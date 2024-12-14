Готовим салат «Мимоза»: лучшие рецепты — от классического до изысканного с горбушей

Салат «Мимоза» появился в СССР в 70-х годах и получил свое название из-за сходства с цветком Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Салат «Мимоза» прочно вошел в список новогодних блюд, и сейчас есть множество рецептов его приготовления: от классических вариантов до более изысканных с горбушей и тунцом. Предлагаем вам попробовать приготовить его в одном из пяти вариантов, предложенных читателями НГС. Есть даже вариант для вегетарианцев.

Перед подачей важно, чтобы салат постоял в холодильнике пару часов и слои хорошо пропитались майонезом. Если его вкус вам не нравится, то можно заменить майонез на йогурт.

Салат «Мимоза» — привычный рецепт с рыбными консервами

Вам потребуется: 4 яйца, 4 средних картофелины, 2 средние моркови, луковица, 300 г рыбных консервов, майонез.

Отварить морковь, картофель, яйца вкрутую. Натереть на средней терке, на маленькой терке натереть отдельно яичные желтки. Мелко нарезанный лук ошпарить кипятком, промыть холодной водой.

Уложить слоями половину картофеля, раздавленные вилкой рыбные консервы, лук, вторую половину картофеля, морковь, белки. Каждый слой нужно промазывать майонезом. Сверху посыпать тертыми желтками.

С горбушей или тунцом

Вам потребуется: 4 яйца, 3 средних картофелины, 2 средние моркови, 150 г твердого сыра, 250 г слабосоленой рыбы (можно взять и тунца), майонез, укроп.

Отварить морковь, картофель, яйца вкрутую. Натереть на средней терке овощи, сыр и яичные белки, на маленькой терке натереть отдельно желтки. Мелкими кубиками порезать рыбу, укроп покрошить и смешать с рыбой.

Уложить слоями картошку, рыбу с укропом, сыр, белки, морковь. Все слои, кроме рыбы, нужно промазывать майонезом. Сверху выложить желтки.

Салат «Мимоза» с грушей и сыром

Вам потребуется: 4 яйца, 4 средних картофелины, 2 груши, 150 г твердого сыра, 300 г рыбных консервов, майонез.

Яйца и картофель отварить. Отдельно натереть на средней терке белки, сыр и картофель, на мелкой — желтки.

Уложить слоями половину картофеля, белков, рыбы, сыра, мелко порезанной груши. Каждый промазать майонезом. Повторить слои со второй половиной ингредиентов. Сверху выложить желтки.

С крабовыми палочками

До Нового года осталось не так много времени! Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Вам потребуется: 4 яйца, 3 средних картофелины, 1 средняя морковь, 1 яблоко, 200–250 г крабовых палочек, майонез.

Яйца, картофель, морковь отварить. Отдельно натереть на средней терке белки, морковь, картофель, яблоко, на мелкой терке — желтки. Крабовые палочки нарезать кубиками.

Уложить слоями: картофель, белки, крабовые палочки, яблоки, морковь. Каждый слой нужно промазывать майонезом. Сверху посыпать желтками.

«Мимоза» для вегетарианцев

Вам потребуется: 3 картофелины, 2 моркови, адыгейский сыр, сыр твердых сортов, йогурт, консервированная кукуруза.

Яйца в этом салате не используются, а сходство с оригиналом достигается с помощью яркого цвета кукурузы.

Картофель и морковь отварить и натереть на средней терке. На дно блюда выложить слоями картофель, натертый адыгейский сыр, морковь, натертый твердый сыр. Каждый слой промазывать йогуртом. Сверху выложить кукурузу.

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