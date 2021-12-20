20 декабря понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 73.73
eur 83.50
Тема дняПродают замок со шпилем
Все новости
Все новости

Сын депутата Заксобрания стал директором муниципальной «Новосибирской аптечной сети»

Дмитрий Гришунин приходится сыном Игорю Гришунину, который возглавляет комитет по здравоохранению в Заксобрании

6 264
135Обсудить

Поделиться

В Новосибирске есть более 100 филиалов муниципальных аптек

В Новосибирске есть более 100 филиалов муниципальных аптек

Поделиться

В Новосибирске назначен новый директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» — им стал Дмитрий Гришунин. Он приходится сыном депутату Новосибирского заксобрания из «Единой России» Игорю Гришунину, сообщил корреспонденту НГС источник в региональном парламенте.

Свое назначение НГС подтвердил сам Дмитрий Гришунин, он ответил на звонок через приемную директора сети.

— Как говорится, нас рассудит выписка из ЕГРЮЛ, но да, есть такой приказ о назначении, — сказал Гришунин корреспонденту НГС. От более подробных комментариев отказался и рекомендовал направить письменный запрос.

Депутат Игорь Гришунин — председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания НСО. Ранее Гришунин-младший работал в Следственном комитете, он занимал должность замруководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела. В 2015 году, сообщал «Сибкрай», он отчитался о доходах в 3,8 миллиона рублей и стал одним из самых высокооплачиваемых руководителей следственных отделов.

Кроме того, Гришунин возглавлял Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства.

«Новосибирская аптечная сеть» — одна из крупнейших аптечных сетей Новосибирска, имеет более 100 аптек и аптечных пунктов в разных районах города. В сервисе «Контур.Фокус», и. о. директора сети пока числится Сергей Вычужин. Прежний директор сети Марина Кочерова ушла с поста в ноябре. За 2020 год выручка аптеки составила 2,1 миллиарда рублей. Кроме того, за прошлый год сеть заключила 28 госконтрактов с больницами и поликлиниками региона на сумму 7,7 миллиона.

Нередко новосибирцы жалуются, что цены в муниципальной аптеке выше, чем в других. Например, прошлой осенью горожане обратили внимание на завышенную стоимость «Левофлоксацина». А зимой там появились слишком дорогие маски.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

бюджетназначениездоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter