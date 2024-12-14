НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -8

3 м/c,

южн.

 753мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Дом с бункером мэра
Что дарить родителям
Ажиотаж в магазинах
Копим на будущее с ПДС
Нет скидок пенсионерам
Нейродеды Морозы
Смотрим «Ёлки 11»
Новости в Telegram
Дороги и транспорт В Новосибирске у «Разъезда Иня» собралась многокилометровая пробка — очевидцы сообщают о двух ДТП

В Новосибирске у «Разъезда Иня» собралась многокилометровая пробка — очевидцы сообщают о двух ДТП

Затор образовался в сторону Речного вокзала

3 022
28 комментариев

Ситуация на дорогах оценивается в 4 балла

Источник:

В Новосибирске днем 14 декабря на Бердском шоссе собралась многокилометровая пробка. По данным «Яндекс.Карт», затор растянулся на 4 километра.

По данным сервиса, движение транспорта затруднено в направлении Речного вокзала от остановки «Разъезд Иня». Пользователи сообщают сразу о двух дорожно-транспортных происшествиях.

Пробка растянулась на 4 километра

Источник:

Информация о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Ситуация на дороге оценивается в 3 балла.

Очевидцы сообщили, что на дороге произошло ДТП

Источник:

— У «Карьер Борок» ДТП — левый ряд, — сообщают пользователи.

— Авария в среднем ряду у остановки «Река Иня», — пишут очевидцы.

Ранее редакция НГС разбиралась, как проехать площадь Кирова и откуда там пробки. С наступлением зимы трафик в проблемной точке стал еще хуже.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пробка ДТП Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
1 час
Откуда и куда они едут ?
жму 200
7 минут
в гадюшенске время требует🤣🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Михаил,56

Дима,47

Роман,37

Konstantin,37

Татьяна,33

OleG,35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление