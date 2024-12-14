Рассекла кожу до кости: сибирячка чуть не осталась без пальца из-за взбесившегося блендера

Помощь спасателей потребовалась жительнице Новосибирска, которая получила травму руки, когда пользовалась блендером. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.
По данным спасателей, инцидент произошел 13 декабря на улице Полтавской. В экстренную службу обратилась 48-летняя женщина. Палец руки сибирячки попал в венчик блендера, острый металл рассек палец до кости с обеих сторон.
Прибывшие на вызов спасатели специальным инструментом перекусили прутья венчика и освободили палец. Пострадавшую передали скорой помощи.
Ранее в Новосибирске спасли двух маленьких детей из запертой машины. Инцидент произошел на улице Зорге.