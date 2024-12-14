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Еда Маленький, но гордый бизнес Наш ответ Дубаю: кондитер создала шоколад со вкусом грибов, оливок и даже сигар

Наш ответ Дубаю: кондитер создала шоколад со вкусом грибов, оливок и даже сигар

Екатерина Федотовских любит экспериментировать на кухне

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9 комментариев

Кондитер создает уникальные торты и другие сладости

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Уже несколько месяцев россияне только и думают, что о дубайском шоколаде. Началось всё с завирусившегося видеоролика в TikTok. И пошло-поехало. Визуальная эстетика и ограниченный доступ к продукту сделали его популярным. Попробовать лакомство спешат и звезды, и простые смертные. Ажиотаж привлек и кондитеров. Екатерина Федотовских из Югры, которая известна благодаря экзотическим тортам, например в виде мусорных баков, от нового тренда, как стало известно 86.RU, тоже решила не отставать.

Наш ответ Дубаю

Шоколад Екатерины на вид такой же, как дубайский собрат

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Детально изучив вопрос в соцсетях, кондитер пришла к выводу, что точный состав производители дубайского шоколада на упаковках не указывают, скрывают. Пришлось подбирать ингредиенты самостоятельно. Вышло не с первого раза. В эксперименте участвовали родственники Екатерины, они пробовали на вкус промежуточные результаты. В итоге эксперимент удался.

В составе, по словам Екатерины, вполне обычные ингредиенты. Кондитер вспомнила поездку в Турцию, там продукты, из которых делается дубайский шоколад, продаются сплошь и рядом. Но, может быть, именно для нашей страны несколько необычно их сочетание.

— Итак, в составе — хрустящее тесто катаифи, похожее на тесто фило. В нем, по сути, крахмал и мука. Просто тесто сделано в виде тоненьких прядей, которые после сушки или жарки приятно хрустят. Также фисташковая и кунжутная пасты. Всё это смешивается в определенных пропорциях и добавляется в начинку. И, собственно, хороший молочный шоколад, — делится рецептом десерта Екатерина.

Дубайский шоколад привлек Екатерину тем, что начинки в нем много, она главенствует. Да и по размерам лакомство отличается от привычных плиток. Поначалу было сложно найти и купить подходящую форму. Некоторые кондитеры даже делали ее, как и хрустящее тесто, вручную. Его, кстати, проще было сделать самостоятельно, но после того, как начался ажиотаж, пачка продукта, которая стоила 150 рублей, подорожала в 10 раз.

— Сложности возникли, потому что есть определенные нюансы при работе с шоколадом, например темперирование. Нужно закалить кристаллы какао-масла так, чтобы шоколад не таял в руках. Если торопиться и раньше времени залить начинку в корпус, она может вытечь. При неправильной технологии производства на шоколаде могут появиться трещины. У меня были партии по 10–15 штук, которые не очень получились. Но потом дело пошло.

Кстати, срок годности оригинального дубайского шоколада всего несколько дней, и хранят его, как правило, в холодильнике. Российский аналог в этом плане отличается. Его можно хранить при комнатной температуре несколько месяцев. Если оставить лакомство в холодном месте, вы услышите тот самый хруст, который есть во многих видеороликах.

В планах у Екатерины — адаптировать дубайский шоколад под российские реалии.

— Есть идея — сделать шоколад с кедровой живицей, орешками. Можно еще пожарить блины, высушить их, сделать что-то типа хрустящего теста. В общем, сделать дубайский шоколад по-сибирски. Пока думаю над рецептом. Клюкву можно туда добавить. Может, что-то интересное выйдет.

Богемный трип

Дубайский шоколад — не единственная новинка. Не так давно Екатерина создала набор шоколада «Богемный трип». Он состоит из 6 вкусов.

— Я знаю, какие вкусы сочетаются, что нравится людям, но, как обычно, захотелось чего-то необычного. И пошла в нейросеть, в чате создала запрос, и несколько дней мы общались, придумывали, — рассказывает Екатерина. — Один из интригующих — шоколад с грибами — сургутскими подосиновиками. Я их сама собирала в лесу, сушила, размельчала и в виде пудры добавляла в шоколад. Плюс там присутствует грецкий орех. Его нейросеть подсказала. Тоже интересный — темный шоколад с оливками. Я не очень люблю белый шоколад, но с добавлением чая ходжича он получился очень даже ничего. По вкусу как чай с молоком.

Корпусные конфеты к Новому году

В этом новогоднем наборе есть конфеты со вкусом сигары и медовухи

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Посмотрите на эту красоту

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Также из новинок, которые Екатерина придумала к Новому году, — наборы корпусных конфет. И сами изделия, и коробки к ним кондитер делает вручную.

— Корпусные конфеты заливаются в специальную поликарбонатную форму, потом туда добавляется начинка, и после этого формируется донышко. Делаются они в несколько этапов. Процесс нелегкий. Например, если я хочу сделать 10 наборов по 8 вкусов, на это уйдет целый день, — рассказывает Екатерина.

Из обычных вкусов — зеленый чай матча, арахис с добавлением карри, манго, малины. Из оригинальных — кедр-можжевельник.

— Для приготовления этой конфеты я использую живицу кедровую, она продается в аптеках. Есть вкус сигары. Я брала настоящую кубинскую, настаивала ее со сливками, процеживала, и получился натуральный аромат. Когда ешь эту конфету, в конце появляется ощущение, будто в элитном салоне выкурил сигару, — объясняет Екатерина. — Еще есть конфеты со вкусом медовухи. Я взяла светлое пиво, выпарила его, получилась эссенция, солод. Использую его в качестве ароматизатора карамели. По вкусу напоминает пиво с медом.

В поисках новых вкусов и себя

В своих работах Екатерина всегда уделяет внимание деталям

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Десерты Екатерины пользуются спросом на маркетплейсах, в то время как еще некоторое время назад у нее был творческий кризис. Да, кондитер отмечала, что ее работы — в основном необычные торты — находят отклик у публики. Потенциальные заказчики писали ей из других городов. Но по почте торт не отправить, и Екатерина искала другие варианты реализации.

— В прошлом году я делала шоколадных голубей. Потом подумала, что и дальше можно двигаться в этом направлении. Начала изучать шоколадную тему. Но с тортами не прощаюсь. Если есть заказы, делаю.

Нравится улитка?

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Ранее мы рассказывали о том, что Екатерина Федотовских по образованию дизайнер интерьеров, 8 лет работала в этой сфере. Но в какой-то момент поняла, что разработка и реализация проектов отнимают много времени и сил и не приносят больше удовольствия. Поразмыслив, Екатерина решила заняться тортами. И буквально взорвала интернет сладкими работами: она пекла торты в виде мусорных баков, панелек с их обитателями и телевизора с эмблемой телекомпании «ВИD». Подробнее читайте об этом тут.

ПО ТЕМЕ
Кондитер Екатерина Федотовских Дубайский шоколад Сладости Десерты
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Комментарии
9
трям-брям
1 час
Интересно, а почему на НГС нет даже пары строчек о том, что в Грузии избрали нового президента? Михаила Кавелашвили. Или команды ещё не поступало?
Гость
1 час
Шоколад должен быть со вкусом шоколада.
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