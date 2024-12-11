Умирать стало роскошью: цены на ритуальные услуги в Новосибирске взлетели до 70% — эксперты обещают новый рост

За два года изготовление гроба в Новосибирской области подорожало почти на 30% Источник: Илья Бархатов / 74.RU











У многих пожилых людей в России есть привычка начинать откладывать себе на похороны, даже когда, казалось бы, они еще полны сил. Судя по росту цен на ритуальные услуги, такой подход не лишен логики. В Новосибирской области с 2022 года стоимость изготовления гробов выросла почти на 30%, кремации — на сумасшедшие 71%. Корреспондент НГС пообщался с представителями похоронного бизнеса и узнал, какие факторы влияют на непрекращающийся рост цен.

Страшные цифры

В Новосибирской области за два года стоимость изготовления гроба выросла на 29,3%, достигнув в октябре 2024 года значения в 7 467 рублей, следует из данных Росстата. В октябре 2022 года изготовить гроб в среднем стоило 5 775 рублей.

Изменилась и стоимость рытья могил. Если в 2022 году такая услуга в среднем по региону стоила 7 178 рублей, то осенью 2024 года — уже 8 326 рублей, на 16,5% больше.

Таким образом, изготовить гроб и вырыть могилу в Новосибирской области в среднем будет стоить 15 793 рубля. Но следует помнить, что это не весь спектр услуг, необходимых для похорон. Если покупать место на кладбище, арендовать катафалк для перевозки тела, устанавливать памятник, проводить панихиду и прощальное застолье, сумма вырастет еще более существенно.

Если эти цифры вас не напугали, то приготовьтесь. За те же два года средняя стоимость кремации в Новосибирской области выросла на 70,9%, достигнув 31 218 рублей. В октябре 2022 года эта услуга в среднем стоила 18 269 рублей.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











На официальном сайте МКУ Новосибирска «Ритуальные услуги» цены на рытье могилы для взрослого человека варьируются от 7 122 рублей до 8 797 рублей, а обустройство земельного участка обойдётся от 47 792 рублей до 122 168 рублей. С полным спектром услуг можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Ситуация с удорожанием ритуальных услуг характерна для всей России: рост стоимости изготовления гроба за два года составил в среднем более 53%, кремации — почти 40%.

«Цены растут на всё»

Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина в разговоре с НГС предположила, что рост цен на ритуальные услуги вызван естественной инфляцией — цены в последние годы ощутимо растут практически на всё.

— Не знаю, какие именно факторы влияют на рынок ритуальных услуг, но думаю, что всё дело в инфляции. Рубль обесценивается, потребительская способность снижается. Каких-то других факторов выделить не могу — я бы не сказала, что в этом бизнесе появляются новые крупные игроки. Точнее, они появляются, но не так массово, как в других направлениях бизнеса, — заметила Елизавета Потемкина.

Юрист добавила, что если сравнить ценообразование на услуги во время пандемии COVID-19 и сейчас, они будут разительно отличаться. Эксперт также предположила, что рост цен на изготовление гробов мог начаться как раз в пандемию.

— Возможно, в тот период прекратились поставки каких-то материалов, поэтому производители были вынуждены закупать их у российского бизнеса по более высоким ценам, — предположила Елизавета Потемкина.

Примерно такого же мнения придерживается и генеральный директор Новосибирского крематория Борис Якушин. По его словам, цены на ритуальные услуги растут «естественным путем».

— Если мы говорим о кремации, то подорожали все основные коммунальные платежи, даже газ. Если мы говорим о похоронах, то выросли цены на материалы. При этом у нас в Новосибирске кремация стоит дешевле, чем во многих соседних городах — например, в Барнауле, — заявил Борис Якушин.

Гендиректор крематория отметил, что сейчас в среднем по России похороны стоят около 100 тысяч рублей, минимум — около 60 тысяч. При этом Борис Якушин не согласился с данными Росстата о том, что кремация в регионе в среднем обойдется в 32,7 тысячи рублей. По его словам, вместе с церемонией и катафалком в Новосибирске она стоит около 18-22 тысяч рублей.

Борис Якушин, впрочем, признал, что цены на ритуальные услуги в последние годы выросли ощутимо. Только за год сама процедура кремации в Новосибирске подорожала на 3 тысячи рублей: с 7 до 10 тысяч.

«Сильно растут издержки»

Гробы в стране дорожают из-за роста издержек — составляющие для них в основном возят из Китая Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Текущие цены на похороны — не предел. По словам эксперта в сфере ритуальных услуг Евгения Козлова, с начала 2025 года прайсы вырастут еще сильнее — по крайней мере, об этом заявили производители гробов и других погребальных товаров.

— Они объясняют это подорожанием краски, фурнитуры и других составляющих. 80% нашего рынка везут это всё из Китая — закупка идет там. Покупается это, соответственно, в юанях. Курс юаня вырос — подорожала и закупка. Сильно растут издержки, — объяснил Евгений Козлов.

Если говорить о кремации как о процедуре, то она, по словам эксперта, не дорожает уже несколько лет. Растут в цене дополнительные услуги, связанные с ней: урна для праха, церемония прощания и другие.

Как сэкономить на похоронах

По словам Елизаветы Потемкиной, есть несколько способов сэкономить на организации похорон. Все они так или иначе связаны с бдительностью и тщательным анализом услуг, которые предлагает ритуальное агентство.

— Первое: никогда не пускайте в квартиру агента, которого вы не вызывали. Если он сам приехал — скорее всего, кто-то продал ему информацию о смерти. Само собой, эта цена будет заложена и в услуги, которые он вам предложит. Общайтесь только с ритуальными агентами, которых вызвали сами, — подчеркнула юрист.

Специалист также советует не звонить в первое попавшиеся агентство, а поспрашивать у друзей или родственников контакты проверенных организаций.

— Если вы вообще не разбираетесь в этой сфере, не организовывайте похороны самостоятельно — вам могут навязать кучу ненужных услуг, особенно в момент, когда вы находитесь в горе и не особо анализируете ситуацию. Лучше посоветуйтесь с людьми, которые уже проходили через это, — рекомендовала юрист.