Останется ли «Новосибирская аптечная сеть» и что будет с метро: стала известна судьба городских предприятий

Муниципальные предприятия ликвидируют или превратят в акционерные общества, но эта ситуация коснется не всех

В мэрии Новосибирска определились с судьбой муниципальных унитарных предприятий. Согласно изменениям в законах «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», в ближайший год все они должны сменить организационную форму или исчезнуть. Из ответа пресс-службы мэрии на запрос НГС, следует, что решение по каждому субъекту принималось на основании выводов муниципальной комиссии, а утверждалось губернатором Новосибирской области.

