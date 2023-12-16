Ловим волну: учимся делать макияж и прическу на Новый год за 30 минут — повторяем образ кинодив Голливуда

Новый год не за горами, пора продумывать образ на праздник. О том, что надеть в главную ночь года, НГС уже писал, сегодня мы расскажем о трендовом макияже и покажем, как сделать прическу в стиле Голливуда. Изящно уложенные локоны, алые губы и стрелки — звание королевы вечеринки явно будет вашим. Топ-стилист Школы Марии Липатниковой Евгения Разинкина рассказала о тонкостях нанесения макияжа и продемонстрировала на себе, как правильно поймать голливудскую волну.
Стилисты тщательно позаботились о том, чтобы мы с вами поняли: в тренде блеск. К Новому году сияет абсолютно все: платья, костюмы, сумки, брюки, обувь. При таком раскладе велик риск вместо элегантной леди превратиться в диско шар.
Красные оттенки также шагают впереди планеты — первенство взяли алые колготки, и в соцсетях масса примеров, как обыграть их в образе. Второе место уверенно ушло платьям и костюмам. Будем честны — не каждая женщина может себе позволить смелый цвет в образе.
Предлагаем альтернативу. Одежду выбираем более лаконичную, а сияние переносим в макияж и прическу, рисуем алые губы — и получаем соблазнительный образ в духе старого Голливуда.
Формируем прическу
Разделяем волосы на две части. Берем небольшую, но плотную прядь и начинаем накручивать по спирали в направлении от лица — так локон получится красивее. Плойку держим кончиком вниз. Считаем до 5–7, аккуратно снимаем прядь. Повторяем действия, пока не накрутим все пряди. Чтобы волосы не мешали, используйте зажим.
Евгения Разинкина рекомендует использовать плойку диаметром 25 мм, температурный режим — 210 градусов: меньше нет смысла, волна быстро распадется.
— Прочесываем каждую накрученную прядь гребнем, сбрызгивая лаком. Многие боятся этого этапа, но для того, чтобы наша волна получилась, необходимо сделать волосы пластичными. Не заливаем волосы, а аккуратно сбрызгиваем короткими нажатиями — пшик, пшик. Держим лак на расстоянии вытянутой руки, — подсказывает стилист.
Наполняем лаком каждую прядь. Если не хватает прикорневого объема — добавляем его, слегка начесав волосы, снова сбрызгиваем лаком.
— Голливуд всегда предлагал нечто классическое и лаконичное, героини и актрисы стали законодателями моды. Голливудскую волну создали в 20-е годы, поочередно накручивая локоны то холодным, то горячим способами. Так появилась голливудская дива, покоряющая красные дорожки. Волна, алые губы, стрелки — классический образ актрисы того времени, — объясняет стилист.
Далее формируем волну. Для этого нам понадобится две расчески: массажная и гребень. Направляем все волосы на одну из сторон, прочесываем массажной расческой, наполняем лаком и ловим ту волну, которую вы уже получили, когда накручивали локоны. Второй расческой поправляйте направление.
— Голливуд — это две стороны. Второй части нашей прически мы уже задали направление назад. Аккуратно формируем плавную линию: это не должна быть какая-то определенная волна, но читаемая линия должна присутствовать, — комментирует свои действия стилист.
Лучшее — враг хорошего, так говорит Евгения Разинкина при работе над прической. Если вы уже увидели результат, который вам нравится, то остановитесь. Голливудскую волну можно сформировать абсолютно на любых волосах, главное — повторим — наполнить их лаком, создавая пластичность.
— Три обязательных места, по которым обязательно нужно пройтись лаком, когда завершаете прическу: над ушами — так называемая зона бакенбард, под челкой и самая выступающая часть волны. Концы волос должны быть выглажены и прочесаны — тогда ваша волна будет элегантной и чистой, — объясняет стилист.
Симметричные стрелки
Чтобы стрелки получились не подружками, а сестренками, важно добиться симметрии. Нам понадобятся тени, две кисточки, пластырь или край тюбика — это может быть бальзам для губ или тональный крем, база под макияж.
— Берем темный оттенок теней, смотрим прямо перед собой, ставим тюбик, ориентируясь на нижнее веко, фиксируем так, чтобы площадь поверхности не двигалась. Слегка поднимаем голову вверх, видим пространство, по которому можно двигаться кистью, рисуя стрелку. Заполняем его, — объясняет Евгения Разинкина. — Я люблю сделать сначала тень, а уже потом ее заполнить. Важно закрасить треугольник.
Убираем тюбик, получаем стрелку, растушевываем и выравниваем чистой кистью. Яркость и длина стрелки — на ваше усмотрение. То же самое повторяем с другой стороны. Если у вас нависшее веко, поднимаем стрелку слегка вверх. При желании по контуру стрелки можно пройтись лайнером или карандашом.
— Чтобы сделать стрелки еще более красивыми, нужно зафиксировать ресницы тушью. Чтобы не испачкать кожу вокруг глаза, я рекомендую пальцем приподнять веко и прокрасить корни ресниц. Да, палец будет в туши, но зато пространство вокруг останется чистым. Для выразительности взгляда прокрашиваем еще раз, для лисьего эффекта делаем акцент на внешние уголки ресниц, — подсказывает стилист.
Прокрашивать или не прокрашивать нижние ресницы — на ваше усмотрение. Если не любите, зажмите глаза — часть туши с верхних ресниц уйдет на нижние
Красивые губы
— Чтобы сделать губы наиболее выразительными, следует придерживаться основных правил. Красный оттенок всегда уменьшает их. Для того чтобы губы смотрелись аппетитнее, рисуем линию не по контуру, а по рельефу. Сначала я провожу небольшую линию под губой, потом над губой и срезаю галочку. Далее — округляю: веду нечеткие линии по форме губ. Это не правило, а мое желание: нарисовать форму в стиле 50-х а-ля Мэрилин, а не графичных 20-х — так я чувствую себя гармоничнее, — говорит Евгения Разинкина.
Макияж губ Евгения Разинкина предпочитает формировать на мягкой улыбке — по натянутой линии форма рисуется мягче. Карандашом стилист создает подложку для помады, слегка растушевывая. Для голливудских губ визажист предлагает использовать ярко-красный оттенок помады с шиммером — то есть с глянцевым блеском.
— Важно подобрать такой оттенок помады, которы сделает зубы белее — это важно. Красный оттенок можно добавить на щеки и растушевать пальцем или кистью, — подсказывает стилист.
Последний штрих — консилер, который обозначит форму губ: пройдитесь им по краю, им же можно поправить стрелки. Вместо консилера можно использовать тональный крем.
В качестве эксперимента Евгения Разинкина решила попробовать детский стайлер для волос со стразами — получилось очень эффектно и необычно. Стразы можно наклеить не только на волосы, но и на лицо — макияж будет смотреться еще интереснее и выразительнее.
Готовимся к Новому году
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