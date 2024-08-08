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Город «С формулировкой по собственному желанию»: директор «Новосибирской аптечной сети» покинул свой пост

«С формулировкой по собственному желанию»: директор «Новосибирской аптечной сети» покинул свой пост

НГС узнал, где работает теперь бывший руководитель предприятия

2 300
14 комментариев
Директор предприятия покинул должность 6 августа

Директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин покинул свой пост. Как стало известно НГС, он уволился несколько дней назад, 6 августа. Об этом НГС сообщил сам Дмитрий Гришунин.

— С 6 августа 2024 года не являюсь директором «Новосибирской аптечной сети», — сообщил экс-руководитель сети. — С благодарностью и глубоким уважением к замечательному сплоченному коллективу предприятия, это настоящая команда! Я делал все, чтоб не подвести ее и соответствовать. Хоть и приходилось принимать разные, порой суровые решения.

Дмитрий Гришунин сообщил, что перешел работать в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Он занял пост заместителя министра — начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг.

— Уволился с формулировкой по собственному желанию, — также сообщил Гришунин.

«Новосибирская аптечная сеть» — одна из крупнейших аптечных сетей Новосибирска. Организация имеет 90 аптек и аптечных пунктов в разных районах города.

Добавим, информация о том, что Дмитрий Гришунин занял новую должность, также появилась на сайте министерства. Вместе с тем он до сих пор числится директором на сайте аптечной сети.

Дмитрий Гришунин приходится сыном депутату новосибирского Заксобрания Игорю Гришунину. Он был назначен на должность директора муниципальной «Новосибирской аптечной сети» несколько лет назад, в декабре 2021 года.

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Новосибирская аптечная сеть Новосибирск Увольнение
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Комментарии
14
Гость
8 августа 2024, 23:31
И че?
Гость
8 августа 2024, 23:36
только стулья помягче ищут, результата нет
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