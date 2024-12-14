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Происшествия Рассекла кожу до кости: сибирячка чуть не осталась без пальца из-за взбесившегося блендера

Рассекла кожу до кости: сибирячка чуть не осталась без пальца из-за взбесившегося блендера

Инцидент произошел в доме на улице Полтавской

975
28 комментариев

На помощь женщине пришли спасатели

Источник:

Помощь спасателей потребовалась жительнице Новосибирска, которая получила травму руки, когда пользовалась блендером. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным спасателей, инцидент произошел 13 декабря на улице Полтавской. В экстренную службу обратилась 48-летняя женщина. Палец руки сибирячки попал в венчик блендера, острый металл рассек палец до кости с обеих сторон.

Прибывшие на вызов спасатели специальным инструментом перекусили прутья венчика и освободили палец. Пострадавшую передали скорой помощи.

Ранее в Новосибирске спасли двух маленьких детей из запертой машины. Инцидент произошел на улице Зорге.

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Комментарии
28
190124902
36 минут
Понятно. А пальцы совать куда не надо,не пробовали. Блендер виноват,160 процентов.
трям-брям
16 минут
Ну всё, блендеры запретить!!!
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