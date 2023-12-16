Ловим волну: учимся делать макияж и прическу на Новый год за 30 минут — повторяем образ кинодив Голливуда

Стилисты тщательно позаботились о том, чтобы мы с вами поняли: в тренде блеск. К Новому году сияет абсолютно все: платья, костюмы, сумки, брюки, обувь. При таком раскладе велик риск вместо элегантной леди превратиться в диско шар.

Красные оттенки также шагают впереди планеты — первенство взяли алые колготки, и в соцсетях масса примеров, как обыграть их в образе. Второе место уверенно ушло платьям и костюмам. Будем честны — не каждая женщина может себе позволить смелый цвет в образе.

Предлагаем альтернативу. Одежду выбираем более лаконичную, а сияние переносим в макияж и прическу, рисуем алые губы — и получаем соблазнительный образ в духе старого Голливуда.