Зона ритуальной аномалии: в Новосибирске ликвидируют один из самых прибыльных похоронных домов — кто получит его активы

«Похоронный дом ИМИ», по планам мэрии, перестанет существовать до конца 2024 года Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Мэрия Новосибирска решила ликвидировать МУП «Похоронный дом ИМИ»: учреждение попало под тот же закон, из-за которого может исчезнуть муниципальная «Новосибирская аптечная сеть». Директор «ИМИ» Сергей Бондаренко назвал это решение «неожиданным» и привел контраргументы. Как ликвидация казенного похоронного дома скажется на рынке ритуальных услуг и что на нём происходит сейчас — в материале НГС.



Что решили и почему

Решение о ликвидации МУП «Похоронный дом ИМИ» и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал 24 апреля, за два дня до инаугурации нового градоначальника Максима Кудрявцева. Основанием для такого решения, согласно документу, стали федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Ответственным за ликвидацию «ИМИ» назначен департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска.

— Согласно федеральному законодательству, все МУПы до 31 декабря 2024 года должны быть ликвидированы или акционированы. Исключение составляют предприятия, которые можно отнести к естественным монополиям, такие как «Горводоканал» или метрополитен. В ритуальной сфере доля муниципалитета есть в МКУ «Ритуальные услуги». То есть мы имеем казенное учреждение, которое в полной мере исполняет все ритуальные функции для горожан, — объяснил НГС начальник департамента Виталий Витухин.



МКУ «Ритуальные услуги» создано в 2005 году, директор — Борис Журавлёв. Учредители МКУ — департамент земельных и имущественных отношений и департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска. Финансовая отчетность предприятия в открытых источниках не публикуется.

Ликвидировать муниципальный похоронный дом должны до конца года Источник: Роман Данилкин / 63.RU











По словам чиновника, процедуру ликвидации МУП планируется завершить до конца 2024 года. А принадлежащие предприятию 23,5% акций конкурента — АО «Мемориальная служба «Ими» — передадут муниципалитету.



— Что касается активов МУПа, предположу, что большая их часть будет передана МКУ «Ритуальные услуги», которое сейчас буквально зашивается из-за недостатка в технике для оказания бесплатных услуг по гарантированному перечню, — добавил Витухин.

«Мы прибыльное предприятие»

Директор МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко в разговоре с НГС назвал решение о ликвидации «неожиданным».



— Мы прибыльное предприятие с оборотом в 80 миллионов рублей, у нас работает 40 человек. Вопрос: «А куда люди?» Я так и не получил внятных ответов на вопрос о причинах такого решения. Почему именно ликвидация, а не реорганизация в акционерное общество? — прокомментировал он.



Впрочем, достижения МУП «Похоронный дом ИМИ» не впечатляют: 2,5 миллиона рублей чистой прибыли за 2023 год.



МУП «Специализированная служба «Похоронный дом ИМИ» создано 13 января 1992 года, директор — Сергей Бондаренко. Учредители — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, совет депутатов Новосибирска и сама мэрия. По результатам 2023 года МУП отчиталось о чистой прибыли в 2,3 миллиона рублей при выручке в 70,7 миллионов.

Но все познается в сравнении. В распоряжении редакции оказался финансовый отчет МКУ «Ритуальные услуги» (ему собираются передать активы похоронного дома) за 2023 год. Из документа следует, что доходы МКУ составили 134 миллиона рублей, а расходы — 159 миллионов. Таким образом муниципальное казенное предприятие, осевшее на городских кладбищах, стоит бюджету Новосибирска более двух миллионов рублей ежемесячно.

Ритуальная аномалия

Согласно данным «Яндекс.Карт», в Новосибирске работают 88 ритуальных агентств или их филиалов.

Сами участники ритуального рынка, опрошенные НГС, единогласно называют трех безусловных лидеров: АО «Мемориальная служба «ИМИ», кладбищенское МКУ «Ритуальные услуги» и «Новосибирский крематорий» (ранее работал под брендом «Некрополь»). Среди наступающих им на пятки выделяют агентства «Ангел» и «Содействие». Финансовые отчеты этих участников рынка на фоне их выручки выглядят скромно.

К примеру, АО «Мемориальная служба «ИМИ» по итогам 2023 года отчиталось о чистой прибыли в 2,3 миллиона рублей при выручке в 310,4 миллиона. Гендиректор компании — Дмитрий Зверев. 23,5% акций «ИМИ» принадлежат МУП «Похоронный дом «ИМИ», 22% — ООО «Радоница», остальными 54,5% владеет ООО «Стикс-К». Единственный учредитель «Радоницы» и «Стикса» — Олег Пинаев. В качестве индивидуального предпринимателя он принимает заказы на изготовление памятников.



В Новосибирске зарегистрировано два одноименных ООО «Новосибирский крематорий», директор обоих — Борис Якушин. Оба предприятия в прошлом году официально сработали в минус: одно указало чистый убыток в 447 тысяч рублей, другое — в 6,8 миллиона рублей. При этом их совокупная выручка — почти 20 миллионов рублей.



ООО «Ангел» на 70% принадлежит Николаю Горобею, на 30% — директору компании Роману Кононову. По результатам 2023 года фирма отчиталась об убытке в 378 тысяч рублей при выручке в 7,2 миллиона. В ритуальном агентстве официально трудоустроено 3 человека. Делами ритуального агентства «Содействия» занимается индивидуальный предприниматель Вячеслав Викторов. Финансовая отчетность ИП в открытых источниках не публикуется.

Таким образом ритуальный бизнес, который наряду с мусорным традиционно считается одним из самых прибыльных, в Новосибирске демонстрирует крайне скромные результаты. По крайней мере, официально.



В марте стало известно, что в Новосибирске планируют приватизировать пять муниципальных предприятий. Их собираются преобразовать в акционерные общества, 100% доли которых будут принадлежать мэрии Новосибирска.



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