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Город Останется ли «Новосибирская аптечная сеть» и что будет с метро: стала известна судьба городских предприятий

Останется ли «Новосибирская аптечная сеть» и что будет с метро: стала известна судьба городских предприятий

Естественные монополии сохранят свой статус, другие МУПы ликвидируют или поглотят

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Муниципальные предприятия ликвидируют или превратят в акционерные общества, но эта ситуация коснется не всех

В мэрии Новосибирска определились с судьбой муниципальных унитарных предприятий. Согласно изменениям в законах «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», в ближайший год все они должны сменить организационную форму или исчезнуть. Из ответа пресс-службы мэрии на запрос НГС, следует, что решение по каждому субъекту принималось на основании выводов муниципальной комиссии, а утверждалось губернатором Новосибирской области.

МУП «Сибирское гостеприимство» (ведает городскими гостиницами) преобразуют в акционерное общество, все акции которого уйдут муниципалитету. Мэрия предложила совету депутатов включить МУП в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год.

— Целесообразность реорганизации МУП «Сибирское гостеприимство» в АО обусловлена необходимостью сохранения возможности решения важных социально-ориентированных для города задач, предприятие имеет мобилизационное задание на обеспечение бытовыми услугами по стирке белья и спецодежды в течение периода военного времени, — подчеркнули в мэрии.

МУП «Похоронный дом «ИМИ»» ликвидируют, а принадлежащие предприятию 23,5% акций конкурента — АО «Мемориальная служба «Ими» — передадут муниципалитету. Единственной муниципальной похоронной службой останется МКУ «Ритуальные услуги». Как ликвидация казенного «ИМИ» скажется на рынке ритуальных услуг и что на нём происходит сейчас — в материале НГС.

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» после долгих дискуссий решили не ликвидировать, а преобразовать в акционерное общество.

МП «Горэлектросвязь» и МУП «Центр муниципального имущества» ликвидируют, а МУП «Пассажиртрансснаб» — присоединят к МКУ «ЦУГАЭТ». МУП «НЭСКО» (Новосибирская энергосетевая компания) присоединят к МКП «Горэлектротранспорт».

МКУ «Новосибгортранс» и МУП «ПАТП №5» преобразуют в акционерные общества, 100% акций которых будет владеть мэрия. Естественные монополии свою организационную форму сохранят.

— МУП «Новосибирский метрополитен» и МКП «Горэлектротранспорт» сохраняют свою организационно-правовую форму, поскольку относятся к предприятиям естественной монополии, — добавили в мэрии.

МУП «Спецавтохозяйство» также приватизирует муниципалитет.

— Решение о преобразовании в акционерное общество, с последующей пе­редачей 100 процентов акций городу Новосибирску, принято в отношении муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство», — говорится в ответе мэрии на запрос НГС.

Ранее НГС выяснил, что лидеры рынка ритуальных услуг в Новосибирске официально работают в крохотный плюс или вовсе в минус.

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Реорганизация управления МУП Защита конкуренции Естественные монополии
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