальны: примерьте, но обязательно заправьте кардиган, не натягивайте — так вы подчеркнете линию талии и будете выглядеть стройнее.

Костюмы из велюра и олимпийки на замке

Когда, если не сейчас? Хотя, есть предположение, что такие костюмы станут базой Источник: ru.pinterest.com











Громкий привет из 2000-х и главной «блондинки в шоколаде» Пэрис Хилтон. Мода нулевых постепенно возвращается, потихоньку добавляя хорошо забытое старое из сезона к сезону. Сегодня поговорим о мягких и уютных костюмах. Сначала их носили везде и всюду, даже с каблуками, потом они превратились в домашнюю одежду, а после на несколько лет канули в небытие. И вот, наконец, вернулись.



Укороченные олимпийки на молнии с капюшоном в сочетании с широкими штанами из велюра для образов в стиле спорт-шик скоро станут самыми желанными у заядлых модниц. Стилисты советуют не падать с головой в омут 2000-х, а выбирать более благородные оттенки: бежевый или серый. Все-таки розовый остался в прошлом году. Впрочем, ориентируйтесь на свои ощущения, запретов нет.

Вязаные гетры

Гетры могут быть как в базовом оттенке, так и яркие, даже неоновые Источник: ru.pinterest.com











Аксессуар довольно часто перемещается из трендов в антитренды и обратно. Сегодня интерес к гетрам возрос из-за моды на укороченные угги, повлияла балетная история — ballet core, а также стиль преппи или университетский, школьный. Вязаные гетры в современном исполнении сочетаются практически с любой обувью: начиная от кроссовок, заканчивая балетками, лоферами или остроносыми туфлями на каблуке. Подверните гетры ближе к пятке, чтобы чувствовалась отсылка к стилю 80-х.



Если вам нравится стиль преппи, то вы можете примерить гетры с мини-юбкой и туфлями «Мэри Джейн», наверх наденьте водолазку, лонгслив или рубашку, еще слой — жакет. Стильное сочетание, когда гетры выглядывают из голенища сапог. С гетрами можно собрать монохромный образ, например, в молочном оттенке: платье-лапша с воротником поло + колготки в тон + ботинки и гетры. Носить гетры можно с лосинами или джинсами скинни, но в таком случае не забывайте про объемный, даже оверсайз верх.

Нити жемчуга

Нежный и женственный тренд Источник: ru.pinterest.com











Любой образ следует дополнять аксессуарами, чтобы он смотрелся завершенным. Внимание к деталям — залог успешно собранного аутфита. Современные модницы долго носили бижутерию под серебро или золото, цепи и подвески, чокеры. Это все остается, но в наступающем сезоне стилисты предлагают разбавить металлические украшения жемчугом. Это может быть длинная нить или несколько нитей, их можно намотать вокруг шеи на манер чокера, а жемчуг не обязательно выбирать идеально ровный: хаотичного размера барочные бусины будут смотреться даже интереснее.



Оттенок волос «Зимняя вишня»

Дуа Липа и правда хороша Источник: elle.com











Цвет был любим женщинами в конце 90-х и начале 2000-х. В оттенок «Зимняя вишня» красилась Кристина Агилера, после интерес к цвету возродила певица Рианна, в наши дни масла в огонь подлили Меган Фокс и Дуа Липа. Последовательницам настолько понравилось, что цвет распространился и все еще держится в трендах.

Очень важно понимать, что добиться нужного оттенка можно только в кресле профессионала — купленная в супермаркете краска даст обратный эффект или испортит вам волосы.

Кому пойдет оттенок: брюнеткам и шатенкам, представительницам цветотипа зима или осень — понять, к какому типу относитесь вы, можно здесь.



Пирсинг

Актуальны минималистичные едва заметные украшения Источник: ru.pinterest.com











Сегодня снова стало модно прокалывать бровь, вставлять колечко в нос — такой пирсинг называется септум, с ним сейчас ходят звезды Голливуда. Если страшно колоть по-настоящему, попробуйте украшение-обманку. В тренде лаконичность — минималистичные украшения.

А вот небольшой кристалл сбоку в носу, над губой, как имитация родинки, висячее украшение в пупке, а также отряд сережек в ухе — более 5 штук — все это пока тихо дремлет в черном списке, дожидаясь своего часа.



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