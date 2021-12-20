Сын депутата Заксобрания стал директором муниципальной «Новосибирской аптечной сети»

В Новосибирске назначен новый директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» — им стал Дмитрий Гришунин. Он приходится сыном депутату Новосибирского заксобрания из «Единой России» Игорю Гришунину, сообщил корреспонденту НГС источник в региональном парламенте.
Свое назначение НГС подтвердил сам Дмитрий Гришунин, он ответил на звонок через приемную директора сети.
— Как говорится, нас рассудит выписка из ЕГРЮЛ, но да, есть такой приказ о назначении, — сказал Гришунин корреспонденту НГС. От более подробных комментариев отказался и рекомендовал направить письменный запрос.
Депутат Игорь Гришунин — председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания НСО. Ранее Гришунин-младший работал в Следственном комитете, он занимал должность замруководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела. В 2015 году, сообщал «Сибкрай», он отчитался о доходах в 3,8 миллиона рублей и стал одним из самых высокооплачиваемых руководителей следственных отделов.
Кроме того, Гришунин возглавлял Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства.
«Новосибирская аптечная сеть» — одна из крупнейших аптечных сетей Новосибирска, имеет более 100 аптек и аптечных пунктов в разных районах города. В сервисе «Контур.Фокус», и. о. директора сети пока числится Сергей Вычужин. Прежний директор сети Марина Кочерова ушла с поста в ноябре. За 2020 год выручка аптеки составила 2,1 миллиарда рублей. Кроме того, за прошлый год сеть заключила 28 госконтрактов с больницами и поликлиниками региона на сумму 7,7 миллиона.
Нередко новосибирцы жалуются, что цены в муниципальной аптеке выше, чем в других. Например, прошлой осенью горожане обратили внимание на завышенную стоимость «Левофлоксацина». А зимой там появились слишком дорогие маски.