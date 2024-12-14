На станции метро «Площадь Ленина» установят новые турникеты — за работу заплатят более 40 миллионов

В 2025 году турникеты обновят только на станции «Площадь Ленина» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» весной 2025 года установят новые турникеты. Об этом НГС в ответ на запрос сообщили в пресс-центре мэрии.

— Тендер на установку новых турникетов на станции «Площадь Ленина» выиграло ООО «Инфоматика» (город Казань). Сумма затрат — 41,908 миллиона рублей. Работы начнутся в конце февраля — начале марта 2025 года, — пояснили в муниципалитете.

Как ответили в мэрии, в 2025 году турникеты обновят только на станции «Площадь Ленина».

Ранее мы писали о том, что подрядчик должен изготовить 38 турникетов и комплектующих для них, а затем доставить и смонтировать оборудование.

Турникеты должны быть оснащены инфракрасными датчиками, чтобы через них нельзя было пройти без оплаты. Пропускная способность — 700 человек в час. Срок службы новых турникетов — не менее 8 лет, каждый рассчитан на 20 миллионов проходов.

Общество с ограниченной ответственностью «Инфоматика» образовано 22 апреля 2011 года в Казани. Генеральный директор — Давид Тартаковский. Вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин, а также разработка компьютерного программного обеспечения. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Выручка на конец 2023 года — 133,2 миллиона, чистая прибыль — 59,8 миллиона рублей.