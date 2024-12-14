В Новосибирске у «Разъезда Иня» собралась многокилометровая пробка — очевидцы сообщают о двух ДТП

В Новосибирске днем 14 декабря на Бердском шоссе собралась многокилометровая пробка. По данным «Яндекс.Карт», затор растянулся на 4 километра.
По данным сервиса, движение транспорта затруднено в направлении Речного вокзала от остановки «Разъезд Иня». Пользователи сообщают сразу о двух дорожно-транспортных происшествиях.
Информация о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Ситуация на дороге оценивается в 3 балла.
— У «Карьер Борок» ДТП — левый ряд, — сообщают пользователи.
— Авария в среднем ряду у остановки «Река Иня», — пишут очевидцы.
Ранее редакция НГС разбиралась, как проехать площадь Кирова и откуда там пробки. С наступлением зимы трафик в проблемной точке стал еще хуже.