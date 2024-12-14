«Облил себя и ее»: сибиряк хотел сжечь жену после ссоры — как ей удалось спастись

Мужчину осудили к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Новосибирской области осудили местного жителя по делу о поджоге. Сибиряк во время ссоры облил себя и жену легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в пресс-службе Татарского районного суда.

Инцидент произошел в промежуток с 23:00 2 февраля по 01:00 3 февраля в селе Щербаки Усть-Тарского района. Суд установил, что у мужчины в состоянии опьянения дома возникла ссора с женой, в ходе которой он нашел канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку.

Сибиряк подошел к женщине, облил себя и ее — жидкость попала на кожу и пропитала одежду, а также пол и мебель.

— Далее поджег сигарету, в результате чего пропитанная указанной легковоспламеняющейся жидкостью одежда потерпевшей, пол и мебель в жилище воспламенилась, — сказано на сайте суда.

Женщина выбежала на улицу и затушила горящую на себе жидкость в снегу, после чего ей оказали медпомощь. Кроме того, сибирячка смогла затушить возгорание мебели и пола в доме — ей помогли свидетели происшествия.

Действия сибиряка, как сообщили в суде, причинили женщине повреждения — термические ожоги. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Приговором суда мужчину осудили к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.