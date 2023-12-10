Можно даже шоколад: худеем к Новому году по звёздным диетам — как это делают Киркоров и Бузова

Врач эндокринолог-диетолог Екатерина Брызгалова подтверждает эффективность методики и называет ее популярной. Эксперт отмечает, что важно не путать интервальное голодание с экстремальным, потому что отказ от еды и воды более чем на сутки может быть опасным для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

— По показаниям интервальное голодание можно практиковать ежедневно или один раз в неделю, в месяц — всё индивидуально. Помимо снижения и контроля веса, такая методика будет полезна при ожирении, жировом гепатозе печени, — говорит врач.

