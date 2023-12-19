freedom
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 9/10
usd 90.42
eur 98.76
СрочноВ Бердске обстреляли мусоровоз
Все новости
Все новости
Обзор

Грибок-огонек! Как выглядит самая модная стрижка 2024 года — а вы решитесь повторить?

Конечно, можно выбрать более спокойную цветовую гамму, чем голливудская актриса Меган Фокс

1 106
Да-да — это то самое каре, закрученное кончиками вниз

Да-да — это то самое каре, закрученное кончиками вниз

Поделиться

Многие из тех, кто родился в начале 90-х, уже носили такую прическу. Мамы, которые не хотели заморачиваться, стригли подросших дочерей «под каре». И только самые стойкие плели косы вплоть до переходного возраста, а потом умоляли дитятко не прощаться с шикарной шевелюрой (конечно, это было бесполезно). Всё новое — это крепко и усердно забытое старое, вот и главная стрижка 2024 года — грибной боб — тому доказательство. Редакция Городских порталов решила обновить прически к Новому году, может быть, и вы соблазнитесь.

Mushroom bob — это каре с закрученным внутрь кончиками. По сути, это обычный боб, который выглядит более объемно за счет укладки. Поэтому с виду напоминает шляпку гриба.

Свободная челка, которая аккуратно падает на ресницы, и объемная укладка придают этому бобу структуру и шикарный вид. Волос становится визуально больше. Вы можете уложить кончики внутрь, тогда и получите тот самый «грибной» эффект, а можете, наоборот, зачесать волосы набок, тогда получится голливудский эффект за счет объема.

Как вариант, интересно смотрится боб с А-силуэтом.

Звездный стилист Ханг Ванго показывает идеальный пример такого варианта

Звездный стилист Ханг Ванго показывает идеальный пример такого варианта

Поделиться

Прическа напоминает культовый боб Виктории Бекхэм нулевых. А-силуэт выглядит свежо и нестандартно. Волосы можно уложить кончиками внутрь, чтобы придать больше изгиба и показать ту самую форму. А можно сделать локоны, тогда она будет выглядеть легко и непринужденно.

Еще модная стрижка для женщин, которая освежает лицо и прячет морщинки

Одна из вариаций классического боба — моб — в 2023 году приглянулась многим звездам Голливуда. По мнению экспертов, эта стрижка подходит не только для того, чтобы скрыть морщинки, она одинаково хорошо смотрится и на зрелых женщинах, и на юных дивах. Мы посмотрели, как выглядит эта форма.

Например, Кейт Бланшетт носит стрижку моб

Например, Кейт Бланшетт носит стрижку моб

Поделиться

Само слово «моб» появилось от сочетания medium bob, или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям.

Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но всё равно не стоит забывать об уходе.

Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.

— Иногда для того, чтобы добиться вау-эффекта, достаточно просто сделать цвет волос на пару тонов светлее и постричь моб, и вы удивитесь, насколько это освежает и меняет ваше внутреннее состояние. Вообще моб идет практически всем, независимо от возраста. Это подтверждает его популярность среди звезд: его носит и 26-летняя Зендея, и 65-летняя Шэрон Стоун. Главное — учитывать индивидуальные особенности каждой женщины, обращать внимание на черты лица, шею, телосложение, постараться выбрать такую длину и форму, чтобы подчеркнуть то, что нужно, — говорит эксперт.

Стрижка подходит для тонких волос, пышная макушка визуально делает прическу объемнее. Чтобы этот эффект был более выраженным, мастер советует укладывать моб с помощью круглой расчески.

Неплохо такой вариант смотрится и на волнистых волосах. Можно попробовать сделать эту стрижку и на кудрявых волосах, но нужно учитывать упругость завитков и структуру волос — выглядеть такой моб может очень оригинально. В этом случае его стоит посушить естественным образом.

А макияж?

Стилисты тщательно позаботились о том, чтобы мы с вами поняли: в тренде блеск. К Новому году сияет абсолютно всё: платья, костюмы, сумки, брюки, обувь. При таком раскладе велик риск вместо элегантной леди превратиться в диско-шар.

Красные оттенки также шагают впереди планеты — первенство взяли алые колготки, и в соцсетях масса примеров, как обыграть их в образе. Второе место уверенно ушло платьям и костюмам. Будем честны — не каждая женщина может себе позволить смелый цвет в образе.

Предлагаем альтернативу. Одежду выбираем более лаконичную, а сияние переносим в макияж и прическу, рисуем алые губы — и получаем соблазнительный образ в духе старого Голливуда.

— Чтобы сделать губы наиболее выразительными, следует придерживаться основных правил. Красный оттенок всегда уменьшает их. Для того чтобы губы смотрелись аппетитнее, рисуем линию не по контуру, а по рельефу. Сначала я провожу небольшую линию под губой, потом над губой и срезаю галочку. Далее — округляю: веду нечеткие линии по форме губ. Это не правило, а мое желание: нарисовать форму в стиле 50-х а-ля Мэрилин, а не графичных 20-х, — так я чувствую себя гармоничнее, — показывала для NGS.RU стилист Евгения Разинкина.

Макияж губ эксперт советует формировать на мягкой улыбке — по натянутой линии форма рисуется мягче. Карандашом стилист создает подложку для помады, слегка растушевывая. Для голливудских губ визажист предлагает использовать ярко-красный оттенок помады с шиммером — то есть с глянцевым блеском.

— Важно подобрать такой оттенок помады, который сделает зубы белее — это важно. Красный оттенок можно добавить на щеки и растушевать пальцем или кистью, — подсказывает стилист.

Последний штрих — консилер, который обозначит форму губ: пройдитесь им по краю, им же можно поправить стрелки. Вместо консилера можно использовать тональный крем.

Надеемся, вы уже записались на маникюр перед праздниками — редакция Городских порталов собрала 10 модных и необычных вариантов новогоднего маникюра — такого точно не будет ни у кого.

Готовимся к Новому году

По теме

КрасотаСтрижкаСтрижка бобУкладкаМодная прическаПрическа на каждый день
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter