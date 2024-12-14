«Им трудно выживать»: новосибирские аптеки отменили скидки для пенсионеров на фоне подорожания лекарств — с чем это связано

Лекарства в России в среднем за год подорожали на 12% Источник: Дарья Пона / 74.RU











Новосибирские пенсионеры сталкиваются с новыми финансовыми трудностями: скидки в аптеках, которые помогали многим сохранить остатки пенсии, практически исчезли. В то время как лекарства дорожают, пожилые люди вынуждены искать пути, чтобы выжить на ограниченный бюджет. Корреспондент НГС попытался разобраться, почему аптеки перестали заботиться о людях преклонного возраста.

Цены растут, а скидок нет

По данным Росстата, средний рост цен на лекарства в России за 2024 год составил 12%. При этом в октябре этого года стоимость основных лекарственных средств возросла в среднем на 1,1% к предыдущему месяцу.

В группе жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) наибольшее подорожание наблюдалось у бисакодила (+4,8%), фуросемида и смекты (+3,3%), перекиси водорода (+3%), парацетамола (+2%) и дротаверина (+1,6%). Среди препаратов, не входящих в группу ЖНВЛП, наиболее заметный рост цен был отмечен у поливитаминов (+4%) и кеторола экспресс (+2,2%).

Несмотря на постоянный рост цен, скидки на лекарства пенсионерам больше не предоставляют практически ни в каких аптеках. В этом убедился корреспондент НГС, обзвонив крупные аптечные сети. Об отсутствии скидок заявили представители «Фармакопейки», «Белой Аптеки», «Новосибирской аптечной сети» и других.

В конце ноября в тогда еще МП «НАС» (сейчас АО «НАС») отметили, что иногда скидки для пенсионеров все-таки есть — когда проводят мероприятия вроде «Декады пожилого человека». Но в общем и целом постоянных скидок на лекарства нет, да и предприятие находится в процессе реорганизации. Информацию об отсутствии постоянных скидок представители сети подтвердили корреспонденту НГС и 12 декабря — на момент написания материала.

«Новосибирская аптечная сеть» — одна из крупнейших аптечных сетей Новосибирска. Организация имеет 90 аптек и аптечных пунктов в разных районах города. Предприятие, в отличии от других МУПов, после долгих дискуссий решили не ликвидировать, а преобразовать в акционерное общество. По данным сервиса RusProfile, это произошло 29 ноября 2024 года.

Почему скидок больше нет

Пенсионеры вынуждены покупать лекарства по обычным ценам, а они в большинстве своем далеко не демократичные Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В «НАС» причину, по которой скидок для пенсионеров нет, оперативно назвать не смогли, попросив направить официальный запрос.

Связаться с действующим руководителем АО «НАС» Викторией Чукановой корреспонденту НГС не удалось, но зато получилось пообщаться с экс-директором предприятия Дмитрием Гришуниным, который покинул пост в августе этого года. Он отметил, что когда был у руля аптечной сети, скидки для пенсионеров еще действовали.

— Впервые слышу сейчас, что скидок больше нет. Возможно, это связано с реорганизацией. Вообще, каждое предприятие самостоятельно принимает решения о введении разных программ лояльности. У муниципальной сети были карточки, которые давали скидку около 10–15%, — отметил Дмитрий Гришунин.

Экс-директор аптечной сети добавил, что в какой-то момент ситуацию с этими пенсионными карточками взяли под более жесткий контроль. Это было связано с тем, что родственники пенсионеров массово приходили в пункты «НАС» с этим карточками и покупали лекарства, «которые явно не нужны пенсионерам».

Удивился отсутствию скидок в аптеках и депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров — он входит в комиссию по социальной политике и образованию.

— Надо разбираться, надо спрашивать, отправлять запросы. Знаю, что в муниципальной аптечной сети раньше были льготные карточки. Если скидок действительно нет, то это большая проблема, — возмутился Антон Бурмистров.

«Рентабельность аптек — 1–2%»

Аптеки в России не предоставляют скидки на жизненно важные лекарства Источник: Дарья Пона / 74.RU











Во многих регионах существуют социальные программы для пенсионеров. При этом аптеки сегодня, по большей части, не проводят никаких акций привлечения целевой аудитории. Об этом НГС сообщила директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

— У нас есть социальные скидки по регионам в утренние часы. Они обычно составляют около 5%, но при этом, в основном, не распространяются на категорию жизненно необходимых препаратов. На эти препараты устанавливаются предельно допустимые цены, поэтому аптеки с их продажи и так практически ничего не получают, — объяснила Виктория Преснякова.

Специалист также отметила, что аптеки уже давно не являются высокорентабельным бизнесом: как правило большинство сетей имеют рентабельность в 1–2%. При этом, по словам Виктории Пресняковой, среди пенсионеров очень много льготников, которые получают льготные лекарства от государства.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и член комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Козлов в разговоре с НГС заявил, что знает о проблеме отсутствия скидок в аптеках — она длится, по его наблюдениям, как минимум год.

— Я считаю, что это проблема. Надо разбираться. Я знаю, что в какой-то момент на муниципальные аптеки навешали слишком много всего, все эти скидки предоставлялись за счет аптек. Им сейчас трудно выживать — муниципальные аптеки кое-как сводили концы с концами, — отметил Александр Козлов.

Депутат добавил, что сейчас региональные власти делают акцент на сельских аптеках — там есть большие проблемы с наличием препаратов. В Новосибирске, несмотря на отсутствие скидок, ситуация обстоит намного лучше.

— Я часто общаюсь с избирателями, жалоб на отсутствие скидок в аптеках никогда не поступало. Но проблема действительно есть, и с ней нужно разбираться. Я схожу в муниципальную аптеку, посмотрю, — пообещал Александр Козлов.

НГС отправил запрос в АО «Новосибирская аптечная сеть» с просьбой прокомментировать ситуацию.