Грибок-огонек! Как выглядит самая модная стрижка 2024 года — а вы решитесь повторить?

Само слово «моб» появилось от сочетания medium bob, или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям.



Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но всё равно не стоит забывать об уходе.



Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.

